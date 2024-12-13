Kunden-Trainingsvideo-Maker: Lernen & Unterstützung vereinfachen
Liefern Sie mühelose Updates und fördern Sie den Wissensaustausch mit professioneller Voiceover-Generierung für all Ihre Schulungsinhalte.
Stellen Sie sich ein 60-sekündiges internes Schulungsvideo vor, das sich an L&D-Teams und Mitarbeiter richtet und eine neue Unternehmensrichtlinie vorstellt. Dieses Video muss informativ, aber dennoch lebhaft sein, indem es dynamische visuelle Darstellungen aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung verwendet, um die Aufmerksamkeit zu halten, mit einem professionellen Voiceover, das aus einem Skript generiert wird, um komplexe Informationen in leicht verständliche Schulungsvideos zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-sekündiges Tutorial-Video für bestehende Kunden, das eine spezifische Softwarefunktion veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit einem Fokus auf Schritt-für-Schritt-Demonstrationen, ergänzt durch präzise Untertitel, um das Verständnis für alle Zuschauer zu erleichtern und einen effektiven Wissensaustausch zu gewährleisten.
Produzieren Sie ein dynamisches 15-sekündiges Update-Video, das sich an alle Kunden und Mitarbeiter richtet und eine neue Produktverbesserung ankündigt. Dieses Video sollte AI-Avatare für ein modernes Aussehen und Gefühl nutzen, schnelle Szenenübergänge einbeziehen und so gestaltet sein, dass es schnell für verschiedene Plattformen angepasst und exportiert werden kann, was es zu einem hervorragenden Beispiel dafür macht, wie man Schulungsvideos für schnelle Ankündigungen und mühelose Updates erstellt.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Engagement und die Behaltensquote bei Schulungen.
Nutzen Sie AI, um dynamische Kunden-Trainingsvideos zu erstellen, die die Aufmerksamkeit fesseln und die Wissensbehaltung verbessern, was zu kompetenteren Nutzern führt.
Skalieren Sie die globale Kundenschulung.
Produzieren Sie mühelos mehr Schulungskurse mit AI und erweitern Sie Ihre Reichweite auf eine weltweite Kundenbasis für eine konsistente, wirkungsvolle Bildung.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen die Erstellung von Kunden-Trainingsvideos vereinfachen?
HeyGen, als fortschrittlicher AI-Videogenerator, ermöglicht es Ihnen, professionelle Kunden-Trainingsvideos effizient zu erstellen. Nutzen Sie AI-Avatare und Text-zu-Video aus Skripten, um Ihre Inhaltsproduktion zu optimieren und Ihre Kunden zu begeistern.
Welche Funktionen machen HeyGen ideal für Mitarbeiterschulungen und Onboarding?
HeyGen bietet AI-Avatare und AI-Voiceovers, um ansprechende Onboarding-Videos und Tutorial-Videos für Mitarbeiter zu erstellen. Sein mehrsprachiger Videoplayer stellt zudem sicher, dass Ihre Schulungen eine globale Belegschaft effektiv erreichen.
Kann HeyGen L&D-Teams helfen, den Wissensaustausch zu verbessern?
Absolut, die generative AI-Plattform von HeyGen ermöglicht es L&D-Teams, schnell hochwertige Schulungsvideos und Videodokumentationen zu produzieren. Nutzen Sie anpassbare Vorlagen, um einen konsistenten und effektiven Wissensaustausch in Ihrer Organisation sicherzustellen.
Wie erleichtert HeyGen die Erstellung von ansprechenden Schulungsvideos mit AI?
HeyGen verwendet AI-Voiceovers und Text-zu-Video aus Skripten, um schnell überzeugende Schulungsvideos zu generieren. Sie können auch automatische Untertitel hinzufügen, um die Zugänglichkeit und das Engagement für Ihr Publikum zu verbessern.