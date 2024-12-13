Erklärvideo-Macher für nahtlose Kundenreisen

Erstellen Sie mühelos fesselnde Videos zur Kundenreise mit unserem Drag-and-Drop-Editor und HeyGens fortschrittlicher Voiceover-Generierung.

Erstellen Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Erklärvideo zur Kundenreise, das sich an B2B-Interessenten richtet und zeigt, wie Ihre Lösung nahtlos deren Schmerzpunkte von der Entdeckung bis zur Konversion adressiert. Nutzen Sie einen professionellen, sauberen animierten visuellen Stil mit einer selbstbewussten AI-Sprachüberlagerung, um die Leistungsfähigkeit von HeyGens Voiceover-Generierung zu demonstrieren und komplexe Prozesse für Vertriebs- und Marketinginitiativen klar zu artikulieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 45-sekündiges Produkterklärvideo, das sich an bestehende Kunden und potenzielle neue Nutzer richtet und die personalisierten Produktdemos Ihrer neuesten Funktion hervorhebt. Verwenden Sie dynamische Motion Graphics und einen mitreißenden Musiktrack, verstärkt durch HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript für eine präzise, fesselnde Erzählung, die individuelle Vorteile erklärt.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein lebendiges 30-sekündiges animiertes Video für soziale Medien, das sich an Marketingmanager und Kleinunternehmer richtet und die Zuschauer zu einer bestimmten Handlungsaufforderung ermutigt. Verwenden Sie einen hellen, farbenfrohen, schnellen visuellen Stil mit energetischer Hintergrundmusik und nutzen Sie HeyGens Untertitel, um Barrierefreiheit und maximale Interaktion auch ohne Ton zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 50-sekündiges Erklärvideo für interne Teams und neue Mitarbeiter, das einen komplexen Prozess mit professionell gestalteten Vorlagen veranschaulicht. Wählen Sie einen modernen, minimalistischen visuellen Stil, begleitet von einer freundlichen, informativen Sprachüberlagerung, und nutzen Sie HeyGens Vorlagen und Szenen, um schnell ein klares und wirkungsvolles Schulungsinstrument zu erstellen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Erklärvideo-Macher für Kundenreisen funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde Erklärvideos zur Kundenreise mit leistungsstarken AI-Tools, die komplexe Prozesse in klare, überzeugende visuelle Geschichten für Ihr Publikum verwandeln.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Grundlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus professionell gestalteten Vorlagen oder geben Sie Ihr Skript ein, um die Bühne für Ihre Kundenreise zu bereiten.
2
Step 2
Passen Sie Ihre Erzählung an
Personalisieren Sie Elemente innerhalb Ihres Videos mit intuitiven Steuerungen und wenden Sie Ihre Branding-Kontrollen an, um eine einzigartige und relevante Geschichte zu erstellen.
3
Step 3
Verbessern Sie mit AI-Stimme und Medien
Erzeugen Sie natürlich klingende AI-Voiceovers, um Ihre Kundenreise zu erzählen und ein klares und fesselndes Audioerlebnis zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und begeistern Sie Ihr Publikum
Laden Sie Ihr poliertes Erklärvideo mit flexibler Größenanpassung des Seitenverhältnisses herunter und teilen Sie es mühelos über alle Ihre Marketing- und Vertriebskanäle, um zu informieren und zu begeistern.

Anwendungsfälle

Präsentieren Sie Erfolgsgeschichten von Kunden

Bauen Sie Vertrauen auf und demonstrieren Sie den Wert, indem Sie wirkungsvolle Videos zu Erfolgsgeschichten von Kunden erstellen, die während der gesamten Kundenreise Resonanz finden.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Produkterklärvideos verbessern?

HeyGen dient als fortschrittlicher Erklärvideo-Macher, der AI-gestützte Tools nutzt, um die Produktion überzeugender Produkterklärvideos zu vereinfachen. Nutzer können professionell gestaltete Vorlagen, AI-Avatare und die Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript nutzen, um effizient hochwertige Inhalte für Vertriebs- und Marketinginitiativen zu erstellen.

Kann HeyGen verwendet werden, um personalisierte Produktdemos für Kunden zu erstellen?

Absolut, HeyGen ermöglicht es Nutzern, hochgradig personalisierte Produktdemos zu erstellen, was es zu einem effektiven Erklärvideo-Macher für Kundenreisen macht. Mit robusten AI-Voiceovers und umfassenden Branding-Kontrollen können Sie jedes Video anpassen, um Ihr Publikum zu fesseln und Ihre Vertriebs- und Marketingziele zu unterstützen.

Welche Funktionen machen HeyGen zu einer intuitiven Plattform für animierte Videos?

HeyGen bietet ein benutzerfreundliches Erlebnis mit seinem intuitiven Drag-and-Drop-Editor und einer umfangreichen Bibliothek professionell gestalteter Vorlagen. Sie können Elemente leicht anpassen, Musik, Voiceovers oder Animationen hinzufügen und sogar kostenlose Stockvideos und Musik integrieren, um Ihre animierten Videos zu bereichern.

Wie teile ich animierte Videos, die mit HeyGen erstellt wurden, über soziale Medien?

Sobald Ihr animiertes Video fertig ist, ermöglicht HeyGen einen unkomplizierten Download und das Teilen über verschiedene Plattformen. Sie können Ihr Video für verschiedene soziale Medien optimieren, indem Sie das Seitenverhältnis anpassen und strategisch eine klare Handlungsaufforderung einfügen, um die Interaktion zu maximieren.

