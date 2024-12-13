4

Step 4

Exportieren und teilen Sie Ihre Botschaft

Finalisieren Sie Ihr Kundenklarheitsvideo, indem Sie unsere Multi-Format-Exportoptionen nutzen, die es Ihnen ermöglichen, es in Ihrem gewünschten Format und in der gewünschten Auflösung herunterzuladen, und teilen Sie es dann mühelos auf Ihren gewählten Plattformen, um Ihr Publikum zu erreichen.