Entwickeln Sie ansprechende, mehrsprachige Trainingsvideos für globale Teams. Unsere KI-Avatare machen komplexe kulturelle Themen verständlich.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Entwickeln Sie ein 2-minütiges Demonstrationsvideo für globale Teams, das zeigt, wie HeyGen als leistungsstarker Generator für kulturelle Trainingsvideos fungiert. Das Video sollte verschiedene Szenarien der interkulturellen Kommunikation präsentieren und einen ansprechenden, international freundlichen visuellen Stil mit sanfter Hintergrundmusik und klarer Erzählung annehmen. Heben Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion hervor, um zu demonstrieren, wie mehrsprachige Trainingsvideos einfach produziert und für Lernende weltweit zugänglich gemacht werden können, um Sprachbarrieren mühelos zu überwinden.
Gestalten Sie ein 1-minütiges Werbevideo für Unternehmensausbilder, das erklärt, wie HeyGen die Erstellung von ansprechenden eLearning-Videos für ihre Unternehmensschulungsprogramme vereinfacht. Die visuelle Ästhetik sollte lebendig und modern sein, mit dynamischen Übergängen zwischen verschiedenen Szenen, begleitet von fröhlicher Musik und einer ermutigenden Stimme. Zeigen Sie die Effizienz, die durch die Nutzung von HeyGens vorgefertigten Vorlagen und Szenen gewonnen wird, um schnell professionelle Schulungsinhalte ohne umfangreiche Designkenntnisse zusammenzustellen.
Produzieren Sie ein 75-sekündiges 'How-to'-Video für Onboarding-Spezialisten, das die technischen Vorteile der Nutzung einer KI-Videoplattform wie HeyGen für effektives Mitarbeitertraining und Onboarding aufzeigt. Das visuelle Design sollte sauber und schrittweise sein, mit hilfreichen Textüberlagerungen auf dem Bildschirm und einer freundlichen, gesprächigen Stimme. Veranschaulichen Sie, wie HeyGens fortschrittliche Voiceover-Generierungsfunktion für konsistente und hochwertige Audioqualität in jedem Trainingsmodul sorgt und das Lernerlebnis für neue Mitarbeiter verbessert.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Generator für kulturelle Trainingsvideos funktioniert

Erstellen Sie ansprechende und effektive kulturelle Trainingsvideos mit KI in nur wenigen einfachen Schritten, um Klarheit und Zugänglichkeit für Ihre globale Belegschaft zu gewährleisten.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Verwandeln Sie Ihr kulturelles Trainingsskript in ein ansprechendes Video mit HeyGens Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion, die das Fundament Ihres Inhalts bildet.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von KI-Avataren, um Ihre Inhalte zu präsentieren und das Engagement und die Beziehung zu Ihren globalen Teams zu verbessern.
3
Step 3
Ergänzen Sie mit Untertiteln
Stellen Sie sicher, dass Ihre Botschaft klar und zugänglich ist, indem Sie Untertitel/Captions hinzufügen, um Ihr Training effektiv und inklusiv für diverse Zielgruppen zu gestalten.
4
Step 4
Produzieren Sie Ihr finales Video
Nutzen Sie die KI-Videoplattform, um mühelos Ihr fertiges Trainingsvideo zu produzieren, bereit für Ihre Unternehmensschulungsprogramme.

Veranschaulichen Sie kulturelles Erbe durch Storytelling

Veranschaulichen Sie kulturelles Erbe durch Storytelling

Nutzen Sie ansprechendes KI-Video-Storytelling, um kulturelle Geschichten und grundlegende Erzählungen in Trainingsmodulen lebendig zu präsentieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von kulturellen Trainingsvideos für globale Teams?

HeyGen fungiert als intuitiver KI-Trainingsvideomacher, der es Nutzern ermöglicht, Skripte in ansprechende Inhalte zu verwandeln. Unsere Plattform nutzt realistische KI-Avatare und unterstützt KI-Synchronisation und mehrsprachige Trainingsvideos, was sie ideal für die Schulung vielfältiger globaler Teams macht.

Welche fortschrittlichen KI-Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung wirkungsvoller Trainingsinhalte?

HeyGens KI-Videoplattform nutzt modernste KI-Avatare, um dynamische Präsentationen zu liefern. Mit der Text-zu-Video-Funktionalität und robusten Skripterstellungstools können Sie problemlos professionelle Trainingsvideos produzieren. Sie bietet auch automatische Untertitel/Captions für Barrierefreiheit.

Kann HeyGen die Produktion von Unternehmensschulungsprogrammen optimieren?

Absolut. HeyGen bietet eine kosteneffiziente Produktionslösung für HR-Manager, um professionelle Unternehmensschulungsprogramme und eLearning-Videos zu erstellen. Nutzen Sie unsere umfangreichen Vorlagen und Szenen, um schnell effektive Materialien für Mitarbeitertraining und Onboarding zu entwickeln.

Wie kann ich Markenkonsistenz in meinen KI-generierten Trainingsvideos sicherstellen?

HeyGen bietet Nutzern umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und spezifische Markenfarben direkt in Ihre Videos zu integrieren. Sie können auch Ihre eigenen Medien aus einer Mediathek integrieren oder den Stock-Support innerhalb unserer Vorlagen und Szenen nutzen, um ein einheitliches Markenerlebnis zu schaffen.

