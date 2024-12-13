Der Prozess mit HeyGen ist einfach: Wählen Sie einfach eine Testimonial-Video-Vorlage, geben Sie Ihr Skript ein, wählen Sie einen AI-Avatar und eine Stimme aus, und unser leistungsstarker AI-Testimonial-Video-Generator erstellt Ihr Video. Sie können dann Ihr Branding hinzufügen und Ihre Kunden-Testimonial-Videos nahtlos exportieren.