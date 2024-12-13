Kundenbildungs-Videoportal: Produktakzeptanz steigern

Liefern Sie personalisierte Schulungsvideos zur Produktakzeptanz und zum Onboarding schneller, indem Sie KI-Avatare für skalierbare, ansprechende Inhalte nutzen.

478/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges informatives und ansprechendes Video für bestehende Produktnutzer, das eine spezifische neue Funktion innerhalb unserer Plattform vorstellt und zeigt, wie die Produktakzeptanz durch praktische Anwendung maximiert werden kann. Der visuelle Stil sollte elegant mit dynamischen Übergängen sein, begleitet von einem präzisen Voiceover. Nutzen Sie HeyGens Bildschirmaufnahmen, um die Funktion Schritt für Schritt zu demonstrieren und ein prägnantes Mikro-Learning-Videoerlebnis zu bieten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Video, das sich an Geschäftsentscheider und Kundenbetreuer richtet und aufzeigt, wie unser Kundenbildungs-Videoportal die Kosten für den Kundensupport durch die Förderung von Selbstlernangeboten senkt. Der visuelle und akustische Stil sollte autoritativ und sauber sein, mit einem KI-Avatar, der selbstbewusst wichtige Statistiken und Vorteile präsentiert, erstellt mit HeyGens KI-Avataren für einen professionellen Sprecherauftritt.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein dynamisches 45-sekündiges Video, das sich an Content-Ersteller und Trainer richtet und sie dazu inspiriert, unsere Bildungs-Video-Plattform für eine schnellere Erstellung von hochwertigen Lernmaterialien zu nutzen. Das Video sollte einen energetischen visuellen Stil mit einem motivierenden, optimistischen Audiotrack haben. Zeigen Sie, wie man mit HeyGens Vorlagen & Szenen schnell überzeugende Inhalte zusammenstellt und wie dies die Gesamtproduktion von Schulungsvideos verbessert.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie Kundenbildungs-Videoportale funktionieren

Nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Kundenbildungsstrategie, indem Sie komplexe Informationen in ansprechende, zugängliche und nachvollziehbare Videoinhalte verwandeln.

1
Step 1
Erstellen Sie ansprechende Videos
Generieren Sie schnell hochwertige Bildungsinhalte, indem Sie Skripte in dynamische Videos umwandeln, mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion, und beschleunigen Sie Ihre Content-Produktion für das Portal.
2
Step 2
Konsistente Markenanwendung
Stellen Sie sicher, dass alle Ihre Schulungsmaterialien mit der Identität Ihres Unternehmens übereinstimmen, indem Sie HeyGens Branding-Kontrollen (Logo, Farben) in Ihrer Videobibliothek nutzen.
3
Step 3
Lernmodule organisieren
Strukturieren Sie Ihre Kundenbildungsinhalte effektiv, indem Sie professionelle Vorlagen verwenden, um Videos in klare, leicht verdauliche Lernmodule zu ordnen und das Benutzererlebnis zu verbessern.
4
Step 4
Exportieren und Leistung analysieren
Exportieren Sie nahtlos Ihre fertigen Bildungs-Videos für Ihr Portal und nutzen Sie HeyGens Analysefähigkeiten, um das Benutzerengagement zu verstehen und zukünftige Content-Strategien zu optimieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe Informationen entmystifizieren

.

Verwandeln Sie komplexe Konzepte in klare, leicht verständliche Videoerklärungen, um schwierige Themen für alle Lernenden zugänglich zu machen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen unser Kundenbildungs-Videoportal verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, ansprechende Kundenbildungs- und Schulungsvideos effizient mit KI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen zu erstellen. Es verwandelt statische Inhalte in dynamische Lernerfahrungen für Ihre Bildungs-Video-Plattform.

Was macht HeyGen ideal für die Skalierung von Schulungsvideos?

HeyGen ermöglicht die schnelle, skalierbare Erstellung von Schulungsvideos durch professionelle Vorlagen und KI-Funktionen, sodass Organisationen schnell konsistente, hochwertige Inhalte für Onboarding und Produktakzeptanz produzieren können. Dies beschleunigt Ihre Fähigkeit, umfassende E-Learning-Erfahrungen zu liefern.

Kann HeyGen helfen, die Produktakzeptanz durch Selbstbedienungsinhalte zu verbessern?

Absolut. HeyGen erleichtert die Erstellung von ansprechenden Selbstbedienungsinhalten wie Mikro-Learning-Videos und Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die entscheidend für die Verbesserung der Produktakzeptanz und des Benutzererlebnisses sind. Mit Funktionen wie mehrsprachiger Unterstützung können Sie effektiv ein vielfältiges Publikum ansprechen.

Unterstützt HeyGen die Umwandlung von Dokumenten in Videoinhalte?

HeyGen unterstützt fachmännisch die Umwandlung bestehender Dokumente oder Texte in dynamische KI-Videoinhalte mit fortschrittlichen Text-zu-Video- und Prompt-zu-Video-Funktionen. Dies rationalisiert das Content-Management erheblich und beschleunigt die schnellere Videoerstellung für Ihre Lerninitiativen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo