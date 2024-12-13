Video Maker: Meistern Sie Ihre Kundenstrategie

Erstellen Sie mühelos personalisierte Videobotschaften mit AI-Avataren, um Kundenbeziehungen zu stärken.

384/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie eine herzliche 45-sekündige personalisierte Videobotschaft für Vertriebs- und Kundenerfolgsmanager, die eine Kundenerfolgsgeschichte in einem warmen, authentischen visuellen Stil mit sanfter Hintergrundmusik zeigt und ein ansprechendes AI-Avatar einsetzt, um stärkere Kundenbeziehungen zu fördern.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein informatives 60-sekündiges Erklärvideo für potenzielle neue Nutzer, das ein Hauptmerkmal mit sauberen, animierten Grafiken und einer klaren, prägnanten AI-generierten Sprachübertragung demonstriert, um durch automatische Untertitel/Untertitel die Zugänglichkeit und das Verständnis zu gewährleisten und effektiv zu ihrer gesamten Videostrategie beizutragen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein dynamisches 15-sekündiges Schnelltipps-Video für Social-Media-Manager, das schnelle visuelle Elemente aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung und trendige Hintergrundmusik enthält, optimiert für verschiedene Social-Media-Plattformen durch Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis, was es zu einem idealen Tool für die schnelle Erstellung von Kurzvideos macht.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Kundenstrategie-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie wirkungsvolle, personalisierte Videobotschaften, um Ihre Kundenstrategie zu verbessern. Unsere AI-gestützte Plattform macht es einfach, zu engagieren und stärkere Beziehungen aufzubauen.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Beginnen Sie, indem Sie aus unserer vielfältigen Bibliothek professioneller Vorlagen und Szenen wählen oder mit einer leeren Leinwand starten, um Ihr Kundenstrategie-Video zu erstellen.
2
Step 2
Erstellen Sie Ihren Kerninhalt
Geben Sie Ihr Skript ein, und lassen Sie unseren AI-Video-Maker Ihren Text in überzeugende Videoinhalte mit realistischen AI-Avataren verwandeln, was Ihnen Zeit und Mühe spart.
3
Step 3
Passen Sie für Wirkung an
Verbessern Sie Ihre personalisierten Videobotschaften mit spezifischen Elementen und der einzigartigen Identität Ihrer Marke durch robuste Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft bei den Kunden ankommt.
4
Step 4
Setzen Sie Ihre Strategie um
Exportieren Sie Ihr fertiggestelltes Kundenstrategie-Video mühelos in verschiedenen Seitenverhältnissen für eine nahtlose Bereitstellung über Ihre bevorzugten Videomarketing-Plattformen und -Kanäle.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Kundenerfolgsgeschichten hervor

.

Entwickeln Sie überzeugende AI-Videos, um Kundenreferenzen effektiv zu präsentieren und Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion für kreative Projekte?

HeyGen ist ein intuitiver AI-Video-Maker, der den kreativen Prozess vereinfacht und es Nutzern ermöglicht, Skripte in ansprechende Videoinhalte mit AI-Avataren, Sprachübertragungen und dynamischen Vorlagen zu verwandeln. Unser Drag-and-Drop-Editor macht Videobearbeitungstools für jeden zugänglich und stellt sicher, dass Ihre Videostrategie einfach umgesetzt werden kann.

Kann HeyGen mir helfen, ansprechende Marketingvideos für mein Unternehmen zu erstellen?

Absolut! HeyGen ist ein leistungsstarker Marketing-Video-Maker, der darauf ausgelegt ist, Ihre Videostrategie zu verbessern. Sie können mühelos personalisierte Videobotschaften und überzeugende Erklärvideos für Ihr Unternehmen mit anpassbaren Branding-Kontrollen und einer umfangreichen Medienbibliothek erstellen.

Was macht HeyGen zu einem fortschrittlichen AI-Video-Maker?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-gestützte Technologie, um realistische AI-Avatare und hochwertige Sprachübertragungen direkt aus Text zu generieren, was den gesamten Videoproduktionsprozess rationalisiert. Diese Fähigkeit ermöglicht es Ihnen, professionelle Videos effizient zu produzieren, ohne umfangreiche Erfahrung in der Videobearbeitung zu benötigen.

Wie kann ich meine Videobotschaften mit HeyGen personalisieren?

HeyGen ermöglicht eine umfangreiche Personalisierung Ihrer Videoinhalte durch anpassbare Vorlagen, Branding-Kontrollen wie Logos und Farben sowie die Möglichkeit, einzigartige Sprachübertragungen hinzuzufügen. Sie können Ihre Videos auch für verschiedene Social-Media-Plattformen mit flexibler Größenanpassung im Seitenverhältnis und vielfältigen Szenen anpassen, um Ihr Publikum zu begeistern.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo