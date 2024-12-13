Die ultimative Plattform für Kunden-Onboarding-Videos

Erstellen Sie mühelos ansprechende Onboarding-Videos mit lebensechten AI-Avataren und personalisieren Sie die Reise jedes neuen Benutzers.

Erstellen Sie ein prägnantes 1-minütiges Video, das zeigt, wie neue Benutzer HeyGen schnell als effektiven "Kunden-Onboarding-Videoersteller" nutzen können. Das Video sollte einen professionellen "AI-Avatar" enthalten, der den nahtlosen Prozess der Umwandlung schriftlicher Anweisungen in ansprechende "Onboarding-Videos" mithilfe der Funktion "Text-zu-Video aus Skript" hervorhebt. Visuell sollte ein eleganter, tutorialartiger Stil mit klaren Bildschirmaufnahmen und einer beruhigenden Hintergrundmusik beibehalten werden, um sicherzustellen, dass technische Benutzer die Effizienz der Plattform für eine optimierte Videoproduktion verstehen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Werbevideo, das sich an technische Teams richtet, die an den Fähigkeiten von HeyGen als robustes "Videokreationstool" interessiert sind. Der visuelle Stil sollte dynamisch und modern sein, mit animierten Grafiken und "Vorlagen & Szenen", um die Vielseitigkeit der Plattform zu demonstrieren. Betonen Sie die Einfachheit der Erstellung professioneller Sprachaufnahmen mit "Sprachgenerierung", einschließlich der Möglichkeit, wie "Mehrsprachige Unterstützung" globale "Onboarding-Videos" verbessern kann. Der Ton sollte klar und ansprechend sein und das Publikum durch die technischen Vorteile von HeyGen führen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 2-minütiges Erklärvideo, das auf HR-Abteilungen zugeschnitten ist, die "ansprechende Videos" für das "Mitarbeiter-Onboarding" erstellen möchten. Das Video sollte einen freundlichen, zugänglichen AI-Avatar verwenden, um neue Mitarbeiter willkommen zu heißen, und "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" nutzen, um relevante, hochwertige visuelle Darstellungen einer positiven Arbeitsumgebung einzubeziehen. Stellen Sie sicher, dass "Untertitel/Beschriftungen" prominent angezeigt werden, um verschiedene Lernstile und Barrierefreiheit zu unterstützen, alles in einem warmen und einladenden Ton erzählt, um den Onboarding-Prozess nahtlos und informativ zu gestalten.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Video für Produktmanager, das sich auf die Kraft von "personalisierten Videoinhalten" über HeyGens "AI-gesteuerte Plattform" konzentriert. Die visuellen Elemente sollten schnelle Anpassungen und die Vielseitigkeit von "AI-Avataren" demonstrieren, die sich an verschiedene Marken anpassen. Zeigen Sie die Flexibilität von "Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte" für verschiedene Vertriebskanäle. Der Ton sollte dynamisch und überzeugend sein und die Effizienz und Wirkung maßgeschneiderter Videoerlebnisse für eine verbesserte Benutzerbindung widerspiegeln.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Kunden-Onboarding-Videoersteller funktioniert

Erstellen Sie effizient ansprechende und personalisierte Onboarding-Videos und sorgen Sie für eine reibungslose und informative Reise für Ihre neuen Kunden.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript oder Ihren Inhalt
Beginnen Sie damit, Ihr Onboarding-Skript in die Plattform einzugeben oder einzufügen, um die Grundlage für Ihre ansprechenden Videoinhalte zu legen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und visuelle Darstellungen
Verstärken Sie Ihre Botschaft, indem Sie einen lebensechten AI-Avatar auswählen, der Ihre Inhalte präsentiert und Ihr Onboarding-Erlebnis dynamisch und nachvollziehbar macht.
3
Step 3
Wenden Sie Branding an und verfeinern Sie den Ton
Integrieren Sie Ihre Markenidentität, indem Sie benutzerdefinierte Logos und Farben mit Branding-Kontrollen anwenden, um sicherzustellen, dass Ihr Video perfekt mit Ihren Markenrichtlinien übereinstimmt.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Überprüfen Sie Ihre personalisierten Videoinhalte auf Genauigkeit und Wirkung und exportieren Sie sie dann in verschiedenen Seitenverhältnissen für eine nahtlose Bereitstellung über alle Ihre Kundenkontaktpunkte hinweg.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirierende Willkommens-Erlebnisse gestalten

.

Gestalten Sie motivierende und personalisierte Willkommensvideos, um einen starken ersten Eindruck zu hinterlassen und einen positiven Ton für neue Kunden zu setzen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung ansprechender Onboarding-Videos?

HeyGen ist eine AI-gesteuerte Plattform, die als leistungsstarker Kunden-Onboarding-Videoersteller fungiert und es Ihnen ermöglicht, ansprechende Onboarding-Videos mühelos zu erstellen. Sie nutzt AI-Avatare und die Funktion Text-zu-Video aus Skript, um Ihre Inhalte schnell in überzeugende visuelle Darstellungen zu verwandeln und die Produktionszeit erheblich zu verkürzen.

Kann HeyGen Onboarding-Inhalte für verschiedene Benutzer oder Rollen personalisieren?

Ja, HeyGen ermöglicht hochgradig personalisierte Videoinhalte, was es ideal für sowohl Benutzer- als auch Mitarbeiter-Onboarding macht. Sie können anpassbare Vorlagen nutzen, mehrsprachige Unterstützung einbinden und sogar interaktive Videos integrieren, um Erlebnisse für unterschiedliche Zielgruppen und spezifische Lernpfade zu gestalten.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen für eine effiziente Videoproduktion?

HeyGen bietet ein umfassendes Videokreationstool mit fortschrittlicher Text-zu-Video aus Skript-Funktionalität und lebensechten AI-Sprachaufnahmen für professionelle Voice-overs. Seine robusten Videobearbeitungswerkzeuge, zusammen mit automatisierter Untertitelgenerierung und 4K-Auflösungsausgabe, gewährleisten einen optimierten und qualitativ hochwertigen End-to-End-Videoproduktionsprozess.

Unterstützt HeyGen Branding und hochwertige visuelle Darstellungen für meine Onboarding-Videos?

Absolut, HeyGen stellt sicher, dass Ihre Onboarding-Videos Markenbeständigkeit und professionelle Qualität beibehalten. Sie können Ihr Markenkit integrieren, aus anpassbaren Vorlagen wählen und lebensechte AI-Avatare zusammen mit professionellen Voice-overs verwenden, um polierte, hochauflösende Inhalte zu erstellen, die die Identität Ihres Unternehmens widerspiegeln.

