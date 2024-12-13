Kulturwerte-Video-Generator: Erzählen Sie Ihre Unternehmensgeschichte

Stärken Sie Ihr Arbeitgeber-Branding und verbinden Sie sich mit Talenten durch überzeugende Videos, mühelos erstellt mit AI-Avataren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 90-sekündiges internes Schulungsvideo für neue Mitarbeiter, das die Kernwerte des Unternehmens und die ersten Schritte der Einarbeitung beschreibt. Der visuelle und akustische Stil sollte professionell und klar sein, wobei die Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript genutzt wird, um eine genaue Informationsübermittlung und eine konsistente, autoritative Stimme für alle Anweisungen zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein inspirierendes 45-sekündiges Unternehmensgeschichtenvideo, das sich an potenzielle Kunden und Partner richtet und die einzigartige Mission und Wirkung Ihrer Marke hervorhebt. Dieses Video erfordert einen filmischen visuellen Ansatz mit aufbauender Hintergrundmusik und macht effektiven Gebrauch von Untertiteln, um kraftvolle Botschaften und wichtige Unterscheidungsmerkmale einem breiten Publikum zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein ansprechendes 30-sekündiges Video für aktuelle Mitarbeiter, das Teamleistungen feiert und eine positive Arbeitsatmosphäre für die interne Kommunikation fördert. Der visuelle Stil sollte warm und authentisch sein, spontane Momente der Teaminteraktion einfangen und durch eine freundliche Voiceover-Generierung ergänzt werden, die bei den internen Mitarbeitern Anklang findet und ein Gemeinschaftsgefühl verstärkt.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Kulturwerte-Video-Generator funktioniert

Produzieren Sie schnell ansprechende Unternehmenskulturvideos, die Ihr Team und zukünftige Talente inspirieren, motivieren und verbinden, indem Sie Ihre einzigartige Arbeitsatmosphäre präsentieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Skizzierung der Kernwerte Ihres Unternehmens. Verwenden Sie unsere Text-zu-Video aus dem Skript-Funktion, um Ihre schriftliche Erzählung in ein grundlegendes Video zu verwandeln, das das Wesen Ihrer Kultur einfängt.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuellen Elemente
Wählen Sie einen AI-Avatar, der das Gesicht Ihrer Botschaft sein soll. Wählen Sie einen Avatar, der die Persönlichkeit Ihres Unternehmens am besten repräsentiert, um visuell mit Ihrem Publikum in Kontakt zu treten.
3
Step 3
Fügen Sie Ihre Branding-Elemente hinzu
Personalisieren Sie Ihr Video mit der Identität Ihres Unternehmens. Nutzen Sie die Branding-Kontrollen, um Ihr Logo, Ihre Markenfarben und Schriftarten zu integrieren und Ihr Kulturvideo einzigartig zu machen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Sobald Ihr Video fertig ist, verwenden Sie unsere Optionen zur Größenanpassung und zum Exportieren im Seitenverhältnis, um es in verschiedenen Formaten für verschiedene Plattformen herunterzuladen, bereit, Ihr Publikum zu inspirieren und zu verbinden.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kommunizieren Sie die Kernwerte des Unternehmens

Entwickeln Sie inspirierende Unternehmensgeschichtenvideos, die die Kernwerte Ihrer Organisation klar artikulieren und verstärken.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung überzeugender Unternehmenskulturvideos helfen?

HeyGen dient als intuitiver AI-Videogenerator, der speziell für die Erstellung überzeugender Unternehmenskulturvideos entwickelt wurde. Er ermöglicht es Unternehmen, ihre einzigartigen Unternehmenswerte und Unternehmensgeschichten zu präsentieren, um effektiv zu inspirieren, zu motivieren und mit dem Publikum in Kontakt zu treten.

Was macht HeyGen zu einem effizienten AI-Videogenerator für Inhalte zu Kulturwerten?

HeyGen vereinfacht die Erstellung von Kulturwerte-Videos durch seinen fortschrittlichen AI-Videogenerator, der es Nutzern ermöglicht, mühelos Text-zu-Video aus dem Skript zu transformieren. Mit anpassbaren AI-Avataren, professioneller Voiceover-Generierung und einer Vielzahl von Videovorlagen reduziert HeyGen die Produktionszeit und -komplexität erheblich.

Kann HeyGen für Arbeitgeber-Branding und interne Schulungsvideos verwendet werden?

Absolut. HeyGen ist ein vielseitiger Videogenerator, ideal für die Erstellung wirkungsvoller Arbeitgeber-Branding-Videos, Rekrutierungsvideos und interner Schulungs- und Einarbeitungsinhalte. Seine Fähigkeiten erstrecken sich auf personalisierte Videos, was es zu einem leistungsstarken Werkzeug für verschiedene Marketingvideos und interne Kommunikation macht.

Unterstützt HeyGen benutzerdefiniertes Branding für Unternehmenskulturvideos?

Ja, HeyGen gewährleistet eine starke Markenbeständigkeit in allen Unternehmenskulturvideos durch robuste benutzerdefinierte Branding-Kontrollen, einschließlich Logo- und Farbpersonalisierung. Der AI-Video-Editor der Plattform ermöglicht eine nahtlose Integration Ihrer Medienbibliothek und Stock-Unterstützung, um sicherzustellen, dass Ihre visuelle Identität perfekt repräsentiert wird.

