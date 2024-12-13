Lehrplan-Erklärvideo-Generator: Erstellen Sie fesselnde Kurse

Erstellen Sie ein überzeugendes 60-sekündiges animiertes Erklärvideo, das sich an potenzielle Studierende für einen neuen Online-Kurs im Bereich digitales Marketing richtet. Das Video sollte einen lebendigen visuellen Stil mit ansprechenden Animationen und einer freundlichen, professionellen Stimme aufweisen, die mit HeyGens Voiceover-Generierung erstellt wurde, um den Lehrplan zugänglich und spannend erscheinen zu lassen.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein prägnantes 45-sekündiges AI-Erklärvideo für Unternehmensausbilder und HR-Profis, das zeigt, wie neue Mitarbeiter effektiv eingearbeitet werden können. Dieses Video sollte eine klare, unternehmensgerechte Ästhetik mit klarer und prägnanter Audioqualität aufweisen und HeyGens Text-zu-Video-Funktion nutzen, um Schulungsmaterialien schnell in ein ansprechendes visuelles Format zu konvertieren.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein wirkungsvolles 30-sekündiges Produktdemo-Video für eine innovative Bildungssoftware, das sich an potenzielle Käufer wie Schulen und einzelne Pädagogen richtet. Der visuelle Stil sollte dynamisch und schnell sein, die wichtigsten Funktionen mit fröhlicher Hintergrundmusik hervorheben und HeyGens Vorlagen & Szenen nutzen, um den Erstellungsprozess zu starten.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich vor, Sie müssen ein komplexes historisches Lehrplankonzept für Schüler der Oberstufe und deren Eltern vereinfachen; erstellen Sie ein 75-sekündiges Lehrplan-Erklärvideo. Das Video sollte informativ, aber visuell ansprechend sein, mit ansprechenden Grafiken und Texten auf dem Bildschirm, unterstützt von HeyGens Untertiteln für ein besseres Verständnis und einem AI-Avatar, der die Informationen präsentiert.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Lehrplan-Erklärvideo-Generator funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Bildungsinhalte in fesselnde Erklärvideos mit AI und optimieren Sie die Bereitstellung Ihres Lehrplans für effektives Lernen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript oder importieren Sie Inhalte
Beginnen Sie damit, Ihr Skript direkt auf der Plattform zu schreiben oder vorhandene Lehrplanmaterialien einzufügen. Unsere Text-zu-Video-Funktion ermöglicht es Ihnen, Ihre Inhalte schnell in eine visuelle Erzählung für ein AI-Erklärvideo zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente und Vorlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl professioneller Videovorlagen, die zum Stil Ihres Lehrplans passen. Verstärken Sie Ihre Botschaft, indem Sie ansprechende Szenen und Medien aus unserer umfangreichen Bibliothek hinzufügen, indem Sie HeyGens Vorlagen & Szenen nutzen.
3
Step 3
Fügen Sie AI-Voiceovers hinzu und verfeinern Sie
Erwecken Sie Ihren Lehrplan mit realistischen AI-Voiceovers zum Leben, die in verschiedenen Sprachen und Akzenten verfügbar sind. Steigern Sie das Engagement, indem Sie die perfekte Stimme auswählen, um Ihre Bildungsinhalte über HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion zu erzählen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Erklärvideo
Finalisieren Sie Ihr Lehrplan-Erklärvideo und exportieren Sie es im gewünschten Seitenverhältnis. Ihre professionellen, animierten Erklärvideos sind jetzt bereit, Ihre Lernenden zu begeistern, dank HeyGens Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis.

Steigern Sie Schulung und Entwicklung

Nutzen Sie AI-gestützte Videos, um dynamische Schulungsvideos zu erstellen, die das Engagement der Lernenden und die Wissensspeicherung in Programmen erheblich steigern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann ich mit HeyGen fesselnde Erklärvideos erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos Erklärvideos mit fortschrittlicher AI zu erstellen. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, wählen Sie aus einer Vielzahl von Videovorlagen und wählen Sie einen AI-Avatar, um Ihre Botschaft zum Leben zu erwecken. Unsere Plattform vereinfacht den gesamten Produktionsprozess.

Bietet HeyGen Funktionen für animierte Erklärvideos?

Ja, HeyGen bietet leistungsstarke Werkzeuge zur Erstellung animierter Erklärvideos, ohne dass komplexe Animationsfähigkeiten erforderlich sind. Nutzen Sie AI-Avatare und vielfältige Szenenoptionen, um fesselnde visuelle Geschichten zu erstellen, die bei Ihrem Publikum Anklang finden. Dies macht die Produktion hochwertiger animierter Inhalte für jedermann zugänglich.

Welche Arten von Bildungs- und Schulungsvideos können mit HeyGen erstellt werden?

HeyGen ist ein idealer AI-Erklärvideo-Generator zur Erstellung verschiedener Bildungserklärungen, Online-Kurse und Schulungsvideos. Sie können komplexe Lehrpläne in ansprechende Videolektionen verwandeln oder mühelos überzeugende Produktdemo-Videos entwickeln. Die Plattform unterstützt die dynamische Inhaltserstellung für unterschiedliche Lernbedürfnisse.

Wie vereinfacht HeyGen die Umwandlung von Dokumenten in Videoinhalte?

HeyGen ist hervorragend darin, Ihre vorhandenen Dokumente effizient in professionelle Videoinhalte zu verwandeln. Unsere Text-zu-Video-Funktion ermöglicht es Ihnen, Text einzufügen, und HeyGens AI generiert Videoszenen, AI-Voiceovers und automatische Untertitel. Dies reduziert drastisch die Zeit und den Aufwand, die traditionell erforderlich sind, um wirkungsvolle Schulungs- oder Marketingvideos zu erstellen.

