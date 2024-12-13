Ihr Go-To-Tool für Schulungsvideos im Kundenservice

Steigern Sie Kundenbindung und Mitarbeiterengagement mit dynamischen Schulungsvideos, unterstützt von HeyGens AI-Avataren.

Erstellen Sie einen prägnanten 2-minütigen Leitfaden für die Erstellung von Schulungsvideos im Kundenservice für neue technische Supportmitarbeiter, der bewährte Praktiken für einfühlsame Kommunikation veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte professionell und klar sein, mit Bildschirmaufnahmen von gängigen Szenarien, ergänzt durch eine ruhige und ermutigende Stimme, die von AI-Avataren generiert wird, um Konsistenz und Klarheit in der Anleitung zu gewährleisten.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie eine überzeugende 1-minütige Demonstration von AI-Schulungsvideos für bestehende Software-Nutzer, die das neue interaktive Analyse-Dashboard hervorhebt. Dieses Video sollte dynamische Bildschirmdemonstrationen, elegante Bewegungsgrafiken und eine mitreißende Hintergrundmusik enthalten, wobei wesentliche Informationen durch Untertitel/Untertitel für Zugänglichkeit und Klarheit verstärkt werden.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein ansprechendes 90-sekündiges Schulungsvideo-Modul für Kundenservice-Mitarbeiter, das sich auf Deeskalationstechniken für herausfordernde Kundeninteraktionen konzentriert. Das Video sollte einen szenariobasierten visuellen Stil mit einfühlsamen Charakterdarstellungen annehmen, mit einer professionellen, aber warmen Erzählung, die effektiv mit Vorlagen & Szenen aufgebaut wird, um schnell nachvollziehbare Situationen zu schaffen.
Beispiel-Prompt 3
Entwerfen Sie ein schnelles 45-sekündiges Anleitungsvideo zur Erstellung von Schulungsvideos zur Navigation im neuen CRM-System für Vertriebs- und Supportteams. Der visuelle Ansatz sollte schnelllebig sein, mit Infografik-Elementen und klaren, prägnanten Textüberlagerungen, alles geliefert mit einer energiegeladenen Anleitung, die für verschiedene Plattformen durch Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte optimiert ist.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Schulungsvideo-Ersteller für Kundenservice funktioniert

Verbessern Sie Ihre Schulungen im Kundenservice mit AI-gestützter Videoproduktion. Erstellen Sie mühelos professionelle, ansprechende Inhalte, die die Fähigkeiten der Mitarbeiter und die Kundenzufriedenheit steigern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Entwerfen Sie Ihre Schulungsinhalte für den Kundenservice oder generieren Sie sie mit AI. HeyGens Text-zu-Video-Funktion verwandelt Ihren Text in ein ansprechendes Video und legt den Grundstein für Ihre Botschaft.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie einen AI-Avatar, der Ihre Marke am besten repräsentiert. HeyGen bietet eine Vielzahl realistischer AI-Avatare und professioneller Videovorlagen, um Ihre Botschaft klar und professionell zu übermitteln.
3
Step 3
Fügen Sie wesentliche Videoelemente hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit individuellem Branding, Hintergrundmusik und stellen Sie die Zugänglichkeit sicher, indem Sie Untertitel aktivieren. Dies stellt sicher, dass Ihre Schulungsvideos im Kundenservice inklusiv und wirkungsvoll sind.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Schulungsvideo
Sobald es fertig ist, exportieren Sie Ihr hochwertiges Schulungsvideo im Kundenservice einfach. Nutzen Sie HeyGens Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte, um Ihre Inhalte nahtlos in verschiedene Lernplattformen zu integrieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Erfolgsgeschichten von Kunden mit ansprechenden AI-Videos

.

Nutzen Sie ansprechende AI-Videos, um erfolgreiche Kundeninteraktionen zu veranschaulichen und praktische Einblicke und bewährte Praktiken für interne Schulungen zu bieten.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Schulungsvideos?

HeyGen revolutioniert die Erstellung von AI-Schulungsvideos, indem es Ihnen ermöglicht, Text einfach in Video umzuwandeln, basierend auf einem Skript mit realistischen AI-Avataren und fortschrittlicher Sprachsynthese. Dieser innovative Ansatz bietet eine effiziente Methode zur Produktion hochwertiger Schulungsinhalte.

Kann ich mit HeyGen schnell professionelle Schulungsvideos erstellen?

Absolut, HeyGen dient als leistungsstarker Schulungsvideo-Ersteller, der eine schnelle Produktion mit seiner umfangreichen Bibliothek an Videovorlagen und AI-Präsentatoren ermöglicht. Sie können umfassende Schulungsmaterialien schnell erstellen, ohne komplexe Videobearbeitungsfähigkeiten zu benötigen.

Unterstützt HeyGen Funktionen für zugängliche Schulungsvideos im Kundenservice?

Ja, HeyGen stellt sicher, dass Ihre Schulungsvideos im Kundenservice inklusiv sind, indem automatisch Untertitel und Untertitel generiert werden. Diese wichtige Funktion verbessert die Zugänglichkeit und macht Ihre Inhalte für ein breiteres Publikum verständlich.

Welche Anpassungsoptionen gibt es für personalisierte Schulungsvideos?

HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, die einzigartige Identität Ihrer Marke in jedes personalisierte Video einzubringen, einschließlich Logos und Farbschemata. Dies stellt sicher, dass Ihre Bemühungen zur Erstellung von Schulungsvideos im Kundenservice den spezifischen Stil Ihrer Organisation widerspiegeln.

