Kundenschulungsvideo-Generator: Erstellen Sie fesselnde Tutorials

Verwandeln Sie Ihre Kundenschulung mit einem KI-Video-Generator. Nutzen Sie professionelle KI-Avatare, um schnell fesselnde, konsistente Schulungsvideos zu erstellen.

Erstellen Sie ein präzises 90-sekündiges Anleitungsvideo für Kunden, die detaillierte technische Schulungen zu einer neuen Softwarefunktion benötigen. Das Video sollte einen professionellen und lehrreichen visuellen Stil annehmen, mit einem freundlichen KI-Avatar, der komplexe Schritte mithilfe von HeyGens KI-Avataren klar demonstriert und durch eine klare Sprachsynthese verstärkt wird. Dieser Inhalt nutzt die Kraft einer generativen KI-Plattform, um das Verständnis zu vereinfachen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein umfassendes 2-minütiges Video für technische Nutzer und Partner, das über aktuelle Software-Updates und Funktionen informiert. Der visuelle und akustische Stil sollte sauber, direkt und sehr informativ sein, wobei HeyGens Untertitel für verbesserte Klarheit genutzt werden und verschiedene Sprachen durch Sprachsynthese unterstützt werden, um effektive KI-generierte Videodokumentationen für einfache Updates zu erstellen.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein prägnantes 60-sekündiges Video speziell für Endnutzer, das schnelle Antworten auf häufig gestellte technische Fragen bietet. Verwenden Sie einen markenbezogenen und visuell ansprechenden Stil, nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen und wandeln Sie Text effizient in Video aus dem Skript um. Dies wird als leistungsstarke Komponente Ihrer Videokreationstools dienen, um beeindruckende FAQs zu erstellen.
Beispiel-Prompt 3
Konstruiere eine klare 1-minütige Videoanleitung für Supportmitarbeiter oder fortgeschrittene Nutzer, die einen technischen Fehlerbehebungsprozess detailliert beschreibt. Das Video sollte eine schrittweise, visuell geführte Präsentation beibehalten, erklärende Grafiken aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung einbeziehen und eine ruhige, lehrreiche Sprachsynthese verwenden, um komplexe Verfahren zu klären. Dieser Inhalt ist entscheidend für effektives technisches Training und optimierten Wissensaustausch.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Kundenschulungsvideo-Generator funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Kundenbildung in fesselnde, produktgenaue Videodokumentationen, die Nutzer befähigen und Ihren Support skalieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie damit, Ihre vorhandenen Schulungsmaterialien einzufügen oder ein neues Skript zu entwerfen. Unsere Plattform unterstützt die nahtlose Umwandlung von Text direkt in ein Videoformat mithilfe von Text-zu-Video aus dem Skript.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von KI-Avataren, um Ihre Marke zu repräsentieren und Ihre Botschaft zu übermitteln. Passen Sie ihr Erscheinungsbild an und synchronisieren Sie ihre Lippenbewegungen perfekt mit Ihrem Skript.
3
Step 3
Wenden Sie Ihre Markenidentität an
Stellen Sie sicher, dass Ihre Schulungsvideos mit den visuellen Richtlinien Ihres Unternehmens übereinstimmen. Nutzen Sie Branding-Kontrollen, um Ihr Logo, Ihre Markenfarben und benutzerdefinierte Schriftarten zu integrieren und ein konsistentes professionelles Erscheinungsbild zu bewahren.
4
Step 4
Exportieren und Übersetzen
Sobald Ihr Video fertig ist, exportieren Sie es in verschiedenen Formaten. Erreichen Sie mühelos ein globales Publikum mit 1-Klick-Übersetzungen, um Ihre wertvollen Schulungsinhalte allen Ihren Kunden zugänglich zu machen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Konzepte in der Kundenschulung

.

Verwandeln Sie komplexe Produktmerkmale oder Dienstleistungen in leicht verständliche Videodokumentationen, um Klarheit und Kundenverständnis zu verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie nutzt HeyGen KI für die Erstellung technischer Videos?

HeyGen nutzt seine generative KI-Plattform, um komplexe Informationen in fesselnde Videodokumentationen zu verwandeln. Es vereinfacht den Prozess, indem es Nutzern ermöglicht, realistische KI-Avatare und KI-Sprachsynthese nahtlos zu integrieren, was die Erstellung und das Verständnis von technischen Schulungen und Benutzerhandbüchern erleichtert.

Welche Sicherheitsmaßnahmen ergreift HeyGen für sensible Inhalte?

HeyGen legt großen Wert auf Datensicherheit und ist SOC 2 & DSGVO-konform, um sicherzustellen, dass Ihre sensiblen Videodokumentationen und internen Kommunikationen geschützt sind. Diese robuste Compliance bietet Ihnen Sicherheit beim Erstellen und Teilen vertraulicher Schulungsvideos oder Benutzerhandbücher innerhalb Ihrer Organisation.

Kann HeyGen in bestehende Lernmaterialien integriert werden?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, bestehende Materialien einfach in dynamische Schulungsvideos oder Benutzerhandbücher umzuwandeln und Ihre Tutorial-Videobibliothek zu erweitern. Unsere Plattform bietet effiziente Videokreationstools, um Ihre Inhalte anzupassen, Zeit zu sparen und eine konsistente Markenbotschaft zu gewährleisten.

Welche Tools bietet HeyGen für effizientes Teilen von Inhalten?

HeyGen bietet intelligente Freigabemöglichkeiten, mit denen Sie Ihre Videodokumentationen einfach per Link teilen oder direkt einbetten können. Mit Funktionen wie zeitgestempelten Kommentaren und einem mehrsprachigen Videoplayer erleichtert HeyGen den effektiven Wissensaustausch und die Zusammenarbeit in Ihrem Team.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo