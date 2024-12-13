Kunden-Onboarding-App-Video-Maker: Erstellen Sie ansprechende Anleitungen

Begeistern Sie neue Nutzer sofort mit leistungsstarken Onboarding-Videos. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung für klare, prägnante Anleitungsinhalte, die die Benutzerbindung fördern.

Erstellen Sie ein prägnantes 1-minütiges Anleitungsvideo für bestehende Software-Nutzer, die sich schnell mit einem neuen Feature-Update vertraut machen müssen. Der visuelle Stil sollte sauber und präzise sein, mit gut getakteten Bildschirmaufnahmen der Software in Aktion, begleitet von einer ruhigen, professionellen AI-Stimme. Dieses Video sollte HeyGens leistungsstarke "Voiceover-Generierung" nutzen, um die aktualisierte Funktionalität klar zu erklären und einen reibungslosen Übergang für technische Teams und Power-User zu gewährleisten.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein ansprechendes 90-sekündiges personalisiertes Video-Onboarding-Erlebnis für neue Unternehmenskunden, um sie mit den wichtigsten Anwendungsabläufen vertraut zu machen. Das Video sollte einen professionellen, aber einladenden visuellen Stil annehmen, maßgeschneiderte Branding-Elemente und eine beschwingte Hintergrundmusik integrieren, alles erzählt von einem freundlichen AI-Avatar. Mit HeyGens ausgefeilten "AI-Avataren" zielt dieses Video darauf ab, eine einzigartige "Kunden-Onboarding-App-Video-Maker"-Lösung zu bieten, die von Anfang an eine stärkere Benutzerbindung fördert.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein detailliertes 2-minütiges Video für interne Schulungsabteilungen, das eine komplexe Software-Funktionalität in umsetzbare Schritte zerlegt und im Wesentlichen als dynamisches SOP dient. Der visuelle Ansatz sollte sehr anschaulich sein, mit Nahaufnahmen von UI-Elementen und Bildschirmtext-Overlays, die kritische Aktionen hervorheben, gepaart mit einer neutralen AI-Stimme. Entscheidend ist, dass das Video HeyGens robuste "Untertitel/Beschriftungen" nutzt, um Zugänglichkeit und Klarheit für alle neuen Mitarbeiter zu gewährleisten, die mit dieser wichtigen Videodokumentation arbeiten.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein dynamisches 45-sekündiges Werbevideo vor, das die Effizienz eines "AI-Video-Makers" für die Erstellung schneller "Onboarding-Videos" zeigt. Dieses Video richtet sich an Produktmanager und Marketing-Spezialisten, die eine schnelle Bereitstellung von Inhalten priorisieren. Der visuelle und akustische Stil sollte schnelllebig und modern sein, mit schnellen Übergängen, eindrucksvollen Bildschirmgrafiken und einem motivierenden Soundtrack. Durch die Demonstration des nahtlosen Prozesses der Umwandlung eines Skripts in einen visuellen Leitfaden mit HeyGens "Text-to-Video aus Skript"-Fähigkeit betont das Video die Geschwindigkeit und Einfachheit der Inhaltserstellung für jede "AI-Plattform".
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

So funktioniert Ihr Kunden-Onboarding-App-Video-Maker

Erstellen Sie mühelos ansprechende und informative Kunden-Onboarding-Videos mit unserer AI-gestützten Plattform, um von Anfang an ein reibungsloses Benutzererlebnis zu gewährleisten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript oder beginnen Sie mit einer Vorlage
Beginnen Sie mit der Erstellung Ihres Video-Skripts oder wählen Sie aus einer Vielzahl professioneller Vorlagen, um schnell den Inhalt Ihres Kunden-Onboarding-Videos mit unserer Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion zu skizzieren.
2
Step 2
Wählen und personalisieren Sie Ihren AI-Avatar
Personalisieren Sie Ihre Anleitungs-Videos, indem Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren wählen. Passen Sie deren Aussehen und Gesten an, um Ihre Marke perfekt für personalisiertes Video-Onboarding zu repräsentieren.
3
Step 3
Fügen Sie ansprechende AI-Voiceovers hinzu
Verbessern Sie Ihre Kunden-Onboarding-Videos mit hochwertigen, natürlich klingenden AI-Voiceovers. Nutzen Sie unsere Voiceover-Generierung, um wichtige Informationen klar zu artikulieren und neue Nutzer zu führen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Onboarding-Video
Finalisieren Sie Ihr Video und exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen und Auflösungen, die für jede Plattform geeignet sind. Verteilen Sie Ihr überzeugendes Kunden-Onboarding-App-Video, um die Benutzerintegration zu optimieren und die Bindung zu erhöhen.

Anwendungsfälle

Vereinfachen Sie komplexe App-Funktionen

Erklären Sie komplexe App-Funktionalitäten klar mit AI-Videos, um komplexe Funktionen für alle Nutzer zugänglich und leicht verständlich zu machen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Kunden-Onboarding-Videos?

HeyGen nutzt seine fortschrittlichen AI-Video-Maker-Fähigkeiten, einschließlich Text-zu-Video, um die Produktion ansprechender Onboarding-Videos zu vereinfachen. Sie können Skripte schnell in professionellen Kunden-Onboarding-Inhalt umwandeln, indem Sie AI-Avatare und Stimmen verwenden, was die Produktionszeit erheblich verkürzt.

Kann HeyGen helfen, Kunden-Onboarding-Erfahrungen für eine bessere Benutzerbindung zu personalisieren?

Absolut. HeyGen ermöglicht personalisiertes Video-Onboarding, indem es Nutzern erlaubt, AI-Voiceovers zu generieren und Untertitel hinzuzufügen, um die Botschaft an unterschiedliche Zielgruppen anzupassen. Diese Ebene der Anpassung fördert eine stärkere Benutzerbindung, indem Anleitungs-Videos für jeden Kunden relevanter und ansprechender werden.

Welche technischen Fähigkeiten bietet HeyGen zur Erstellung von Anleitungs-Videos oder SOPs?

HeyGen bietet eine robuste AI-Plattform, die Text-zu-Video mit AI-Avataren umwandelt, ideal für die Erstellung detaillierter Anleitungs-Videos und SOPs. Sein integrierter Video-Editor, zusammen mit einer Vielzahl von Vorlagen und Medienbibliotheksunterstützung, sorgt für ein professionelles Ergebnis bei der Videodokumentation.

Welche HeyGen-Funktionen unterstützen eine effiziente Videodokumentation für Anwendungen?

HeyGen dient als leistungsstarkes Werkzeug zur Videoproduktion für umfassende Videodokumentationen und bietet Funktionen wie anpassbare Vorlagen und Größenanpassung des Seitenverhältnisses. Diese Tools ermöglichen eine schnelle und effiziente Produktion klarer, prägnanter Videos, die App-Funktionalitäten erklären und das Benutzerverständnis und die Bindung verbessern.

