Kundendienst-Video-Generator: Unterstützung & Effizienz steigern

Erstellen Sie ansprechende How-to-Videos und personalisierte Videobotschaften für den Kundensupport, reduzieren Sie Support-Tickets mit leistungsstarken "Text-zu-Video aus Skript"-Funktionen.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges Video für neue Kunden, das einen reibungslosen Onboarding-Prozess erleichtert und häufige Einrichtungsfragen beantwortet. Der visuelle Stil sollte sauber und einladend sein, mit einem freundlichen KI-Avatar, der die Benutzer durch die ersten Schritte führt, ergänzt durch einen klaren und beruhigenden Audioton. Dies dient als ausgezeichnete personalisierte Videobotschaft, um neue Benutzer willkommen zu heißen und zu informieren.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges Ankündigungsvideo für bestehende Kunden, das eine neue Produktfunktion oder ein wichtiges Update vorstellt. Das Video sollte einen professionellen und ansprechenden visuellen Stil haben, mit dynamischen Szenen, die die wichtigsten Vorteile hervorheben, gepaart mit einer begeisterten Voiceover-Generierung, die die Aufregung einfängt. Dies dient effektiv als proaktive Videoantwort auf häufig gestellte Fragen, um sicherzustellen, dass die Benutzer gut informiert sind.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-sekündiges How-to-Video für Benutzer, die schnelle Lösungen für ein spezifisches technisches Problem benötigen. Der visuelle Stil wird Schritt für Schritt mit klaren Bildschirmdemonstrationen sein, um sicherzustellen, dass die Benutzer leicht folgen können, während Untertitel die Zugänglichkeit für alle Zuschauer verbessern. Dieser Inhalt ist ein wertvoller Bestandteil von KI-Videos für den Kundensupport, der Verwirrung effektiv reduziert.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 40-sekündiges internes Video, das ein neues Standardarbeitsverfahren (SOP) für Kundenservicemitarbeiter erklärt. Der visuelle Stil sollte geschäftsprofessionell und prägnant sein, wobei vorgefertigte Vorlagen und Szenen für eine schnelle Erstellung und Konsistenz genutzt werden. Diese Art von Video ist entscheidend für Kundenschulungsvideos, um sicherzustellen, dass alle Teammitglieder informiert und auf dem gleichen Stand sind, während Sie SOPs effizient mit KI erstellen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Kundendienst-Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Support-Inhalte schnell in ansprechende KI-Videos, die das Kundenverständnis verbessern und Abläufe optimieren. Erstellen Sie mühelos hilfreiche Anleitungen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie mit der Bereitstellung Ihres Textes oder Skripts. Unsere Plattform nutzt fortschrittliche KI, um Ihre Worte in professionellen Videoinhalt umzuwandeln, was die Erstellung von How-to-Videos erleichtert.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von KI-Avataren, um Ihre Marke zu repräsentieren. Diese Avatare übermitteln Ihre Botschaft natürlich und konsistent für Ihre Kundenschulungsvideos.
3
Step 3
Fügen Sie Branding und visuelle Elemente hinzu
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie Ihr Firmenlogo und Ihre Markenfarben integrieren. Verstärken Sie Ihre Botschaft mit relevantem Stock-Material und automatischen Untertiteln für Klarheit.
4
Step 4
Exportieren und teilen
Sobald Ihr Video perfekt ist, exportieren Sie es im gewünschten Seitenverhältnis und teilen es problemlos über Ihre Support-Kanäle, um Support-Tickets effektiv zu reduzieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Proaktive Support- & FAQ-Videos für soziale Medien erstellen

Produzieren Sie schnelle, leicht verdauliche Videoantworten auf häufige Fragen und hilfreiche Tipps für soziale Medien, um Support-Tickets vorzubeugen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann der KI-Video-Generator von HeyGen den Kundendienst verbessern?

Der KI-Video-Generator von HeyGen ermöglicht es Unternehmen, wirkungsvolle KI-Videos für den Kundensupport zu erstellen, die Kommunikation und Effizienz verbessern. Sie können problemlos Kundenschulungsvideos oder Videoantworten auf häufig gestellte Fragen produzieren, um Support-Tickets erheblich zu reduzieren und die Kundenzufriedenheit zu steigern.

Unterstützt HeyGen die Erstellung personalisierter Videobotschaften für Kunden?

Absolut. HeyGen ermöglicht es Ihnen, personalisierte Videobotschaften mit fortschrittlichen KI-Avataren und vielseitigen KI-Voiceover-Funktionen zu erstellen. Dieser Ansatz macht das Kunden-Onboarding ansprechender und ermöglicht eine gezielte Kommunikation mit einzelnen Kunden.

Welche Funktionen bietet HeyGen für die Entwicklung effektiver How-to-Videos und SOPs?

HeyGen bietet umfassende Werkzeuge zur Entwicklung von How-to-Videos und zur Erstellung von SOPs mit KI, einschließlich einer Vielzahl anpassbarer Videovorlagen. Zusätzlich sorgen automatische Untertitel für Barrierefreiheit, sodass Ihr Schulungsinhalt für alle Zuschauer klar und verständlich ist.

Wie schnell kann ich mit HeyGen hochwertige KI-Videos für das Kunden-Onboarding produzieren?

HeyGen ist für die schnelle Inhaltserstellung konzipiert und ermöglicht es Ihnen, hochwertige KI-Videos für das Kunden-Onboarding schnell zu produzieren. Die intuitive Plattform und die Funktionen vereinfachen den Prozess, sodass Sie ansprechende und informative Inhalte in Minuten statt Stunden oder Tagen liefern können.

