Kulturwerte-Video-Generator: Erzählen Sie Ihre Unternehmensgeschichte
Stärken Sie Ihr Arbeitgeber-Branding und verbinden Sie sich mit Talenten durch überzeugende Videos, mühelos erstellt mit AI-Avataren.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein prägnantes 90-sekündiges internes Schulungsvideo für neue Mitarbeiter, das die Kernwerte des Unternehmens und die ersten Schritte der Einarbeitung beschreibt. Der visuelle und akustische Stil sollte professionell und klar sein, wobei die Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript genutzt wird, um eine genaue Informationsübermittlung und eine konsistente, autoritative Stimme für alle Anweisungen zu gewährleisten.
Produzieren Sie ein inspirierendes 45-sekündiges Unternehmensgeschichtenvideo, das sich an potenzielle Kunden und Partner richtet und die einzigartige Mission und Wirkung Ihrer Marke hervorhebt. Dieses Video erfordert einen filmischen visuellen Ansatz mit aufbauender Hintergrundmusik und macht effektiven Gebrauch von Untertiteln, um kraftvolle Botschaften und wichtige Unterscheidungsmerkmale einem breiten Publikum zu vermitteln.
Erstellen Sie ein ansprechendes 30-sekündiges Video für aktuelle Mitarbeiter, das Teamleistungen feiert und eine positive Arbeitsatmosphäre für die interne Kommunikation fördert. Der visuelle Stil sollte warm und authentisch sein, spontane Momente der Teaminteraktion einfangen und durch eine freundliche Voiceover-Generierung ergänzt werden, die bei den internen Mitarbeitern Anklang findet und ein Gemeinschaftsgefühl verstärkt.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Verbessern Sie interne Schulungen und Einarbeitung.
Steigern Sie das Engagement und die Bindung der Mitarbeiter, indem Sie AI-gestützte Videos integrieren, die die Unternehmenskultur und -werte verstärken.
Erstellen Sie ansprechende Arbeitgeber-Branding-Videos.
Produzieren Sie mühelos fesselnde Social-Media-Videos, um Top-Talente anzuziehen und Ihre einzigartige Unternehmenskultur zu präsentieren.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen bei der Erstellung überzeugender Unternehmenskulturvideos helfen?
HeyGen dient als intuitiver AI-Videogenerator, der speziell für die Erstellung überzeugender Unternehmenskulturvideos entwickelt wurde. Er ermöglicht es Unternehmen, ihre einzigartigen Unternehmenswerte und Unternehmensgeschichten zu präsentieren, um effektiv zu inspirieren, zu motivieren und mit dem Publikum in Kontakt zu treten.
Was macht HeyGen zu einem effizienten AI-Videogenerator für Inhalte zu Kulturwerten?
HeyGen vereinfacht die Erstellung von Kulturwerte-Videos durch seinen fortschrittlichen AI-Videogenerator, der es Nutzern ermöglicht, mühelos Text-zu-Video aus dem Skript zu transformieren. Mit anpassbaren AI-Avataren, professioneller Voiceover-Generierung und einer Vielzahl von Videovorlagen reduziert HeyGen die Produktionszeit und -komplexität erheblich.
Kann HeyGen für Arbeitgeber-Branding und interne Schulungsvideos verwendet werden?
Absolut. HeyGen ist ein vielseitiger Videogenerator, ideal für die Erstellung wirkungsvoller Arbeitgeber-Branding-Videos, Rekrutierungsvideos und interner Schulungs- und Einarbeitungsinhalte. Seine Fähigkeiten erstrecken sich auf personalisierte Videos, was es zu einem leistungsstarken Werkzeug für verschiedene Marketingvideos und interne Kommunikation macht.
Unterstützt HeyGen benutzerdefiniertes Branding für Unternehmenskulturvideos?
Ja, HeyGen gewährleistet eine starke Markenbeständigkeit in allen Unternehmenskulturvideos durch robuste benutzerdefinierte Branding-Kontrollen, einschließlich Logo- und Farbpersonalisierung. Der AI-Video-Editor der Plattform ermöglicht eine nahtlose Integration Ihrer Medienbibliothek und Stock-Unterstützung, um sicherzustellen, dass Ihre visuelle Identität perfekt repräsentiert wird.