Erstellen Sie ein überzeugendes 90-sekündiges Anleitungsvideo, das zeigt, wie neue Benutzer ein "KI-gestütztes Tool" innerhalb eines "benutzerdefinierten Videoerstellers" nutzen können, um ihren "Video-Editing"-Workflow zu optimieren. Das Video sollte sich an Personen richten, die neu in der Videoproduktion sind, und einen sauberen, modernen visuellen Stil mit klaren Bildschirmaufnahmen und Anmerkungen präsentieren. Nutzen Sie HeyGens "Text-zu-Video aus Skript" und "Voiceover-Generierung", um eine fröhliche, professionelle und freundliche Erzählung zu liefern, die das Publikum nahtlos durch den Prozess führt.

