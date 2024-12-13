Engagement freischalten mit einem Kulturkommunikations-Video-Maker
Steigern Sie das Mitarbeiterengagement und optimieren Sie die interne Kommunikation, indem Sie mühelos fesselnde Videos mit AI-Avataren erstellen.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Erstellen Sie ein 30-sekündiges internes Kommunikationsvideo für alle aktuellen Mitarbeiter, das eine neue Initiative beschreibt. Der visuelle Stil sollte informativ und klar sein, mit deutlich sichtbarem Text auf dem Bildschirm, der die Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript nutzt und umfassende Untertitel/Captions bietet, um Zugänglichkeit und Klarheit in der Mitarbeiterkommunikation zu gewährleisten.
Produzieren Sie ein 60-sekündiges Narrativ für die Führungsebene und die Personalabteilung, das unsere Unternehmenskultur durch Mitarbeitergeschichten-Videos veranschaulicht. Verwenden Sie einen herzlichen, dokumentarischen visuellen und akustischen Ansatz, indem Sie die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von HeyGen für authentische visuelle Inhalte und fachmännisch gestaltete Vorlagen & Szenen nutzen, um unsere einzigartige Umgebung zu präsentieren.
Entwickeln Sie ein 50-sekündiges dynamisches Rekrutierungsvideo, das sich an Arbeitssuchende und Hochschulabsolventen richtet und unsere Kultur als überzeugenden Grund zum Beitritt hervorhebt. Dieses inspirierende Video sollte vielfältige AI-Avatare zeigen, die verschiedene Rollen präsentieren, und das Seitenverhältnis anpassen & Exporte optimieren, um für verschiedene soziale Plattformen geeignet zu sein, und uns als attraktiven Arbeitsplatz mit einem starken Kulturkommunikations-Video-Maker positionieren.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Interne Schulung & Onboarding beschleunigen.
Entwickeln Sie schnell fesselnde Schulungskurse und Onboarding-Inhalte mit AI, um eine konsistente Informationsvermittlung und schnellere Mitarbeiterintegration zu gewährleisten.
Mitarbeiterengagement & Lernen steigern.
Verbessern Sie Lernergebnisse und steigern Sie die Behaltensquote in organisatorischen Schulungsprogrammen durch interaktive und dynamische AI-generierte Videoinhalte.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen unsere Unternehmenskultur-Videos und interne Kommunikation verbessern?
HeyGen dient als herausragender Kulturkommunikations-Video-Maker, der Organisationen befähigt, fesselnde Unternehmenskultur-Videos für die interne Kommunikation zu erstellen. Unsere Plattform vereinfacht die Erstellung kraftvoller Mitarbeiterkommunikation und fördert ein stärkeres Mitarbeiterengagement.
Was macht HeyGen zu einem effektiven Video-Maker für Organisationskultur?
HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen, die es Ihnen ermöglichen, Skripte mühelos in dynamische Videos zur Organisationskultur zu verwandeln. Dieser innovative Ansatz vereinfacht die Erstellung überzeugender Inhalte für Mitarbeiterengagement und Kommunikation.
Kann HeyGen interne Kommunikationsvideos an unsere Marke anpassen?
Absolut, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre internen Kommunikationsvideos die Identität Ihres Unternehmens widerspiegeln. Nutzen Sie unsere vielfältigen Videovorlagen und passen Sie sie mit Ihrem Logo und Ihren Farben an, um eine konsistente Markenpräsenz zu gewährleisten.
Ist es einfach, mit HeyGen fesselnde Mitarbeiterkommunikationsvideos zu erstellen?
Ja, HeyGen verfügt über einen intuitiven Drag-and-Drop-Editor, der es einfach macht, professionelle Mitarbeiterkommunikationsvideos zu erstellen, einschließlich Rekrutierungs-, Onboarding- und Schulungsvideos. Unsere Plattform ist auf Effizienz ausgelegt und ermöglicht es Ihnen, schnell wirkungsvolle Inhalte für das Mitarbeiterengagement zu generieren.