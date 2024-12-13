Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Video vor, das für Kleinunternehmer erstellt wurde, die von häufigen Kundenfragen überwältigt sind. Es zeigt, wie ein Kunden-FAQ-Video-Generator ihren Support revolutioniert. Dieses freundliche, professionelle Video nutzt HeyGens AI-Avatare und Voiceover-Generierung, um klar zu demonstrieren, wie schnell sie ansprechende Inhalte erstellen können, um Support-Tickets zu reduzieren und wertvolle Zeit freizugeben.

Video Generieren