Erstellen Sie ein 45-sekündiges Kundenbildungsvideo, das die Ersteinrichtung einer neuen Softwarefunktion demonstriert. Dieses Video sollte sich an neue Benutzer richten und einen sauberen, modernen visuellen Stil mit animierten Grafiken und beschwingter Hintergrundmusik verwenden, ergänzt durch eine freundliche, professionelle AI-Sprachübertragung. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um die Schritte ansprechend zu präsentieren und den Prozess des Bildungs-Videomachers nahtlos zu gestalten.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Anleitungsvideo für bestehende Kunden, das ein kürzlich erfolgtes komplexes Produktupdate erklärt. Der visuelle Stil sollte infografikbasiert sein, mit klaren Textüberlagerungen und Animationen, begleitet von einer ruhigen und informativen AI-Stimme und subtiler Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um schnell eine detaillierte Erklärung in ein ansprechendes AI-Video zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 30-sekündiges Trainingsvideo, das schnelle Tipps zur Maximierung der Produkteffizienz bietet. Dieses Video richtet sich an fortgeschrittene Benutzer und enthält schnelle Schnitte, Bildschirmaufnahmen, energiegeladene Hintergrundmusik und eine prägnante, begeisterte Sprachübertragung. Stellen Sie sicher, dass alle wichtigen Informationen zugänglich sind, indem Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion nutzen, um die gesamte Videoproduktion zu verbessern.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 75-sekündiges Kundenbildungsvideo, das eine häufig gestellte Frage speziell für ein internationales Publikum anspricht. Der visuelle Stil sollte professionelle, markengerechte Vorlagen mit diversen AI-Avataren nutzen, unterstützt von klarer Erzählung in mehreren Sprachen und einer neutralen, einladenden musikalischen Untermalung. Nutzen Sie HeyGens Sprachübertragungsgenerierung, um nahtlos mehrsprachige Versionen innerhalb dieses Bildungs-Videomacher-Projekts bereitzustellen.
Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Kundenbildungsvideo-Macher funktioniert

Verwandeln Sie komplexe Themen mühelos in ansprechende Videoinhalte. Erstellen Sie professionelle Bildungs-Videos, die Ihr Publikum fesseln und das Lernen vereinfachen, alles mit intelligenten AI-Tools.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Bildungs-Videoskript
Beginnen Sie mit der Gliederung Ihres Unterrichts- oder Schulungsmaterials. Nutzen Sie Text-zu-Video aus Skript, indem Sie Ihre Inhalte einfügen, um automatisch Szenen zu generieren und Ihre Bildungs-Videos schnell zu erstellen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Moderator und Ihre Stimme
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihr Video zu moderieren. Verstärken Sie Ihre Botschaft weiter mit natürlich klingenden Sprachübertragungen, um eine klare und ansprechende Präsentation Ihrer Kundenbildungsinhalte sicherzustellen.
3
Step 3
Passen Sie mit Visuals und Branding an
Integrieren Sie die Branding-Kontrollen Ihres Unternehmens, einschließlich Logos und Farben, um Konsistenz zu gewährleisten. Fügen Sie relevante Visuals aus der Mediathek hinzu, um Konzepte zu verdeutlichen und Ihre Anleitungsvideos wirkungsvoller zu gestalten.
4
Step 4
Exportieren und Verteilen Sie Ihr Video
Verteilen Sie Ihr fertiges Kundenbildungsvideo mühelos. Nutzen Sie Größenanpassung & Exporte, um Ihre Inhalte für verschiedene Plattformen vorzubereiten, bereit zur Veröffentlichung in sozialen Medien, zur Integration in Lernmanagementsysteme oder zur Einbettung auf Ihrer Website.

Klärung komplexer Konzepte

Verwandeln Sie komplexe Produkt- oder Serviceinformationen in klare, leicht verständliche Bildungs-Videos für Ihre Kunden.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, ansprechende und interaktive Bildungs-Videos zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, fesselnde Bildungs-Videos mühelos zu erstellen, indem es eine Vielzahl von animierten Vorlagen und interaktiven Videoelementen nutzt. Sie können Ihre Videoinhalte mit AI-Avataren und dynamischen Visuals anpassen, um das Lernen für Ihr Publikum unterhaltsam und ansprechend zu gestalten.

Was macht HeyGen zu einem effektiven Kundenbildungsvideo-Macher?

HeyGen vereinfacht den Videoproduktionsprozess, sodass Sie schnell hochwertige Anleitungsvideos erstellen können, ohne umfangreiche Bearbeitungsfähigkeiten zu benötigen. Seine AI-Video-Funktionen, wie Text-zu-Video und realistische Sprachübertragungen, verkürzen die Produktionszeit erheblich und machen es zu einem effizienten Werkzeug für Kundenbildungsvideos.

Kann ich das Branding und den Inhalt meiner Trainingsvideos mit HeyGen anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben in all Ihre Videoprojekte zu integrieren. Sie können Ihre Inhalte mit einer umfangreichen Mediathek, einschließlich Stockfotos und Stockvideos, bereichern, um Ihre Trainingsvideos vollständig anzupassen.

Unterstützt HeyGen die Erstellung mehrsprachiger Bildungs-Videos?

Ja, HeyGen ist darauf ausgelegt, Ihnen zu helfen, ein globales Publikum zu erreichen, indem es mehrsprachige Videos unterstützt. Sie können professionelle Sprachübertragungen in verschiedenen Sprachen generieren und Untertitel hinzufügen, um sicherzustellen, dass Ihre Bildungs-Videos weltweit zugänglich und wirkungsvoll sind.

