Erstellen Sie ein überzeugendes 60-Sekunden-Video für Risikokapitalgeber und Angel-Investoren, das das Potenzial Ihres Startups mit einem eleganten, modernen und selbstbewussten visuellen und audiovisuellen Stil präsentiert. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare und die Text-zu-Video-Funktion, um eine datengetriebene Kundenpräsentation zu erstellen, die Marktchancen und den prognostizierten ROI hervorhebt.

Entwickeln Sie ein 45-Sekunden-Verkaufsvideo für potenzielle kleine Geschäftskunden, das einen freundlichen, zugänglichen und klaren Stil annimmt. Verwenden Sie HeyGens professionelle Vorlagen und die Sprachgenerierung, um Ihre Dienstleistungen klar zu erklären und zu zeigen, wie sie die Bedürfnisse der Kunden erfüllen, und demonstrieren Sie die Effektivität eines AI-Verkaufsvideo-Makers.
Stellen Sie sich ein dynamisches 30-Sekunden-Produktdemonstrationsvideo vor, das sich an Early Adopters und Technikbegeisterte richtet und in einem energetischen, innovativen und visuell ansprechenden Stil präsentiert wird. Dieses Video sollte HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung und Untertitel nutzen, um wichtige Funktionen und Benutzerbenefits hervorzuheben und als effektiver Video-Präsentations-Maker für Ihre neueste Markteinführung zu fungieren.
Produzieren Sie ein personalisiertes 50-Sekunden-Video für individuelle potenzielle Kunden, das einen direkten, einfühlsamen und professionellen Ton aufweist. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion und AI-Avatare, um eine maßgeschneiderte Botschaft zu erstellen, die spezifische Kundenprobleme anspricht und die Leistungsfähigkeit eines AI-Pitch-Video-Makers für maßgeschneiderte Kundenansprache zeigt.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Kunden-Pitch-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie überzeugende Kundenpitch-Videos mit AI-gestützten Tools, indem Sie professionelle Vorlagen und ansprechende visuelle Elemente für wirkungsvolle Präsentationen nutzen, die Deals gewinnen.

Erstellen Sie Ihr Skript oder wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie, indem Sie Ihren Pitch-Text direkt eingeben oder aus unserer Bibliothek professioneller Vorlagen auswählen, um Ihren kreativen Prozess mit unserer Text-zu-Video-Funktion zu starten.
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und ansprechende visuelle Elemente
Wählen Sie aus einer Vielzahl realistischer AI-Avatare, um Ihre Botschaft zu präsentieren. Verbessern Sie Ihr Video weiter, indem Sie ansprechende visuelle Elemente aus unserer Medienbibliothek oder Ihren eigenen Uploads hinzufügen.
Generieren Sie Sprachaufnahmen und fügen Sie Untertitel hinzu
Nutzen Sie unsere fortschrittliche Sprachgenerierung, um eine natürlich klingende Erzählung hinzuzufügen. Stellen Sie die Zugänglichkeit und Klarheit für Ihr Publikum sicher, indem Sie Ihrem Video einfach Untertitel hinzufügen.
Exportieren Sie Ihr professionelles Pitch-Video
Verfeinern Sie Ihr Video mit Branding-Kontrollen und exportieren Sie es dann im gewünschten Seitenverhältnis und in der gewünschten Auflösung, bereit zur Weitergabe an potenzielle Kunden und Stakeholder.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie social-media-fähige Pitch-Snippets

Verwandeln Sie Ihre Pitch-Inhalte mühelos in fesselnde Social-Media-Videos und Clips, um Ihre Reichweite zu erweitern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Verkaufsvideos verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, überzeugende Verkaufs- und Kundenpitch-Videos zu erstellen, indem realistische AI-Avatare, Text-zu-Video-Technologie und ansprechende visuelle Elemente kombiniert werden. Dies stellt sicher, dass Ihre professionellen Videopräsentationen Aufmerksamkeit erregen und Ihre Botschaft effektiv vermitteln.

Was macht HeyGen zu einem intuitiven AI-Video-Maker für wirkungsvolle Präsentationen?

HeyGen bietet einen intuitiven Online-Editor, der die Erstellung hochwertiger Video-Präsentationen vereinfacht. Mit professionellen Vorlagen und leistungsstarken AI-Video-Maker-Tools können Sie mühelos polierte Videos erstellen, ohne vorherige Bearbeitungserfahrung.

Wie vereinfacht HeyGen die Produktion professioneller Videos?

HeyGen rationalisiert die professionelle Videoproduktion durch fortschrittliche Funktionen wie realistische AI-Avatare, nahtlose Text-zu-Video-Konvertierung und automatische Sprachgenerierung. Sie können auch problemlos Untertitel hinzufügen, um sicherzustellen, dass Ihr Inhalt zugänglich und wirkungsvoll ist.

Kann HeyGen zur Entwicklung ansprechender Produktdemo-Videos genutzt werden?

Absolut, HeyGen ist ein idealer AI-Video-Maker für die Produktion dynamischer Produktdemo-Videos. Nutzen Sie Bildschirmaufnahmefunktionen und eine Bibliothek mit ansprechenden visuellen Elementen, um die Funktionen Ihres Produkts klar darzustellen und ein hochprofessionelles Video zu erstellen, das konvertiert.

