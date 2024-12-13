Customer Journey Video Maker: Erschaffen Sie fesselnde Erlebnisse

Begeistern Sie Kunden und steigern Sie Konversionen mit fesselnden Storytelling-Videos, unterstützt durch unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion.

Erstellen Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für Software-Ingenieure und technische Produktmanager, das zeigt, wie die AI Video Agent-Funktionen von HeyGen, die Text-zu-Video aus Skripten und integrierte AI-Avatare nutzen, komplexe technische Erklärungen vereinfachen. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, mit klaren Bildschirmaufnahmen und animierten Diagrammen, begleitet von einer präzisen, informativen Voiceover-Generierung.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Produzieren Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Tutorial für Marketingstrategen, das zeigt, wie man mit HeyGen wirkungsvolle Marketingvideos erstellt. Das Video sollte dynamische Grafiken und eine positive, motivierende Hintergrundmusik enthalten und die nahtlose Integration von Vorlagen & Szenen für eine schnelle Inhaltserstellung präsentieren.
Entwickeln Sie einen 2-minütigen Leitfaden für "Kundenerfahrungs-Videos", der sich an Kundenbetreuer richtet und die Erstellung personalisierter Videos zur Verbesserung des Kundenengagements beschreibt. Verwenden Sie einen warmen, einfühlsamen visuellen Stil mit nachvollziehbaren Szenarien und einem freundlichen Voiceover, das die Kraft der Voiceover-Generierung und die Unterstützung durch die Medienbibliothek/Stock betont, um jede Nachricht individuell anzupassen.
Erstellen Sie ein prägnantes 45-sekündiges Video für Kleinunternehmer und Content-Ersteller, das zeigt, wie HeyGen die Produktion professioneller Marketingvideos vereinfacht. Die Ästhetik sollte lebendig und energiegeladen sein, mit beschwingter Hintergrundmusik, die die Effizienz von Text-zu-Video aus Skripten und das Ändern & Exportieren des Seitenverhältnisses für die plattformübergreifende Verteilung demonstriert.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie unser Customer Journey Video Maker funktioniert

Erstellen Sie fesselnde Customer Journey Videos, die bei Ihrem Publikum Anklang finden und Ihre Marketingbemühungen verbessern, alles mit intuitiven AI-gestützten Tools.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Skizzierung der Reise Ihres Kunden. Nutzen Sie unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Ihre Erzählung in eine dynamische visuelle Geschichte zu verwandeln und die Grundlage für fesselnde Customer Journey Videos zu legen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Visuals
Durchsuchen Sie eine Vielzahl professionell gestalteter Vorlagen & Szenen, um jede Phase der Erfahrung Ihres Kunden visuell darzustellen. Wählen Sie den perfekten Hintergrund, um Ihre Botschaft effektiv zu vermitteln und Ihre Videovorlagen zu verbessern.
3
Step 3
Passen Sie mit Stimme und Branding an
Erhöhen Sie die Qualität Ihres Videos mit lebensechter Voiceover-Generierung. Wählen Sie aus verschiedenen AI-Stimmen und passen Sie Ihr Audio an den Ton Ihrer Marke an, um sicherzustellen, dass Ihre personalisierten Videos wirklich mit Ihrem Publikum in Verbindung treten.
4
Step 4
Generieren und teilen Sie Ihr Video
Mit Ihrem fertigen Video können Sie mit unserer Funktion zum Ändern & Exportieren des Seitenverhältnisses Ihre endgültigen Marketingvideos in verschiedenen Formaten erstellen. Teilen Sie sie auf allen Plattformen, um Kunden an jedem Berührungspunkt zu erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Hochleistungsfähige Videoanzeigen erstellen

Entwickeln Sie schnell wirkungsvolle Marketingvideos und Anzeigen, um Aufmerksamkeit zu erregen und Konversionen zu Beginn der Customer Journey zu fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Customer Journey Videos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-gestützte Tools, einschließlich AI-Avatare und Text-zu-Video aus Skript-Funktionen, um ansprechende Customer Journey Videos effizient zu erstellen. Sie können Ihr Skript in ein fesselndes Video mit natürlicher Voiceover-Generierung verwandeln, was den Produktionsprozess erheblich vereinfacht.

Kann ich das Branding und Format meiner Marketingvideos mit HeyGen anpassen?

Absolut, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Unternehmensfarben mühelos in alle Ihre Marketingvideos zu integrieren. Darüber hinaus können Sie das Ändern & Exportieren des Seitenverhältnisses nutzen, um sicherzustellen, dass Ihre angepassten Videoinhalte perfekt für verschiedene Plattformen optimiert sind.

Welche Videobearbeitungswerkzeuge und Ressourcen bietet HeyGen zur Verbesserung meiner Inhalte?

HeyGen bietet eine umfassende Suite von Videobearbeitungswerkzeugen, einschließlich einer umfangreichen Medienbibliothek mit lizenzfreien Assets und anpassbaren Videovorlagen, um Ihre Kreation zu starten. Diese Ressourcen befähigen Sie, professionelle Videos für jeden Zweck zu erstellen, von Erklärvideos bis hin zu Social-Media-Inhalten.

Wie kann der AI Video Agent von HeyGen bei der Erstellung personalisierter Kundenerfahrungs-Videos helfen?

Der AI Video Agent von HeyGen nutzt hochmoderne AI-Avatare, um hochgradig personalisierte Videos zu erstellen, die bei Ihrem Publikum Anklang finden und die Kundenerfahrung verbessern. Dies ermöglicht es Unternehmen, maßgeschneiderte Nachrichten effizient in großem Maßstab zu generieren und das Kundenengagement wirkungsvoller zu gestalten.

