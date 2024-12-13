Kundensupport-Tutorial-Maker: Erstellen Sie schnell Hilfevideos

Optimieren Sie das Kunden-Onboarding und bieten Sie sofortige Antworten durch dynamische Tutorial-Videos mit leistungsstarker Voiceover-Generierung.

Erstellen Sie ein 1-minütiges Erklärvideo für vielbeschäftigte Teamleiter und Kleinunternehmer, das zeigt, wie einfach sie einen effektiven "AI-Tutorial-Maker" für eine "Schritt-für-Schritt-Anleitung" zu einer neuen Softwarefunktion generieren können. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit einem freundlichen AI-Avatar, der den Inhalt präsentiert, ergänzt durch eine klare, hochwertige Voiceover-Generierung.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für Customer Success Manager und Support-Team-Trainer, das HeyGen als leistungsstarken "Kundensupport-Tutorial-Maker" für das "Onboarding von Kunden" zu komplexen Produkten vorstellt. Verwenden Sie einen ansprechenden und informativen visuellen Stil mit dynamischen Szenenübergängen, indem Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten nutzen, um Dokumentationen schnell in Videos umzuwandeln, und sorgen Sie für Präzision mit Untertiteln.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 45-sekündiges "How-to-Video" für Produktmanager und Content-Ersteller, das die Geschwindigkeit der Erstellung ansprechender Inhalte durch die Nutzung vielfältiger "Videovorlagen" veranschaulicht. Der visuelle und akustische Stil sollte modern und lebhaft sein, wobei HeyGens umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung genutzt wird, um die Szenen zu bereichern und verschiedene Vorlagen & Szenen für die schnelle Inhaltserstellung zu demonstrieren.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein umfassendes 2-minütiges "Schulungsvideo" für Unternehmensausbilder und HR-Abteilungen, das sich auf effizientes Mitarbeiter-"Onboarding von Kunden" und interne Schulungen konzentriert. Bewahren Sie eine polierte und autoritative visuelle Ästhetik, indem Sie mit einer der professionellen Vorlagen & Szenen von HeyGen beginnen und sicherstellen, dass das Endergebnis durch flexible Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte für verschiedene interne Plattformen anpassbar ist.
step preview
step preview
step preview
Hintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Kundensupport-Tutorial-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende, hochwertige Kundensupport-Tutorials, die Produktmerkmale klären und Benutzer anleiten, um Selbstbedienungsoptionen zu verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Tutorial-Skript
Beginnen Sie mit der Gliederung Ihrer Schritt-für-Schritt-Anleitung in einem einfachen Textskript. Unsere Plattform verwandelt Ihre schriftlichen Inhalte in ein dynamisches Video mit der Text-zu-Video-Funktion aus Skripten.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von lebensechten AI-Avataren, um Ihre Marke zu repräsentieren und Benutzer durch Ihr Tutorial zu führen. Diese intelligenten Präsentatoren machen Ihre Tutorial-Videos persönlicher.
3
Step 3
Integrieren Sie Ihre Markenidentität
Integrieren Sie nahtlos die Ästhetik Ihres Unternehmens. Nutzen Sie Branding-Kontrollen, um Ihr Logo, spezifische Farben und Schriftarten hinzuzufügen, damit jedes How-to-Video perfekt mit den visuellen Richtlinien Ihrer Marke übereinstimmt.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Schulungsvideo
Sobald Ihr Kundensupport-Video fertig ist, exportieren Sie es einfach in verschiedenen Formaten und Seitenverhältnissen. Teilen Sie Ihr poliertes Schulungsvideo über alle Ihre Support-Kanäle, um Ihre Kunden zu stärken.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie ansprechende How-to-Inhalte für soziale Medien

Produzieren Sie schnell kurze, wirkungsvolle How-to-Videos für soziale Medien, um sofortige Antworten zu geben und die Benutzerakzeptanz zu fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Tutorial-Videos für den Kundensupport?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von AI-Tutorial-Videos, indem Sie Text-zu-Video aus einem Skript mit realistischen AI-Avataren und AI-generierten Voiceovers umwandeln können. Dies vereinfacht die Produktion ansprechender Tutorial-Videos für den Kundensupport oder die Mitarbeiterschulung erheblich, ohne dass komplexe Videobearbeitungsfähigkeiten erforderlich sind.

Welche Branding-Kontrollen bietet HeyGen für How-to-Videos?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre How-to-Videos perfekt mit der Identität Ihres Unternehmens übereinstimmen. Sie können problemlos Ihr Logo, Ihre Markenfarben integrieren und professionelle Videovorlagen nutzen, um einen konsistenten visuellen Stil in all Ihren Kundensupport-Inhalten zu gewährleisten.

Kann HeyGen automatisch Untertitel zu Tutorial-Videos hinzufügen?

Ja, HeyGen generiert und fügt automatisch Untertitel zu Ihren Tutorial-Videos hinzu, um die Zugänglichkeit für alle Zuschauer zu verbessern. Diese Funktion, kombiniert mit AI-generierten Voiceovers, stellt sicher, dass Ihre Schritt-für-Schritt-Anleitungen klar und leicht verständlich für Schulungsvideozwecke sind.

Wie kann ich mit HeyGen effektive Schritt-für-Schritt-Anleitungen für das Kunden-Onboarding erstellen?

HeyGen dient als effizienter Kundensupport-Video-Maker und bietet eine einfache Möglichkeit, detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitungen für das Onboarding von Kunden zu erstellen. Mit AI-Avataren und einsatzbereiten Videovorlagen können Sie schnell umfassende Schulungsvideos generieren, um das Onboarding-Erlebnis zu verbessern.

