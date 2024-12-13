Erstellen Sie ein einladendes 45-sekündiges Onboarding-Video für neue Software-Nutzer, das sie durch die erste Einrichtung führt. Dieses Anleitungsvideo sollte einen freundlichen KI-Avatar zeigen, der die wichtigsten Schritte demonstriert, mit hellen, klaren Visuals und einer ermutigenden Stimme. Ziel ist es, komplexe Prozesse zu vereinfachen und die Nutzerakzeptanz von Anfang an zu steigern, indem HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen für ein professionelles und ansprechendes Erscheinungsbild genutzt werden.

Video Generieren