Erstellen Sie ein 1-minütiges Video, das sich an Marketingmanager und Kleinunternehmer richtet und zeigt, wie einfach sie überzeugende "Videotestimonials" mit einem "AI-Video-Generator" erstellen können. Der visuelle Stil sollte professionell und klar sein, mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche, ergänzt durch eine klare und artikulierte Stimme. Betonen Sie die Effizienz der Umwandlung von "Text-zu-Video aus Skript" und die Nutzung von "AI-Avataren", um die Produktion von Kundenerfolgsgeschichten ohne umfangreiche manuelle Bearbeitung zu optimieren.

Video Generieren