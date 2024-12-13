Engagement freischalten mit einem Kulturkommunikations-Video-Maker

Steigern Sie das Mitarbeiterengagement und optimieren Sie die interne Kommunikation, indem Sie mühelos fesselnde Videos mit AI-Avataren erstellen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 30-sekündiges internes Kommunikationsvideo für alle aktuellen Mitarbeiter, das eine neue Initiative beschreibt. Der visuelle Stil sollte informativ und klar sein, mit deutlich sichtbarem Text auf dem Bildschirm, der die Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript nutzt und umfassende Untertitel/Captions bietet, um Zugänglichkeit und Klarheit in der Mitarbeiterkommunikation zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-sekündiges Narrativ für die Führungsebene und die Personalabteilung, das unsere Unternehmenskultur durch Mitarbeitergeschichten-Videos veranschaulicht. Verwenden Sie einen herzlichen, dokumentarischen visuellen und akustischen Ansatz, indem Sie die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von HeyGen für authentische visuelle Inhalte und fachmännisch gestaltete Vorlagen & Szenen nutzen, um unsere einzigartige Umgebung zu präsentieren.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein 50-sekündiges dynamisches Rekrutierungsvideo, das sich an Arbeitssuchende und Hochschulabsolventen richtet und unsere Kultur als überzeugenden Grund zum Beitritt hervorhebt. Dieses inspirierende Video sollte vielfältige AI-Avatare zeigen, die verschiedene Rollen präsentieren, und das Seitenverhältnis anpassen & Exporte optimieren, um für verschiedene soziale Plattformen geeignet zu sein, und uns als attraktiven Arbeitsplatz mit einem starken Kulturkommunikations-Video-Maker positionieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Kulturkommunikations-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde interne Kommunikations- und Unternehmenskultur-Videos, um das Mitarbeiterengagement zu steigern und die einzigartige Geschichte Ihrer Organisation zu teilen.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Videoskript ein
Fügen Sie Ihr vorbereitetes Skript in den Editor ein, um Ihre Botschaft sofort in fesselnde visuelle Inhalte zu verwandeln, ideal für Unternehmenskultur-Videos.
2
Step 2
Wählen Sie einen AI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihre Marke zu repräsentieren und Ihre interne Kommunikation mit einem menschlichen Touch zu übermitteln.
3
Step 3
Branding-Elemente anwenden
Integrieren Sie das Logo und die Markenfarben Ihres Unternehmens mit Hilfe von Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihr Video mit Ihrer Unternehmenskultur übereinstimmt und das Mitarbeiterengagement steigert.
4
Step 4
Generieren und exportieren Sie Ihr Video
Nutzen Sie die Voiceover-Generierung, um professionelles Audio hinzuzufügen, und exportieren Sie dann Ihr poliertes Video im gewünschten Seitenverhältnis, bereit zur Veröffentlichung als wirkungsvolles Organisationskultur-Video.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Unternehmenskultur & Verbindung stärken

Erstellen Sie überzeugende Unternehmenskultur-Videos und Mitarbeitergeschichten, die Teams inspirieren, stärkere interne Kommunikation fördern und einen einheitlichen Organisationsgeist schaffen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen unsere Unternehmenskultur-Videos und interne Kommunikation verbessern?

HeyGen dient als herausragender Kulturkommunikations-Video-Maker, der Organisationen befähigt, fesselnde Unternehmenskultur-Videos für die interne Kommunikation zu erstellen. Unsere Plattform vereinfacht die Erstellung kraftvoller Mitarbeiterkommunikation und fördert ein stärkeres Mitarbeiterengagement.

Was macht HeyGen zu einem effektiven Video-Maker für Organisationskultur?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen, die es Ihnen ermöglichen, Skripte mühelos in dynamische Videos zur Organisationskultur zu verwandeln. Dieser innovative Ansatz vereinfacht die Erstellung überzeugender Inhalte für Mitarbeiterengagement und Kommunikation.

Kann HeyGen interne Kommunikationsvideos an unsere Marke anpassen?

Absolut, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre internen Kommunikationsvideos die Identität Ihres Unternehmens widerspiegeln. Nutzen Sie unsere vielfältigen Videovorlagen und passen Sie sie mit Ihrem Logo und Ihren Farben an, um eine konsistente Markenpräsenz zu gewährleisten.

Ist es einfach, mit HeyGen fesselnde Mitarbeiterkommunikationsvideos zu erstellen?

Ja, HeyGen verfügt über einen intuitiven Drag-and-Drop-Editor, der es einfach macht, professionelle Mitarbeiterkommunikationsvideos zu erstellen, einschließlich Rekrutierungs-, Onboarding- und Schulungsvideos. Unsere Plattform ist auf Effizienz ausgelegt und ermöglicht es Ihnen, schnell wirkungsvolle Inhalte für das Mitarbeiterengagement zu generieren.

