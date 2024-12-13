Kundensupport-Videoersteller für schnellere Lösungen

Ermöglichen Sie Self-Service-Support und reduzieren Sie Tickets mit ansprechenden How-to-Videos, die einfach mit der Sprachgenerierung von HeyGen erstellt werden können.

Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Video vor, das sich an vielbeschäftigte Kundenservicemanager richtet und zeigt, wie sie mühelos wirkungsvolle How-to-Videos erstellen können. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit klaren, schrittweisen Anleitungen, ergänzt durch eine freundliche, autoritative AI-Sprachausgabe. Dieses Video wird die "Text-to-Video aus Skript"-Funktion von HeyGen hervorheben und zeigen, wie ein geschriebenes Skript in einen visuellen Leitfaden verwandelt wird, was die Erstellung von Kundensupport-Videos unglaublich effizient macht.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Video für SaaS-Produktbesitzer und technische Support-Teams, das die Kraft des Aufbaus einer umfassenden Videowissensdatenbank veranschaulicht, um Support-Tickets erheblich zu reduzieren. Der visuelle und akustische Stil sollte modern und ansprechend sein, mit dynamischen Produkt-UI-Demonstrationen und synchronisiertem Bildschirmtext, alles präsentiert von einem eleganten AI-Avatar. Dies wird die "AI-Avatare"-Funktion von HeyGen betonen und zeigen, wie ein konsistentes, professionelles Gesicht Bildungsinhalte verankern und Self-Service-Lösungen vorantreiben kann.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-sekündiges Video, das sich an Kleinunternehmer richtet, die den Kunden-Onboarding-Prozess mit effektiven Support-Videos vereinfachen möchten. Die visuelle Ästhetik sollte hell, ermutigend und leicht verständlich sein, begleitet von fröhlicher Hintergrundmusik und dynamischen Szenenübergängen. Die Erzählung wird sich darauf konzentrieren, wie schnell neue Benutzer komplexe Konzepte erfassen können, und die Benutzerfreundlichkeit der vielfältigen "Vorlagen & Szenen" von HeyGen hervorheben, um sofort loszulegen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein informatives 50-sekündiges Video für Produktspezialisten im Marketing und Schulungsleiter, das erklärt, wie man ansprechende Video-Tutorials nutzt, um die Benutzerakzeptanz zu steigern. Der visuelle Stil sollte elegant und demonstrativ sein, mit klaren Produktmerkmalen und Anmerkungen, alles vertont von einer klaren, menschlich klingenden Stimme. Diese Aufforderung betont die fortschrittliche "Sprachgenerierung"-Funktion von HeyGen, die es den Erstellern ermöglicht, hochwertige Audios für ihre Support-Inhalte zu produzieren, ohne professionelle Aufnahmegeräte zu benötigen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Kundensupport-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie effizient klare, ansprechende Support-Videos, um Kunden zu stärken, Anfragen zu reduzieren und mühelos eine robuste Self-Service-Videowissensdatenbank aufzubauen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Support-Inhalte
Beginnen Sie mit der Erstellung umfassender How-to-Videos, indem Sie die "Text-to-Video aus Skript"-Funktion von HeyGen nutzen oder Ihren Bildschirm und Ihre Webcam direkt aufnehmen.
2
Step 2
Fügen Sie professionelle Verbesserungen hinzu
Heben Sie Ihre Support-Videos hervor, indem Sie aus einer Reihe von AI-Avataren auswählen und kristallklare AI-Sprachausgaben integrieren, um komplexe Schritte mühelos zu erklären.
3
Step 3
Integrieren Sie in Ihre Wissensdatenbank
Integrieren Sie Ihre fertigen Videos nahtlos in Ihre bestehenden Plattformen oder nutzen Sie das Video-Widget von HeyGen, um eine durchsuchbare, interaktive Videowissensdatenbank für Self-Service-Support aufzubauen.
4
Step 4
Exportieren und weit verbreiten
Exportieren Sie Ihre Kundensupport-Videos in verschiedenen Seitenverhältnissen und verbessern Sie die Zugänglichkeit mit automatischen Untertiteln, um ein globales Publikum zu bedienen und Support-Tickets zu reduzieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Proaktiver Support mit sozialen Videoclips

Erstellen Sie schnell ansprechende Kurzvideos für soziale Medien, um häufig gestellte Fragen zu beantworten und proaktive Support-Tipps zu geben.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Kundensupport-Bemühungen verbessern?

HeyGen ist ein leistungsstarker Kundensupport-Videoersteller, der es Ihnen ermöglicht, schnell ansprechende Support-Videos zu erstellen. Dies hilft, eine umfassende Videowissensdatenbank aufzubauen, Support-Tickets zu reduzieren und die Benutzerakzeptanz zu verbessern, indem Informationen zugänglicher gemacht werden.

Welche Arten von Self-Service-Inhalten kann ich mit HeyGen erstellen?

Mit HeyGen können Sie problemlos hochwertige How-to-Videos und Anleitungsinhalte erstellen, um Ihr Self-Service-Publikum zu stärken. Nutzen Sie unsere AI-Avatare und Text-to-Video-Funktionen, um effizient Ihre Videowissensdatenbank für ein besseres Benutzerverständnis aufzubauen.

Bietet HeyGen mehrsprachige Unterstützung für die Erstellung von Hilfsvideos?

Ja, HeyGen bietet eine robuste mehrsprachige Unterstützung, die es Ihnen ermöglicht, AI-Sprachausgaben in verschiedenen Sprachen für Ihre Support-Videos zu generieren. Dies stellt sicher, dass Ihre Videowissensdatenbank einem globalen Publikum zugänglich ist und das Benutzerverständnis und die Effizienz erheblich verbessert.

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Kundensupport-Videos?

HeyGen rationalisiert den gesamten Videoerstellungsprozess als generative AI-Plattform, die auf Effizienz ausgelegt ist. Sie können vorgefertigte Videovorlagen und AI-Sprachausgaben nutzen, um schnell professionelle Kundensupport-Videos ohne umfangreiche Bearbeitung zu erstellen und so die Benutzerakzeptanz zu fördern.

