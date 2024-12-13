Lehrvideo-Maker: Vereinfachen Sie die Erstellung von Lehrinhalten

Erstellen Sie mühelos ansprechende Schulungsvideos. Nutzen Sie AI-Avatare, um Ihren Lehrplan zum Leben zu erwecken und die Lernretention zu steigern.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Ein 60-sekündiges Produkt-Tutorial-Video wird für neue Mitarbeiter benötigt, die sich im Onboarding-Prozess befinden. Es erfordert einen professionellen, sauberen und instruktiven visuellen Stil mit prägnantem Text auf dem Bildschirm und einer selbstbewussten Stimme. Dieses Video muss HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript nutzen, indem es aus verfügbaren Vorlagen und Szenen auswählt, um die Inhaltserstellung zu optimieren, und umfassende Untertitel/Captions enthalten.
Beispiel-Prompt 2
Stellen Sie sich vor, eine statische Präsentation in eine dynamische 30-sekündige AI-Video-Generator-Showcase zu verwandeln, ideal für Pädagogen und Trainer, die ihre Inhalte modernisieren möchten. Der visuelle Stil sollte lebendig und informativ sein, mit sanften Übergängen und einer autoritativen AI-Stimme. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript und integrieren Sie AI-Avatare, um Ihre Inhalte des Lehrvideo-Makers zum Leben zu erwecken.
Beispiel-Prompt 3
Für Studenten, die ein schnelles Kurs-Update benötigen, erstellen Sie ein energetisches 45-sekündiges Video mit einem modernen visuellen Stil, fröhlicher Hintergrundmusik und einer menschenähnlichen AI-Stimme. Dieses Update des Lehrvideo-Makers sollte HeyGens Voiceover-Generierung für klare Kommunikation nutzen und Untertitel/Captions für Barrierefreiheit enthalten, um ein konsistentes und ansprechendes Erscheinungsbild zu gewährleisten, indem geeignete Vorlagen und Szenen ausgewählt werden.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Lehrvideo-Generator funktioniert

Produzieren Sie schnell überzeugende Lehrvideos, Schulungsinhalte und E-Learning-Module mit AI-gestützter Effizienz und fortschrittlicher Anpassung.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihre Lehrinhalte oder das Skript Ihres Lehrplans direkt in die Plattform einfügen. Unsere Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript wird Ihren Text sofort in ansprechende Videoszenen umwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Avatar
Verbessern Sie Ihre Lehrinhalte, indem Sie aus einer vielfältigen Auswahl an AI-Avataren wählen, um Ihre Lektionen zu präsentieren. Diese realistischen AI-Avatare erwecken Ihre Botschaft mit professioneller Darbietung zum Leben.
3
Step 3
Fügen Sie Voiceovers hinzu
Passen Sie Ihr Video weiter an, indem Sie realistische AI-Stimmen für die Erzählung mit unserer Voiceover-Generierungsfunktion erzeugen oder Ihre eigenen hochladen, um perfekt zu Ihren Lehrplananforderungen zu passen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihre Kreation
Finalisieren Sie Ihr Lehrvideo mit einfacher Bearbeitung, fügen Sie letzte Anpassungen hinzu und exportieren Sie es für nahtloses Teilen. Ihr hochwertiges Lehrvideo ist nun bereit, Lernende zu beeinflussen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Steigerung des Lernengagements und der Retention

Verbessern Sie das Engagement der Lernenden und die Wissensretention in Lehrplänen und Schulungsprogrammen, indem Sie dynamische AI-gestützte Lehrvideos und AI-Avatare nutzen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die kreative Produktion von Lehrvideos verbessern?

HeyGen dient als intuitiver "Lehrvideo-Maker", der Skripte in ansprechende Inhalte mit professionellen "AI-Avataren" und dynamischen "Vorlagen" verwandelt. Seine "Text-zu-Video"-Fähigkeit vereinfacht den gesamten kreativen Prozess und ermöglicht eine schnelle Inhaltserstellung.

Was macht HeyGen zu einem effektiven AI-Video-Generator?

HeyGen ist ein leistungsstarker "AI-Video-Generator", der es Benutzern ermöglicht, hochwertige Videos aus Text zu erstellen. Es integriert nahtlos "realistische AI-Stimmen" und automatische "Untertitel", um professionelle und zugängliche Videoausgaben zu gewährleisten.

Kann HeyGen die Erstellung verschiedener Schulungsvideos vereinfachen?

Ja, HeyGen beschleunigt die Produktion von "Schulungsvideos" erheblich, indem es eine einfache Umwandlung von "PowerPoint zu Video" ermöglicht und eine "einfache Bearbeitungsoberfläche" bietet. Dies ermöglicht die effiziente Entwicklung ansprechender Lernmaterialien.

Bietet HeyGen anpassbare AI-Avatare für animierte Lehrvideos?

Absolut, HeyGen bietet eine vielfältige Auswahl an "AI-Avataren", die an Ihre Marke angepasst werden können. Diese Avatare sind perfekt, um fesselnde und "animierte Lehrvideos" zu erstellen, die die Aufmerksamkeit des Publikums fesseln.

