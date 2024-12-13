Kundenerfolgs-Videoersteller: Engagement mit AI steigern

Stellen Sie sicher, dass jede Kundeninteraktion Ihre Marke widerspiegelt. Erstellen Sie mühelos markenkonforme Videos für Schulungen, Support und Demos mit leistungsstarken Branding-Kontrollen.

Erstellen Sie ein lebendiges 60-sekündiges Kundenreferenzvideo, das zeigt, wie ein echter Kunde von Ihrem Produkt oder Service profitiert hat. Dieses Video, das sich an Marketingteams richtet, die Vertrauen und Glaubwürdigkeit aufbauen möchten, sollte einen aufmunternden und authentischen visuellen Stil annehmen, gepaart mit klarer, professioneller Audioqualität. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche "Vorlagen & Szenen", um schnell ansprechende visuelle Inhalte zusammenzustellen, und stellen Sie sicher, dass das Endergebnis als markenkonformes Video wahrgenommen wird, das Konversionen fördert.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein prägnantes 45-sekündiges Produktdemo-Video, das eine neue Funktion oder Dienstleistung erklärt. Dieses Video, das für Verkaufsteams und potenzielle neue Nutzer gedacht ist, sollte einen sauberen, informativen visuellen Stil mit fließenden Animationen aufweisen, ergänzt durch eine freundliche, professionelle AI-generierte Sprachübertragung. Nutzen Sie HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion, um Ihre Produktbeschreibung nahtlos in ein ansprechendes Erklärvideo zu verwandeln und den gesamten Videoproduktionsprozess zu vereinfachen.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein wirkungsvolles 30-sekündiges Schulungsvideo für interne Mitarbeiter, das ein schnelles Unternehmensupdate oder einen hilfreichen Tipp liefert. Dieses Video sollte eine moderne, klare und direkte visuelle Präsentation verwenden, mit einem professionellen AI-Avatar, der die Botschaft mit prägnantem Audio übermittelt. Nutzen Sie HeyGens "AI-Avatare", um Ihre Botschaft zu personalisieren und konsistente markenkonforme Inhalte in Ihrer internen Kommunikation sicherzustellen, wodurch die Videoproduktionsplattform für alle zugänglicher wird.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie einen ansprechenden 15-sekündigen Werbeclip, der für soziale Medien optimiert ist. Dieser kurze Clip, der sich an Social-Media-Manager und digitale Vermarkter richtet, erfordert einen dynamischen, auffälligen visuellen Stil, der mobilfreundlich gestaltet ist und von fröhlicher Hintergrundmusik begleitet wird. Integrieren Sie HeyGens "Untertitel/Caption"-Funktion, um maximale Zugänglichkeit und Wirkung zu gewährleisten, sodass es ein effektives Marketingvideo ist, selbst wenn es ohne Ton angesehen wird, ein entscheidender Aspekt des modernen Videomarketings.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Kundenerfolgs-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Kundenerfolgs-Videos, die Vertrauen aufbauen und Wert demonstrieren, von Skript bis zur Freigabe, mit leistungsstarken AI-Tools.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihren Videoentwurf
Beginnen Sie Ihr Video, indem Sie Text-zu-Video aus Skript verwenden, um Ihre schriftlichen Inhalte in eine ansprechende visuelle Geschichte zu verwandeln, oder wählen Sie aus einer Reihe vorgefertigter Vorlagen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Markenelemente hinzu
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie Ihre Branding-Kontrollen (Logo, Farben) hinzufügen, um sicherzustellen, dass die Identität Ihres Unternehmens konsistent dargestellt wird, und integrieren Sie AI-Avatare.
3
Step 3
Wenden Sie den letzten Schliff an
Verbessern Sie die Zugänglichkeit und Klarheit, indem Sie automatische Untertitel/Captions anwenden. Sie können auch Aspekte wie Tempo und visuelle Elemente feinabstimmen, um Ihre Botschaft zu perfektionieren.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Sobald das Video fertig ist, exportieren Sie es in der gewünschten Seitenverhältnisqualität, sodass es bereit ist, mühelos über alle Ihre Kundenkommunikationskanäle geteilt zu werden.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Kundenerfolgsgeschichten hervor

.

Erstellen Sie überzeugende AI-gestützte Videotestimonials und Fallstudien, um den Produktwert zu demonstrieren und Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meinen kreativen Videoproduktionsprozess verbessern?

HeyGen stärkt den kreativen Videoproduktionsprozess, indem es einen intuitiven AI-Videoersteller mit einem Drag-and-Drop-Editor und professionell gestalteten Vorlagen bietet. Sie können mühelos visuell beeindruckende Anzeigen und ansprechende Videoinhalte erstellen, grafische Elemente und Stockmaterial hinzufügen, um Ihre Vision zum Leben zu erwecken. Diese Plattform macht es so einfach wie das Erstellen einer Folie, alles in ein Video zu verwandeln.

Welche Arten von Videos kann ich mit HeyGens AI-Videoersteller erstellen?

Mit HeyGens AI-Videoersteller können Sie eine Vielzahl professioneller Videos produzieren, darunter Marketingvideos, Kundenerfolgs-Videos, Schulungsvideos und Produktdemos. Durch die Nutzung von AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen ist HeyGen die ideale Plattform, um ansprechende Erklärvideos, Verkaufsvideos und animierte Inhalte schnell und effizient zu erstellen.

Bietet HeyGen robuste Branding-Kontrollen, um Konsistenz zu gewährleisten?

Ja, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass alle Ihre Videoinhalte mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen. Sie können die Brand-Kit-Funktion nutzen, um Ihr Logo, Ihre Markenfarben und benutzerdefinierte Layouts einfach in professionell gestaltete Vorlagen zu integrieren und so jedes Mal markenkonforme Videos zu garantieren.

Wie vereinfacht HeyGen die Videobearbeitung und -produktion für Benutzer?

HeyGen vereinfacht die Videobearbeitung und -produktion mit seinen intuitiven, benutzerfreundlichen Bearbeitungswerkzeugen, einschließlich eines Drag-and-Drop-Editors und textbasierter Bearbeitung. Diese AI-Videoproduktionsplattform ermöglicht es Ihnen, die mit der traditionellen Videoproduktion verbundenen Zeit- und Kostenaufwände zu reduzieren, sodass es unglaublich einfach ist, Videos zu erstellen, zusammenzuführen, zu schneiden und zu beschneiden, um hochwertige MP4-Exporte zu erhalten.

