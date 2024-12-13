Lehrplan-Video-Generator: Erstellen Sie schnell ansprechende Kurse

Erstellen Sie schnell überzeugende Bildungsinhalte. Nutzen Sie AI-Avatare, um Ihren Lehrplan zum Leben zu erwecken.

Erstellen Sie ein überzeugendes 45-Sekunden-Video für Online-Kursleiter, das zeigt, wie sie ihren bestehenden Lehrplan mühelos in ansprechende Videolektionen verwandeln können. Der visuelle Stil sollte professionell und klar sein, mit sprechenden Köpfen, die wichtige Informationen vermitteln, während der Ton freundlich und ansprechend ist. Heben Sie hervor, wie HeyGens umfangreiche "Vorlagen & Szenen" den Designprozess vereinfachen und es den Erstellern ermöglichen, schnell hochwertige "AI Course Creator"-Inhalte mit realistischen "AI-Avataren" zu produzieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie eine dynamische 60-Sekunden-Demonstration des "Bildungsvideo-Erstellers" für Pädagogen und Unternehmensschulungen, die die Kraft der Umwandlung komplexer Lehrpläne in fesselnde visuelle Geschichten veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte filmische Bilder enthalten, um die Zuschauer zu fesseln, ergänzt durch eine klare und autoritative Erzählung. Betonen Sie, wie HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion die Inhaltserstellung vereinfacht und es mühelos macht, professionelle Lernmaterialien zu produzieren.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein helles und energiegeladenes 30-Sekunden-Video, das sich an Lehrer der Klassen K-12 richtet und zeigt, wie ein "AI-Lektionsplan-Generator" visuell zum Leben erweckt werden kann. Das Video sollte animierte Visuals enthalten, die leicht verständlich sind, und eine begeisterte, ermutigende Stimme, die eine positive Lernumgebung schafft. Zeigen Sie HeyGens intuitive "Sprachgenerierung" in Kombination mit "Vorlagen & Szenen", um schnell ansprechende Unterrichtsinhalte aus jedem Lehrplan zu erstellen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein elegantes 40-Sekunden-Werbevideo für Inhaltsentwickler auf E-Learning-Plattformen, das HeyGen als ultimativen "Lehrplan-Video-Generator" hervorhebt. Das visuelle Design sollte modern und klar sein, mit prägnanten Textüberlagerungen, um wichtige Botschaften zu verstärken, und einer neutralen, informativen Stimme. Heben Sie HeyGens automatische "Untertitel/Untertitel"-Funktion hervor, die die Zugänglichkeit und Reichweite für alle mit diesem leistungsstarken "AI-Video-Generator" erstellten Inhalte sicherstellt.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Lehrplan-Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Bildungsinhalte in ansprechende Videolektionen und Kurse mit HeyGens leistungsstarker AI, die für Ersteller und Pädagogen entwickelt wurde.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Lehrplanskript
Beginnen Sie, indem Sie Ihren Bildungstext oder Lehrplan einfügen. Nutzen Sie unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Ihren Inhalt sofort in ein grundlegendes Videoskript zu konvertieren, das für weitere Anpassungen bereit ist.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuelle Präsentation
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihre Pädagogen oder Erzähler darzustellen. Passen Sie deren Erscheinungsbild und Hintergründe an, um Ihrem Lehrplanvideo ein professionelles und ansprechendes Aussehen zu verleihen.
3
Step 3
Fügen Sie Sprach- und Markenelemente hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit natürlich klingender Sprachgenerierung, um klare und ansprechende Anweisungen zu gewährleisten. Optimieren Sie Ihr Audio für eine perfekt synchronisierte Wiedergabe.
4
Step 4
Exportieren und Verteilen Sie Lektionen
Sobald Ihr Lehrplanvideo fertig ist, nutzen Sie die Größenanpassung und Exporte im Seitenverhältnis, um es für verschiedene Plattformen vorzubereiten. Teilen Sie Ihre hochwertigen Bildungsinhalte einfach in sozialen Medien oder internen Lernsystemen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Bereichern Sie Lehrplaninhalte

Verwandeln Sie komplexe oder abstrakte Themen, wie historische Ereignisse, in lebendige und einprägsame AI-gestützte Videogeschichten, die Lernende fesseln.

Häufig Gestellte Fragen

Wie funktioniert HeyGen als AI Course Creator und Bildungsvideo-Ersteller?

HeyGen ist ein herausragender AI Course Creator, der es Ihnen ermöglicht, Ihre Lehrpläne mühelos in ansprechende Lehrplanvideos zu verwandeln. Nutzen Sie unsere AI-Avatare und Textvorgaben, um dynamische Bildungsinhalte zu erstellen, komplett mit synchronisiertem Audio.

Bietet HeyGen Funktionen zur Erstellung kreativer Social-Media-Videos wie Shorts und TikToks?

Absolut! HeyGen dient als leistungsstarker AI Shorts Maker und AI TikTok Video Generator, ideal für soziale Medien. Verwenden Sie vorgefertigte Vorlagen, filmische Visuals und AI-Avatare, um schnell und effizient fesselnde Inhalte zu erstellen.

Welche Kernfähigkeiten machen HeyGen zu einem leistungsstarken AI-Video-Generator für kommerzielle Zwecke?

HeyGen zeichnet sich als AI-Video-Generator durch seine robusten Funktionen aus, darunter realistische AI-Avatare, Text-zu-Video aus Skript-Funktionalität und professionelle Sprachgenerierung. Diese Tools ermöglichen die effiziente Erstellung hochwertiger Videos für verschiedene kommerzielle Zwecke.

Kann HeyGen bei der Produktion hochwertiger Videos mit sprechenden Köpfen und individueller Markenanpassung helfen?

Ja, HeyGen ist eine ideale Plattform zur Erstellung polierter Videos mit sprechenden Köpfen. Unser System ermöglicht es Ihnen, aus verschiedenen AI-Avataren zu wählen, Ihre Markensteuerungen anzuwenden und synchronisiertes Audio sowie AI-Untertitel-Generator-Funktionen für ein professionelles Finish einzubeziehen.

