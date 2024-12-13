Kundenerfolgstraining Video-Generator für Wachstum

Verwandeln Sie komplexe Skripte sofort in professionelle Trainingsvideos mit AI-Voiceovers und einer intuitiven Benutzeroberfläche.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges dynamisches Produktdemo für bestehende Benutzer, das die neuen kollaborativen Funktionen unserer Plattform zeigt. Verwenden Sie einen ansprechenden, lebhaften visuellen Stil mit interaktiven Elementen und einer freundlichen, energiegeladenen Stimme, indem Sie HeyGens AI-Avatare nutzen, um die Updates zu präsentieren und die Voiceover-Generierung für eine natürliche Erzählung zu verwenden, um dies zu einem effektiven AI-Trainingsvideo zu machen.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie eine 2-minütige interne Anleitung für Standardarbeitsanweisungen (SOP) für das Kundensupport-Team, die das Eskalationsprotokoll für komplexe technische Probleme detailliert beschreibt. Dieses Video benötigt einen informativen, strukturierten visuellen Stil, der relevante Diagramme integriert und eine professionelle, beruhigende Stimme verwendet, indem HeyGens Vorlagen & Szenen für eine schnelle Einrichtung und die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für visuelle Hilfsmittel genutzt werden, um unseren Ansatz zur Erstellung von Kundenerfolgstrainingsvideos zu verbessern.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 45-sekündiges animiertes Erklärvideo für nicht-technische Stakeholder, das das Konzept der API-Integration vereinfacht. Der visuelle Stil sollte illustrativ und leicht verständlich sein, mit klaren Grafiken, begleitet von einer energiegeladenen, klaren Stimme. Dieses Video wird HeyGens AI-Avatare nutzen, um komplexe Ideen zu personifizieren, und das Seitenverhältnis anpassen & Exporte für die Verteilung auf verschiedenen Plattformen, um effektiv Trainingsvideos für diverse Zielgruppen zu erstellen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Kundenerfolgstraining Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie schnell ansprechende, AI-gestützte Trainingsvideos, um das Kunden-Onboarding und das Produktverständnis mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche zu verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie damit, Ihren Trainingsinhalt einzufügen oder Ihr Skript zu schreiben. Unsere Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript wird Ihren Text in ein dynamisches Video verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Visuals
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihr Schulungsmaterial zu präsentieren und Ihr Video ansprechend und nachvollziehbar für Ihr Publikum zu gestalten.
3
Step 3
Fügen Sie Voiceovers hinzu
Verbessern Sie die Klarheit und Professionalität, indem Sie kristallklare AI-Voiceovers für Ihr Skript generieren, um eine klare und ansprechende Audioübertragung zu gewährleisten.
4
Step 4
Branding anwenden & exportieren
Integrieren Sie das Logo und die Markenfarben Ihres Unternehmens mit intuitiven Branding-Kontrollen und exportieren Sie dann Ihr endgültiges Kundenerfolgsvideo im gewünschten Format.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erfolg im Training präsentieren

Erstellen Sie überzeugende AI-Videos von Kundenerfolgsgeschichten, um neue Mitarbeiter zu schulen oder Best Practices effektiv zu demonstrieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, Trainingsvideos effizient zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, schnell ansprechende AI-Trainingsvideos zu erstellen, indem es Text-zu-Video aus einem Skript mit realistischen AI-Avataren und AI-Voiceovers umwandelt. Dieser optimierte Prozess macht es zu einem idealen Kundenerfolgstraining Video-Generator für verschiedene Bedürfnisse.

Welche technischen Funktionen machen HeyGen zu einer fortschrittlichen AI-Videoplattform?

HeyGen bietet robuste technische Fähigkeiten, einschließlich nahtloser Text-zu-Video-Umwandlung aus einem Skript, automatischer Untertitel und einer intuitiven, benutzerfreundlichen Oberfläche. Diese Funktionen ermöglichen es jedem, unsere fortschrittliche AI-Videoplattform zu nutzen, um professionellen Inhalt mit Leichtigkeit zu produzieren.

Bietet HeyGen Anpassungsmöglichkeiten für Markenkonsistenz in Videos?

Absolut, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben in Ihr Erklärvideo und Ihre Produktdemos zu integrieren. Sie können auch verschiedene Vorlagen & Szenen nutzen, um mühelos eine konsistente Markenästhetik zu bewahren.

Kann HeyGen Kunden-Onboarding und Teamzusammenarbeit unterstützen?

Ja, HeyGen ist darauf ausgelegt, dynamische Kunden-Onboarding-Erfahrungen zu unterstützen und die Zusammenarbeit innerhalb von Teams zu erleichtern. Sie können Ihre AI-Trainingsvideos einfach teilen und einbetten, was es einfacher macht, Informationen zu verbreiten und gemeinsam an Projekten zu arbeiten.

