Erstellen Sie ein 45-sekündiges Einführungsvideo für die Kundendienstschulung neuer Mitarbeiter, das die Kernwerte Empathie und aktives Zuhören betont. Dieses Video sollte sich an neue Kundendienstmitarbeiter richten und eine helle, freundliche und saubere visuelle Ästhetik im Unternehmensstil aufweisen, ergänzt durch fröhliche Hintergrundmusik und eine klare, professionelle Stimme. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um gängige Szenarien und Best-Practice-Antworten zu präsentieren und so ein konsistentes und ansprechendes Lernerlebnis zu gewährleisten.

