Video-Generator für Kundenerlebnisse: Engagement steigern

Erstellen Sie personalisierte, markenkonforme Kundenservice-Videos mit KI-Avataren, um Engagement und Mitarbeiterproduktivität zu steigern.

394/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie eine 45-sekündige Erzählung zur Videoproduktion für Kleinunternehmer, die zeigt, wie man ansprechende Marketinginhalte generiert. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, ergänzt durch motivierende Musik und klare Erzählung aus einem Text-zu-Video-Skript. Betonen Sie die Benutzerfreundlichkeit mit HeyGens Text-zu-Video aus Skript und vielfältigen Vorlagen & Szenen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie eine 60-sekündige markenkonforme Kommunikation für Unternehmens-HR-Abteilungen, die einen polierten und unternehmensgerechten visuellen Stil mit inspirierender orchestraler Hintergrundmusik beibehält. Dieses Studio-Qualitätsvideo wird einen selbstbewussten KI-Avatar zeigen, der eine wichtige interne Ankündigung macht, indem er HeyGens KI-Avatare, Medienbibliothek/Stock-Unterstützung und integrierte Untertitel nutzt.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 30-sekündiges personalisiertes Outreach-Video für Vertriebsteams, das zeigt, wie man KI-Videos für spezifische Kunden anpasst. Verwenden Sie einen dynamischen und ansprechenden visuellen Stil mit freundlicher Hintergrundmusik und einer direkten KI-Stimme, die HeyGens KI-Avatare und das Ändern des Seitenverhältnisses & Exporte für maßgeschneiderte Inhalte hervorhebt.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Video-Generator für Kundenerlebnisse funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Kundenerlebnis-Videos mit KI, verbessern Sie die Kommunikation Ihrer Marke und begeistern Sie Ihr Publikum.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Video-Skript
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihrer Nachricht. Nutzen Sie HeyGens leistungsstarke Text-zu-Video-KI, um Ihre schriftlichen Inhalte schnell in ansprechende gesprochene Dialoge für Ihr Kundenerlebnis-Video umzuwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von KI-Avataren, um Ihre Marke auf dem Bildschirm zu repräsentieren. Diese realistischen Präsentatoren übermitteln Ihre Botschaft mit Klarheit und Professionalität und machen Ihre Kundenservice-Videos persönlicher.
3
Step 3
Wenden Sie Ihre Markenidentität an
Passen Sie Ihr Video an das ästhetische Erscheinungsbild Ihrer Marke an. Nutzen Sie HeyGens Branding-Kontrollen, um Ihr Logo, Ihre Markenfarben und visuelle Elemente nahtlos zu integrieren und ein markenkonformes Endprodukt zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Sobald Ihr Video fertig ist, verwenden Sie die Funktion zum Ändern des Seitenverhältnisses & Exporte, um es in verschiedenen Formaten zu erstellen, die für jede Plattform geeignet sind. Teilen Sie Ihre Videos in Studioqualität mit Ihrem Publikum, um deren Erlebnis zu verbessern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Hochleistungsfähige Videoanzeigen erstellen

.

Entwickeln Sie effektive Marketinginhalte, einschließlich leistungsstarker Anzeigen, mit HeyGens KI-Video-Generator, um neue Kunden zu gewinnen und die Konversionen zu verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Videoproduktion mit KI verbessern?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, mühelos Videos in Studioqualität zu produzieren, indem fortschrittliche KI-Avatare und Text-zu-Video-KI genutzt werden. Sie können KI-Videos mit markenkonformen Elementen anpassen, um perfekt zu Ihrem Marketinginhalt zu passen.

Was macht HeyGen zu einem effizienten KI-Video-Generator für Unternehmen?

HeyGen vereinfacht die Videoproduktion, indem es Skripte in dynamische Videos umwandelt, die von KI-gestützter Text-zu-Video-KI erstellt werden. Diese Fähigkeit steigert die Produktivität der Mitarbeiter und ermöglicht es Teams, schnell vielfältige Marketinginhalte und interne Kommunikation zu erstellen.

Kann HeyGen helfen, die Markenbeständigkeit in all meinen Kundenerlebnis-Videos zu wahren?

Absolut, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, einschließlich benutzerdefinierter Logos und Farben, um sicherzustellen, dass Ihre Kundenerlebnis-Videos immer markenkonform sind. Nutzen Sie vielseitige Video-Vorlagen und Szenen, um durchgehend professionelle und kohärente Marketinginhalte zu liefern.

Wie unterstützen HeyGens KI-Avatare die vielfältigen Anforderungen an die Videoproduktion?

HeyGens realistische KI-Avatare bieten eine vielseitige Lösung für verschiedene Anforderungen an die Videoproduktion, von Kundenservice-Videos bis hin zu interner Kommunikation. Diese anpassbaren KI-Avatare ermöglichen es Ihnen, ansprechende und personalisierte Marketinginhalte effizient zu erstellen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo