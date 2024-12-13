Kundenschulungsvideo-Generator: Schneller & Fesselnder Inhalt

Steigern Sie die Benutzerzufriedenheit und Produktakzeptanz mit fesselnden Schulungsvideos, die mühelos mit AI-Avataren erstellt werden.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges Video zur Kundenschulung, das für neue Softwarebenutzer konzipiert ist und sie durch den anfänglichen Einrichtungsprozess führt, um die Benutzerzufriedenheit zu steigern. Der visuelle Stil sollte sauber und freundlich sein und animierte Elemente enthalten, während die Audiofunktion eine warme, ermutigende Stimme eines AI-Avatars bietet, der jeden Schritt klar erklärt.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Schulungsvideo für ein internes Vertriebsteam, das die neuen Funktionen eines Produkts präsentiert, um die Produktakzeptanz zu erhöhen. Der visuelle und akustische Stil sollte professionell und dynamisch sein, mit Bildschirmaufnahmen und ansprechender Hintergrundmusik, wobei die Erzählung effizient mit der Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript generiert wird, um komplexe Funktionen prägnant zu erklären.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein prägnantes 30-sekündiges Anleitungsvideo für bestehende Kunden, das schnelle Tipps zur Fehlerbehebung für ein häufiges Problem bietet und als effektiver SOP- und How-To-Leitfaden dient. Der visuelle Stil sollte direkt und handlungsorientiert sein, mit klaren On-Screen-Texten und schnellen Szenenwechseln aus HeyGens Vorlagen und Szenen, begleitet von einer energetischen, hilfreichen Stimme, die sicherstellt, dass die Lösung schnell vermittelt wird.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 50-sekündiges AI-Video, das sich an Unternehmen richtet, die ihre Kundensupportkosten durch proaktive Beantwortung von FAQs senken möchten. Der visuelle und akustische Stil sollte modern und minimalistisch sein, mit einer selbstbewussten, autoritativen Stimme und präzisen Untertiteln, um Informationen klar und effizient zu vermitteln und zu demonstrieren, wie HeyGens Fähigkeiten die Informationsverbreitung optimieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie Kundenschulungsvideo-Generatoren funktionieren

Erstellen Sie mühelos wirkungsvolle Kundenschulungsvideos, die die Produktakzeptanz steigern und die Benutzerzufriedenheit erhöhen, während die Kundensupportkosten erheblich gesenkt werden.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript oder Ihren Inhalt
Beginnen Sie mit der Entwicklung Ihrer Bildungsbotschaft, sei es ein neues Skript oder ein bestehender SOP- & How-To-Leitfaden. Die Text-zu-Video-Funktion der Plattform verwandelt Ihren Text mühelos in ein dynamisches Video.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre visuellen Elemente
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek realistischer AI-Avatare, um Ihre Inhalte zu präsentieren. Verbessern Sie Ihre visuelle Erzählung mit passenden Hintergründen, Übergängen und Produktbranding-Kontrollen.
3
Step 3
Fügen Sie präzise Untertitel hinzu
Stellen Sie die Zugänglichkeit und Klarheit für alle Zuschauer sicher, indem Sie automatisch präzise Untertitel generieren. Passen Sie diese an Ihr Branding an und verbessern Sie das Verständnis der Zuschauer.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Schulungsvideos
Sobald sie fertiggestellt sind, exportieren Sie Ihre polierten Schulungsvideos in hoher Auflösung und verschiedenen Seitenverhältnissen. Integrieren Sie sie nahtlos in Ihre Plattformen, um die Produktakzeptanz und Benutzerbindung zu verbessern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Produktmerkmale

.

Vereinfachen Sie komplexe Produktfunktionen und Themen in klaren, ansprechenden Anleitungsvideos, um ein besseres Verständnis und eine höhere Benutzerzufriedenheit zu gewährleisten.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Kundenschulungs- und Trainingsvideos?

HeyGen dient als leistungsstarker, AI-gesteuerter Kundenschulungsvideo-Generator, der es Unternehmen ermöglicht, schnell hochwertige Schulungs- und Anleitungsvideos zu produzieren. Nutzen Sie eine Vielzahl professioneller Vorlagen und fortschrittlicher AI-Videotechnologie, um Ihren Content-Erstellungsprozess zu optimieren und die Produktakzeptanz sowie die Benutzerzufriedenheit zu steigern.

Kann HeyGen realistische AI-Avatare für professionelle Videoinhalte generieren?

Ja, HeyGen ist spezialisiert auf die Erstellung lebensechter AI-Avatare, die Ihre AI-Videoinhalte bereichern und sie äußerst ansprechend und professionell machen. Diese AI-Avatare können individuell angepasst werden, um Ihre Marke effektiv zu repräsentieren und Ihre Botschaft klar zu vermitteln.

Welche Möglichkeiten bietet HeyGen zur Erstellung mehrsprachiger Anleitungsvideos?

HeyGen unterstützt umfangreiche mehrsprachige Übersetzungsoptionen, um Ihnen zu helfen, mit Ihren Anleitungsvideos und SOP- & How-To-Leitfäden ein globales Publikum zu erreichen. Unsere Plattform bietet robuste Voiceover-Generierung und präzise Untertitel, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft weltweit zugänglich und verständlich ist.

Wie kann HeyGen dabei helfen, die Markenbeständigkeit in all meinen Videos zu wahren?

HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, Ihre Markenfarben und Schriftarten nahtlos in Ihre AI-Videos zu integrieren. Durch die Nutzung anpassbarer Vorlagen und die Möglichkeit einfacher Inhaltsaktualisierungen stellt HeyGen sicher, dass alle Ihre Videoressourcen konsistent die Identität und Botschaft Ihrer Marke widerspiegeln.

