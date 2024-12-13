Wachstum freischalten mit dem ultimativen Video-Tool für Kundenunterstützung

Erstellen Sie mühelos ansprechende Tutorial-Videobibliotheken mit den AI-Avataren von HeyGen, um das Kundenengagement zu steigern und Support-Tickets zu reduzieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges, ansprechendes Tutorial-Video für Customer Success Manager und Onboarding-Spezialisten, das zeigt, wie eine umfassende Tutorial-Videobibliothek erheblich zur Reduzierung von Support-Tickets beitragen kann. Das Video sollte lebendige visuelle Elemente aus Vorlagen und Szenen verwenden, wobei ein AI-Avatar die Schritte auf freundliche, aber autoritative Weise präsentiert.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein 60-sekündiges dynamisches Produkt-Demo-Video, das sich an Vertriebsmitarbeiter und Presales-Ingenieure richtet und speziell seine Nützlichkeit für die Vertriebsunterstützung hervorhebt. Dieses Video sollte überzeugende visuelle Elemente aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung integrieren, angetrieben von einem prägnanten und wirkungsvollen Skript, das mithilfe von Text-zu-Video aus dem Skript in ein Video umgewandelt wird.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 2-minütiges Anleitungsvideo für Remote-Teamleiter und HR-Abteilungen, das zeigt, wie interne SOPs mithilfe von asynchronen Videos standardisiert werden können. Die Präsentation sollte klar und methodisch sein, wobei alle wichtigen Informationen durch genaue Untertitel/Untertitel verstärkt werden, um die Zugänglichkeit und das Verständnis in verschiedenen Teams zu gewährleisten, unter Verwendung von Seitenverhältnis-Anpassungen und Exporten für verschiedene Plattformen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Video-Tool für Kundenunterstützung funktioniert

Ermöglichen Sie Ihren Kunden und Vertriebsteams klare, ansprechende Videodokumentationen und Tutorials, um das Verständnis und die Effizienz zu steigern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Videoinhalte
Beginnen Sie damit, ansprechende Videos aus einem Skript mithilfe fortschrittlicher Text-zu-Video-aus-Skript-Technologie zu erstellen oder Bildschirmaktionen für Schritt-für-Schritt-Anleitungen aufzuzeichnen.
2
Step 2
Fügen Sie AI-Erweiterungen hinzu
Erhöhen Sie den Wert Ihrer Inhalte mit lebensechten AI-Avataren und generieren Sie natürlich klingende Sprachsynthesen, um komplexe Informationen für Ihr Publikum zugänglich und ansprechend zu machen.
3
Step 3
Anwenden von Branding und Untertiteln
Sorgen Sie für Markenbeständigkeit und Zugänglichkeit, indem Sie Branding-Kontrollen nutzen, um Ihre Videos anzupassen, und fügen Sie automatisch Untertitel & Untertitel für eine größere Reichweite hinzu.
4
Step 4
Exportieren und weit verbreiten
Finalisieren Sie Ihre Videos, indem Sie Seitenverhältnisse anpassen und dann Ihre polierten Inhalte mühelos über verschiedene Plattformen hinweg verteilen, indem Sie Seitenverhältnis-Anpassungen und Exporte verwenden.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vertriebsunterstützung mit Erfolgsgeschichten verstärken

Produzieren Sie überzeugende Kundenerfolgsvideos mit AI, um den Produktwert zu demonstrieren, Vertrauen aufzubauen und den Verkaufsprozess zu beschleunigen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht die AI-Videoplattform von HeyGen die Erstellung von AI-generierter Videodokumentation?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und Text-zu-Sprache-Technologie, um Skripte in professionelle AI-Videos zu verwandeln. Dies vereinfacht den Prozess der Erstellung detaillierter, ansprechender AI-generierter Videodokumentation erheblich, wodurch technischer Inhalt zugänglich und leicht verständlich wird.

Kann HeyGen automatisch professionelle AI-generierte Sprachsynthese und Untertitel zu Videos hinzufügen?

Ja, HeyGen ermöglicht es Benutzern, problemlos hochwertige AI-generierte Sprachsynthese und synchronisierte Untertitel & Untertitel zu ihren Videos hinzuzufügen. Diese Fähigkeit, unterstützt durch fortschrittliche Transkriptions- und Text-zu-Sprache-Technologie, verbessert die Zugänglichkeit und das Engagement für alle Zielgruppen erheblich.

Welche fortschrittlichen Video-Bearbeitungs- und Anpassungsfunktionen sind in HeyGen verfügbar?

HeyGen bietet robuste Videobearbeitungswerkzeuge, einschließlich umfangreicher Vorlagen, Zugriff auf die Medienbibliothek und Branding-Kontrollen, um Ihre Inhalte vollständig anzupassen. Benutzer können auch Seitenverhältnisse anpassen und Videos in verschiedenen Formaten exportieren, um die Anforderungen verschiedener Plattformen zu erfüllen.

Ermöglicht HeyGen die schnelle Produktion von Tutorial-Videos und Schritt-für-Schritt-Benutzerhandbüchern?

Absolut, HeyGen ist ein ideales Video-Tool für Kundenunterstützung, um schnell ansprechende Tutorial-Videobibliotheken und Schritt-für-Schritt-Benutzerhandbücher zu produzieren. Durch die Umwandlung von Skripten in dynamische AI-Videos vereinfacht HeyGen die Erstellung klarer Anleitungsvideos ohne komplexe Videobearbeitung.

