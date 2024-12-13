Curriculum-Videoersteller: Erstellen Sie fesselnde Bildungsinhalte

Gestalten Sie schnell maßgeschneiderte Bildungsinhalte mit vielseitigen Vorlagen, um die Videoproduktion einfach und wirkungsvoll zu machen.

Erstellen Sie ein dynamisches 60-sekündiges animiertes Erklärvideo, das sich an Gymnasiasten richtet und komplexe wissenschaftliche Konzepte entmystifiziert. Nutzen Sie einen freundlichen AI-Avatar und eine klare Voiceover-Generierung, kombiniert mit lebendigen Visuals und einem mitreißenden Soundtrack, um abstrakte Themen in fesselnde Bildungsinhalte zu verwandeln. Dieses Beispiel für einen Curriculum-Videoersteller sollte die Kraft von Text-zu-Video vom Skript zeigen, um Lektionen mühelos zum Leben zu erwecken.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein prägnantes 45-sekündiges Anleitungsvideo für vielbeschäftigte Online-Kurs-Ersteller, das zeigt, wie man schnell professionelle Bildungsinhalte erstellt. Der visuelle Stil sollte sauber und modern sein, mit vielseitigen Vorlagen und unterstützt von HeyGens umfangreicher Medienbibliothek/Stock-Unterstützung. Ein selbstbewusstes, informatives Voiceover wird die Zuschauer führen und hervorheben, wie automatisierte Untertitel die Zugänglichkeit für alle Lernenden verbessern können.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Werbevideo, das sich an Schuladministratoren richtet, die die Einschreibung mit fesselnden Schulmarketingvideos steigern möchten. Der visuelle und akustische Stil sollte überzeugend und energiegeladen sein, mit scharfen Schnitten und fesselndem Stockmaterial. Dieses Beispiel für die Videoproduktion wird betonen, wie einfach Inhalte für verschiedene Plattformen mit Größenanpassung und Exporten optimiert werden können, um kraftvolle Erklärvideos zugänglich zu machen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein kurzes 20-sekündiges Bildungsupdate-Video für Eltern und Gemeindemitglieder, das einen warmen und informativen Ton hat. Ein freundlicher AI-Avatar sollte eine personalisierte Nachricht übermitteln, begleitet von klarer Voiceover-Generierung und automatisch generierten Untertiteln. Dies zeigt, wie Bildungsinhalte schnell und effizient angepasst werden können, um wichtige Informationen zu teilen und stärkere Verbindungen aufzubauen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Curriculum-Videoersteller funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Bildungsinhalte in fesselnde Videos mit unserer AI-gestützten Plattform. Erstellen Sie mühelos überzeugende Kurse, Erklärvideos und animierte Videos.

1
Step 1
Schreiben Sie Ihr Skript und wählen Sie Ihren AI-Avatar
Beginnen Sie mit der Erstellung eines klaren Skripts für Ihre Bildungsinhalte. Wählen Sie dann aus einer Vielzahl von **AI-Avataren** Ihren Präsentator aus, der Ihr Curriculum mit einer professionellen und konsistenten Bildschirmpräsenz zum Leben erweckt.
2
Step 2
Passen Sie Ihr Video mit vielseitigen Vorlagen an
Verbessern Sie Ihr Curriculum mit ansprechenden Designs, indem Sie aus unseren **vielseitigen Vorlagen** wählen. Passen Sie jede Szene mit benutzerdefinierten Hintergründen, Texten und Medien an, um perfekt zu Ihren Bildungsinhalten und Ihrer Marke zu passen.
3
Step 3
Fügen Sie automatisierte Untertitel für verbesserte Zugänglichkeit hinzu
Stellen Sie sicher, dass Ihre Curriculum-Videos für alle Lernenden zugänglich und verständlich sind, indem Sie einfach **automatisierte Untertitel** hinzufügen. Diese Funktion steigert das Engagement und die Behaltensquote bei vielfältigen Zielgruppen erheblich.
4
Step 4
Generieren und teilen Sie Ihr Bildungsvideo
Sobald Ihr Video fertig ist, nutzen Sie unsere **Größenanpassung und Exporte**-Funktion, um Ihre hochwertigen Bildungsinhalte in verschiedenen Formaten zu rendern, bereit zur Verbreitung über Plattformen hinweg und zur Bereicherung Ihrer Lernprogramme.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Themen und verbessern Sie Bildungsinhalte

Übersetzen Sie komplexe Themen in leicht verständliche Videolektionen, um das Verständnis und die Bildungseffektivität für Schüler erheblich zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Bildungsinhalten vereinfachen?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von Bildungsinhalten durch eine intuitive Plattform für Bildungsinhalte. Nutzer können vielseitige Vorlagen, AI-Avatare und die Text-zu-Video-Funktionalität vom Skript nutzen, um schnell fesselnde Bildungsinhalte zu produzieren, was es zu einem effizienten Videoersteller macht.

Welche AI-Funktionen bietet HeyGen für die Curriculum-Entwicklung?

HeyGen nutzt leistungsstarke AI-Funktionen zur Verbesserung der Curriculum-Entwicklung, einschließlich AI-Stimmen für realistische Voiceover-Generierung und automatisierte Untertitel für Barrierefreiheit. Dies ermöglicht die effiziente Umwandlung eines einfachen Skripts in dynamische animierte Videos für verschiedene Kurse.

Kann ich Videos an die Marke meiner Institution anpassen?

Absolut, HeyGen ermöglicht es Ihnen, Videoinhalte vollständig an die Markenidentität Ihrer Institution anzupassen, indem Sie robuste Branding-Kontrollen nutzen. Sie können Bildungsinhaltsvorlagen verwenden und Ihre eigenen kreativen Assets integrieren, um mühelos professionelle Schulmarketingvideos und andere markengerechte Inhalte zu produzieren.

Wie beschleunigt HeyGen den Videoproduktionsprozess?

HeyGen beschleunigt den Videoproduktionsprozess erheblich durch seine effiziente Text-zu-Video-Funktionalität vom Skript und einen umfassenden Videoeditor. Mit Zugang zu diversen AI-Avataren und einer reichhaltigen Medienbibliothek/Stock-Unterstützung können Inhaltsproduzenten ihren Videoerstellungs-Workflow optimieren und schneller hochwertige Videos generieren.

