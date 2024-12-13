Erstellen Sie ein überzeugendes 45-Sekunden-Video für Online-Kursleiter, das zeigt, wie sie ihren bestehenden Lehrplan mühelos in ansprechende Videolektionen verwandeln können. Der visuelle Stil sollte professionell und klar sein, mit sprechenden Köpfen, die wichtige Informationen vermitteln, während der Ton freundlich und ansprechend ist. Heben Sie hervor, wie HeyGens umfangreiche "Vorlagen & Szenen" den Designprozess vereinfachen und es den Erstellern ermöglichen, schnell hochwertige "AI Course Creator"-Inhalte mit realistischen "AI-Avataren" zu produzieren.

