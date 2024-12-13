Kunden-Tutorial-Video-Maker: Erstellen Sie fesselnde Anleitungsvideos

Verwandeln Sie Ihre Anleitungen mühelos in überzeugende Anleitungsvideos. Erstellen Sie professionelle Schritt-für-Schritt-Anweisungen mit nahtloser Text-zu-Video-Umwandlung aus dem Skript.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein umfassendes 2-minütiges Anleitungsvideo, das speziell für die interne Mitarbeiterschulung zu einem neuen CRM-System zugeschnitten ist. Es sollte einen freundlichen, aber hochprofessionellen Videostil mit einem ansprechenden, konversationellen Ton haben. Nutzen Sie die umfangreichen Vorlagen und Szenen von HeyGen, um die Inhalte effektiv zu strukturieren und komplexe Arbeitsabläufe in leicht verdauliche Segmente für neue Mitarbeiter zu vereinfachen.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein 1,5-minütiges Produktvideo, das speziell für potenzielle Kunden eines Smart-Home-Geräts gedacht ist. Es sollte elegante visuelle Darstellungen und klare, saubere Audioelemente enthalten, die die wichtigsten Funktionen hervorheben. Stellen Sie sicher, dass dieses Anleitungsvideo klare Nutzungsvorführungen bietet, die durch Untertitel von HeyGen verbessert werden, um die Zugänglichkeit und das Verständnis auch in geräuschlosen Umgebungen zu erhöhen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie eine dynamische 1-minütige Online-Video-Editor-Einführung für Marketingfachleute, die Werbeinhalte schnell für verschiedene Plattformen anpassen müssen. Das Video sollte einen schnellen, modernen visuellen Stil mit fröhlicher Hintergrundmusik haben und die Flexibilität betonen, die durch das Größenanpassungs- und Export-Feature von HeyGen für die Optimierung von Videos über soziale Medien und das Web geboten wird.
step preview
Kopieren Sie den Prompt
step preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Kunden-Tutorial-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos klare, professionelle und fesselnde Anleitungsvideos für Ihre Kunden mit intuitiven Tools und AI-gestützten Funktionen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Projekt mit Vorlagen
Beginnen Sie mit der Auswahl aus verschiedenen Storyboard-Vorlagen und Szenen, um schnell die Grundlage für Ihr Anleitungsvideo zu legen und von Anfang an einen professionellen Look zu gewährleisten.
2
Step 2
Fügen Sie detaillierte Anweisungen mit AI-Avataren hinzu
Integrieren Sie fesselnde Schritt-für-Schritt-Anweisungen, indem Sie die AI-Avatare von HeyGen nutzen, um Ihre Kunden klar durch Produktmerkmale oder Prozesse zu führen.
3
Step 3
Wenden Sie konsistentes Branding an
Verbessern Sie die Professionalität Ihres Tutorials, indem Sie Ihre einzigartigen Branding-Kontrollen anwenden, einschließlich benutzerdefinierter Logos und Farben, um die visuelle Identität Ihres Unternehmens widerzuspiegeln.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Tutorial
Sobald es fertiggestellt ist, exportieren Sie Ihr Anleitungsvideo mit flexiblen Optionen zur Größenanpassung des Seitenverhältnisses, bereit für eine nahtlose Verteilung über Plattformen wie soziale Medien oder Ihre Website.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie fesselnde Anleitungskurzvideos für soziale Medien

.

Erstellen Sie schnell fesselnde, kurzformatige Anleitungsvideos für soziale Medien, um Funktionen zu erklären, häufig gestellte Fragen zu beantworten und die Kundeninteraktion zu fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Kunden-Tutorial-Videos?

HeyGen ermöglicht es Benutzern, mühelos professionelle Tutorial-Videos zu erstellen, selbst ohne vorherige Erfahrung im Videoschnitt, durch seinen intuitiven Online-Video-Editor und die umfangreiche Vorlagenbibliothek. Dies macht HeyGen zu einem idealen Kunden-Tutorial-Video-Maker für Unternehmen jeder Größe.

Welche technischen Möglichkeiten bietet HeyGen zur Anpassung professioneller Videos?

HeyGen bietet robuste technische Möglichkeiten, um sicherzustellen, dass Ihre professionellen Videos perfekt zu Ihrer Marke passen. Sie können das Seitenverhältnis für verschiedene Plattformen einfach anpassen, Ihre Branding-Kontrollen integrieren und unseren Online-Video-Editor für präzise Anpassungen nutzen, um eine hochwertige Ausgabe zu gewährleisten.

Kann HeyGen AI nutzen, um Anleitungsvideos effizient zu erstellen?

Ja, HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um die Erstellung von fesselnden Anleitungsvideos zu optimieren. Sie können Skripte in überzeugende Videoinhalte umwandeln, realistische AI-Avatare einbinden und natürlich klingende Voiceovers generieren, was den Prozess der Bereitstellung von Schritt-für-Schritt-Anweisungen äußerst effizient macht.

Für welche Plattformen sind HeyGen-Produktvideos optimiert?

HeyGen optimiert Ihre Produktvideos für eine nahtlose Verteilung über alle wichtigen Plattformen. Ob für Social-Media-Kampagnen, E-Mail-Marketing oder die Einbettung auf Ihrer Website, unser Produktvideo-Maker unterstützt verschiedene Seitenverhältnisse und Exportoptionen, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte überall gut aussehen.

