Erstellen Sie ein fesselndes 30-sekündiges Video für Marketer, die die Kundenbindung erheblich steigern möchten, indem sie zeigen, wie personalisierte Videobotschaften Vertrauen und Engagement wiederherstellen können. Der visuelle Stil sollte warm und einladend sein, mit freundlichen KI-Avataren, die herzliche Botschaften übermitteln, ergänzt durch sanfte Hintergrundmusik und eine klare, einfühlsame Stimme. Betonen Sie die Einfachheit der Erstellung dieser wirkungsvollen Videos mit den KI-Avataren und personalisierten Videofunktionen von HeyGen.

