Liefern Sie wirkungsvolle Onboarding- und HR-Schulungen mit fesselnden Videos, unterstützt durch nahtlose Text-zu-Video-Konvertierung.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 90-sekündiges, ansprechendes Schulungsvideo für neue Mitarbeiter über Unternehmensrichtlinien und -verfahren. Dieses Video sollte einen professionellen AI-Avatar zeigen, der wichtige Informationen in einem freundlichen, unterstützenden Ton vermittelt, ergänzt durch einen peppigen Audiotrack. Die Zielgruppe umfasst neue Mitarbeiter und HR-Profis, mit dem Ziel, ein zugängliches und einladendes Onboarding-Erlebnis zu schaffen, indem HeyGens AI-Avatare die Präsentation personalisieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 45-sekündiges Werbevideo, das die Kosteneinsparungen und Effizienz bei der Erstellung von Schulungsvideos mit HeyGen hervorhebt. Entwickelt für Kleinunternehmer und budgetbewusste L&D-Teams, sollte das Video einen dynamischen, modernen visuellen Stil annehmen und verschiedene einfach zu verwendende Vorlagen präsentieren. Betonen Sie, wie HeyGens umfangreiche Bibliothek an Vorlagen und Szenen die Inhaltserstellung vereinfacht, ohne die Qualität zu beeinträchtigen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 2-minütiges "Unternehmenskultur-Video-Generator"-Stück, das sich an Arbeitssuchende und potenzielle Mitarbeiter richtet und eine lebendige Unternehmensumgebung illustriert. Der visuelle Stil sollte inspirierend und vielfältig sein, reale Szenarien zeigen und von einem professionellen Voiceover begleitet werden, das die Kernwerte vermittelt. Implementieren Sie HeyGens Untertitel, um die Zugänglichkeit zu gewährleisten und ein breiteres Publikum anzusprechen, wobei Aspekte der mehrsprachigen Unterstützung für die globale Talentakquise reflektiert werden.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Kultur-Schulungsvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde und informative Kultur-Schulungsvideos mit AI. Begeistern Sie Mitarbeiter und Arbeitssuchende, indem Sie Ihre Botschaft in professionellen, gebrandeten Inhalt verwandeln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihrer Schulungsinhalte. Unsere Plattform nutzt fortschrittliche Text-zu-Video-Konvertierung, um Ihre Worte zum Leben zu erwecken.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Unternehmenskultur zu repräsentieren und Ihre Botschaft mit einem menschlichen Touch zu übermitteln.
3
Step 3
Anwenden von benutzerdefiniertem Branding
Integrieren Sie das Logo, die Farben und Schriftarten Ihres Unternehmens mit Branding-Kontrollen, um ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Finalisieren und laden Sie Ihr hochwertiges Schulungsvideo mit unseren vielseitigen Exportoptionen herunter, bereit für jede Plattform und um fesselnde Schulungsvideos zu gewährleisten.

Unternehmenswerte und Vision verstärken

Produzieren Sie inspirierende AI-Videos, die effektiv die Kernwerte und Vision des Unternehmens kommunizieren und eine starke und einheitliche Unternehmenskultur fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Videos für Schulungen?

HeyGen ist eine fortschrittliche AI-Videoplattform, die die Erstellung fesselnder Schulungsvideos vereinfacht, indem sie realistische AI-Avatare und Text-zu-Video-Konvertierungstechnologie nutzt. Benutzer können Skripte einfach in professionelle Videos mit synchronisierten AI-Stimmen und benutzerdefinierten Branding-Funktionen verwandeln.

Kann HeyGen in bestehende Lernmanagementsysteme für HR-Schulungen integriert werden?

Ja, HeyGen ist als flexible AI-Videoplattform konzipiert, die Funktionen bietet, die eine nahtlose LMS-Integration für effizientes Onboarding und HR-Schulungen unterstützen. Dies ermöglicht es Organisationen, benutzerdefinierte Markeninhalte einfach in ihre bestehenden Systeme zu integrieren.

Welche technischen Merkmale machen HeyGen zu einem effizienten Text-zu-Video-Konvertierungstool?

HeyGen bietet eine robuste Text-zu-Video-Konvertierung, die es Benutzern ermöglicht, Skripte einzugeben und sofort Videos mit verschiedenen AI-Stimmen und anpassbaren AI-Avataren zu erstellen. Die fortschrittliche Plattform umfasst umfassende Branding-Kontrollen, um konsistente visuelle Darstellungen der Unternehmenskultur zu gewährleisten.

Unterstützt HeyGen die Erstellung mehrsprachiger Videos für diverse Zielgruppen?

Absolut, der AI-Videogenerator von HeyGen bietet mehrsprachige Unterstützung, die es Benutzern ermöglicht, Schulungsvideos für globale Zielgruppen mühelos zu erstellen. Diese Fähigkeit stellt sicher, dass Ihre Botschaften zur Unternehmenskultur effektiv alle erreichen und ein besseres Verständnis fördern.

