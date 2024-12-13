Erstellen Sie ein prägnantes 1-minütiges Video, das zeigt, wie neue Benutzer HeyGen schnell als effektiven "Kunden-Onboarding-Videoersteller" nutzen können. Das Video sollte einen professionellen "AI-Avatar" enthalten, der den nahtlosen Prozess der Umwandlung schriftlicher Anweisungen in ansprechende "Onboarding-Videos" mithilfe der Funktion "Text-zu-Video aus Skript" hervorhebt. Visuell sollte ein eleganter, tutorialartiger Stil mit klaren Bildschirmaufnahmen und einer beruhigenden Hintergrundmusik beibehalten werden, um sicherzustellen, dass technische Benutzer die Effizienz der Plattform für eine optimierte Videoproduktion verstehen.

Video Generieren