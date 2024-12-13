Revolutionieren Sie den Kunden-Update-Video-Generator mit AI

Verwandeln Sie Text in überzeugende Kunden-Update-Videos. Skalieren Sie Ihre Kommunikation und steigern Sie die Effizienz mit unserem fortschrittlichen Text-zu-Video aus Skript.

562/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie einen dynamischen 30-sekündigen Marketing-Spot, der sich an potenzielle Neukunden und Technikbegeisterte richtet und eine bahnbrechende Funktion Ihrer Plattform präsentiert. Verwenden Sie einen modernen, begeisterten visuellen und audiovisuellen Stil, um die Zuschauer zu fesseln. Dieses "AI-Video-Generator"-Video sollte die fortschrittlichen AI-Avatare von HeyGen nutzen, um die Informationen zu präsentieren und Ihrer Marke ein futuristisches und zugängliches Gesicht zu geben, während die Leistungsfähigkeit von AI in der Inhaltserstellung demonstriert wird.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-sekündiges, warmes und inspirierendes Kundenerfolgs-Story-Video, das sich an bestehende Kunden und Community-Mitglieder richtet und zeigt, wie ein bestimmter Kunde bemerkenswerte Ergebnisse mit Ihrem Service erzielt hat. Die visuelle Präsentation sollte klar und aufbauend sein, begleitet von einer authentischen, ermutigenden Stimme. Nutzen Sie die vielfältigen Video-Vorlagen und Szenen von HeyGen, um dieses "Kundenerfolgs-Video"-Testimonial schnell zusammenzustellen und zu beweisen, wie einfach wirkungsvolle Geschichten erzählt und geteilt werden können.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 50-sekündiges, informatives, global zugängliches Anleitungsvideo, das für Ihre internationale Kundschaft konzipiert ist und einen neuen Workflow innerhalb Ihrer Anwendung detailliert beschreibt. Der visuelle Stil sollte poliert und leicht nachvollziehbar sein, während das Audio klar und prägnant sein muss, mit einer Option für mehrsprachige Voiceovers. Dieses Video, das durch die leistungsstarke Voiceover-Generierung von HeyGen erstellt wurde, verwandelt komplexe technische Anweisungen in ansprechende "Text-zu-Video"-Inhalte und sorgt für Klarheit bei unterschiedlichen sprachlichen Hintergründen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Kunden-Update-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Video-Updates für Ihre Kunden, verbessern Sie die Kommunikation und halten Sie sie mit AI-gestützten Tools informiert.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein oder generieren Sie Inhalte
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihrer Kunden-Update-Nachricht. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion, um Ihren Text sofort in natürlich klingende Sprache für Ihr Video umzuwandeln. Dies bildet die Grundlage für Ihr klares und prägnantes Update.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Marke zu repräsentieren. Diese dynamischen visuellen Elemente werden Ihre Botschaft zum Leben erwecken und die Aufmerksamkeit Ihres Publikums effektiv fesseln.
3
Step 3
Wenden Sie Branding und Verbesserungen an
Passen Sie Ihr Video mit Branding-Kontrollen an, indem Sie Ihr Logo und Ihre Markenfarben integrieren, um eine konsistente und professionelle Markenpräsenz während Ihres Updates sicherzustellen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Update
Sobald Ihr Video fertig ist, wird der automatische Video-Generator es finalisieren. Exportieren Sie Ihr hochwertiges Kunden-Update-Video einfach, optimiert für verschiedene Plattformen und bereit für die sofortige Verteilung.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Fesselnde Kundenkommunikation generieren

.

Produzieren Sie schnell wirkungsvolle Video-Updates und Ankündigungen, um Kunden informiert und engagiert zu halten.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen die AI-Videoerstellung aus Text?

HeyGen revolutioniert die AI-Videoerstellung, indem es Ihr Textskript direkt in professionelle Videos umwandelt. Unser fortschrittlicher AI-Video-Generator ermöglicht es Ihnen, einfach den gewünschten Inhalt einzugeben, und er synthetisiert automatisch die visuellen und auditiven Elemente, einschließlich AI-Avatare und mehrsprachige Voiceovers, um ansprechende Marketinginhalte zu produzieren.

Kann ich die AI-Avatare und das Branding in meinen Videos mit HeyGen anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen für Ihre Videos, einschließlich einer vielfältigen Auswahl an AI-Avataren, die auf Ihre Marke zugeschnitten werden können. Sie können mühelos die Branding-Elemente Ihres Unternehmens, wie Logos und Farben, integrieren und verschiedene Video-Vorlagen nutzen, um ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild in all Ihren Inhalten zu gewährleisten.

Welche Vorteile bietet die Nutzung von HeyGen als automatischer Video-Generator für Kunden-Updates?

HeyGen fungiert als effizienter automatischer Video-Generator, der es Unternehmen ermöglicht, Kunden-Update-Videos und Kunden-Roadmap-Updates mit beispielloser Leichtigkeit und Geschwindigkeit zu erstellen. Unsere Plattform ermöglicht es Ihnen, qualitativ hochwertige, personalisierte Videokommunikation in großem Maßstab zu produzieren, was die Kundenbindung und die Effizienz beim Onboarding erheblich verbessert, ohne umfangreiche Produktionskosten.

Bietet HeyGen mehrsprachige Voiceovers und integrierte Bearbeitungsfunktionen?

Ja, HeyGen unterstützt mehrsprachige Voiceovers, sodass Sie mit Ihren Videos ein globales Publikum erreichen können. Die Plattform umfasst auch leistungsstarke AI-Video-Editor-Funktionen, die Werkzeuge zur Feinabstimmung Ihrer Inhalte, zum Hinzufügen von Untertiteln und zur Sicherstellung eines polierten und professionellen Endprodukts bieten.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo