Steigern Sie die Produktakzeptanz mit Kundenschulungsvideos

Erstellen Sie ansprechende Kundenschulungsvideoinhalte, die die Produktakzeptanz und Kundenbindung mit KI-Avataren steigern.

370/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein ansprechendes 45-Sekunden-Trainingsvideo für fortgeschrittene Benutzer, das erweiterte Funktionen demonstriert, speziell entwickelt, um die Kundenbindung zu verbessern, indem der volle Wert unserer Plattform gezeigt wird. Verwenden Sie einen professionellen visuellen Stil mit prägnantem Text-zu-Video aus Skriptsegmenten und klaren Bildschirmaufnahmen, um sicherzustellen, dass der Inhalt ein effektives Kundenschulungsvideo ist.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 30-Sekunden-Produktdemovideo, das unsere neueste Funktionseinführung für alle Benutzer hervorhebt und sofortige Softwareakzeptanz fördert. Dieser Kundenschulungsvideoinhalt sollte lebendige Vorlagen und Szenen aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzen, mit peppiger Musik und energetischen Visuals, um die Zuschauer zu fesseln.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie eine aufschlussreiche 60-Sekunden-Übersicht über das Kundenschulungsprogramm für Geschäftsleiter, die strategische Best Practices zur Nutzung unseres Tools zur Erreichung ihrer Ziele skizziert. Das Video sollte einen anspruchsvollen und autoritativen visuellen Stil annehmen, wobei ein KI-Avatar verwendet wird, um wichtige Erkenntnisse zu liefern, und in verschiedenen Seitenverhältnissen für die plattformübergreifende Verteilung exportierbar sein.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie Kundenschulungsvideos funktionieren

Verbessern Sie das Produktverständnis und die Benutzerbindung mit ansprechenden, KI-gestützten Kundenschulungsvideos, die die Produktakzeptanz fördern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Bildungsskript
Entwickeln Sie ein klares und strukturiertes Skript für Ihre Kundenschulungsvideoinhalte. Nutzen Sie dann HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion, um Ihren Text nahtlos in ein dynamisches Video zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von "KI-Avataren", die als Ihr Bildschirmlehrer fungieren, um eine professionelle und konsistente Präsentation für Ihre Trainingsvideos zu gewährleisten.
3
Step 3
Anwenden von Branding und Verbesserungen
Stärken Sie Ihre Markenidentität, indem Sie HeyGens "Branding-Kontrollen (Logo, Farben)" nutzen, um Ihr Logo und Ihre Farben zu integrieren und Ihre effektiven Kundenschulungsvideos visuell kohärent zu gestalten.
4
Step 4
Export für breite Verteilung
Sobald das Video fertiggestellt ist, verwenden Sie HeyGens "Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte", um Ihr Video für verschiedene Plattformen vorzubereiten und es für maximale Produktakzeptanz und Reichweite zu optimieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Produktinformationen

.

Verwandeln Sie komplexe Produkteigenschaften in klare, ansprechende Kundenschulungsvideos, um ein einfacheres Verständnis und effektives Lernen zu gewährleisten.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen unsere Kundenschulungsvideos verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, wirkungsvolle Kundenschulungsvideos zu erstellen, indem Textskripte in ansprechende Inhalte mit KI-Avataren und synthetischen Voiceovers verwandelt werden. Dies vereinfacht die Produktion hochwertiger Trainingsvideos und effektiver Kundenschulungsvideoinhalte erheblich.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung effektiver Trainingsvideos?

HeyGen bietet umfassende Tools, darunter anpassbare Vorlagen und Szenen sowie automatisierte Untertitel, um die Zugänglichkeit für alle Lernstile zu gewährleisten. Diese Funktionen sind ideal für die Entwicklung eines robusten Kundenschulungsprogramms, das die Produktakzeptanz unterstützt und Produktdemos verbessert.

Unterstützt HeyGen die Erstellung von markenkonformen Kundenschulungsinhalten?

Ja, HeyGen ermöglicht umfangreiche Branding-Kontrollen, einschließlich der Integration Ihres Logos und Ihrer Markenfarben in alle Ihre Kundenschulungsvideoinhalte. Dies gewährleistet ein konsistentes Markenerlebnis über Ihre Tutorial-Videos hinweg und trägt letztendlich zu einer stärkeren Kundenbindung bei.

Warum HeyGen für die Entwicklung ansprechender Produktakzeptanz-Tutorials wählen?

HeyGen vereinfacht die Erstellung ansprechender Tutorial-Videos für die Softwareakzeptanz, indem Sie schnell KI-gerenderte Videos aus Skripten erstellen können, komplett mit Seitenverhältnis-Anpassungen für verschiedene Plattformen. Dies macht es effizient, überzeugende Inhalte zu produzieren, die Benutzer effektiv anleiten.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo