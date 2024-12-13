CSR-Video-Macher: Erzählen Sie wirkungsvolle Geschichten einfach

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein lebendiges 30-sekündiges Video, das das ehrenamtliche Engagement von Mitarbeitern in einem lokalen Gemeinschaftsprojekt zeigt, um andere Mitarbeiter zu inspirieren und die lokale Gemeinschaft zu engagieren. Der visuelle Stil sollte authentisch und schnelllebig sein, gefüllt mit energetischer Hintergrundmusik und Texteinblendungen, die die Begeisterung einfangen. Verwenden Sie HeyGens AI-Avatare, um den Projektleiter kurz vorzustellen oder wichtige Erfolge zu erzählen, um Ihre Erzählfähigkeiten zu verbessern und ansprechende CSR-Videos zu erstellen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein informatives 60-sekündiges Video, das die neue Bildungspartnerschaft Ihres Unternehmens ankündigt, speziell für Bildungseinrichtungen und interne Stakeholder. Das Video sollte einen professionellen und sauberen visuellen Unternehmensstil haben, klare Grafiken und eine unkomplizierte Erzählung beinhalten. Beginnen Sie mit einem der anpassbaren CSR-Video-Vorlagen von HeyGen, um die Produktion als CSR-Video-Macher zu optimieren und Markenkonsistenz und schnelle Bereitstellung zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 30-sekündiges Video, das die vielfältigen CSR-Bemühungen Ihres Jahres zusammenfasst, gedacht für Investoren und die allgemeine Öffentlichkeit, die einen Überblick über Ihre soziale Wirkung suchen. Verwenden Sie eine Montage-Stil-Präsentation mit schnellen Schnitten verschiedener Aktivitäten, begleitet von inspirierender Hintergrundmusik und prominenten, leicht lesbaren Untertiteln. Dieser Ansatz hilft, Ihre wirkungsvollen Geschichten klar zu kommunizieren, selbst ohne Ton, indem vielseitige Video-Vorlagen verwendet werden.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der CSR-Video-Macher funktioniert

Erstellen Sie mühelos wirkungsvolle CSR-Videos mit AI-gestützten Tools und anpassbaren Vorlagen, um Ihre Initiativen mit professioneller Qualität und Branding zu präsentieren.

Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Wählen Sie aus HeyGens anpassbaren CSR-Video-Vorlagen und nutzen Sie die umfangreiche Vorlagen- und Szenenbibliothek, um schnell Ihre wirkungsvolle Geschichte zu starten.
Step 2
Fügen Sie ansprechende AI-Elemente hinzu
Bereichern Sie Ihre Botschaft, indem Sie HeyGens AI-Avatare einbinden, um Ihre Erzählung zu liefern und Ihre CSR-Initiative mit fortschrittlichen Fähigkeiten zum Leben zu erwecken.
Step 3
Wenden Sie Ihre Markenidentität an
Integrieren Sie das Logo und die Farben Ihres Unternehmens mit HeyGens Branding-Kontrollen, um ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild zu wahren und Ihre wirkungsvollen Geschichten zu verstärken.
Step 4
Exportieren und weit verbreiten
Optimieren Sie Ihr Video für verschiedene Plattformen mit HeyGens Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis, um Ihr überzeugendes CSR-Video weit zu verbreiten und Ihre positive Wirkung hervorzuheben.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Erfolge von CSR-Initiativen hervor

Produzieren Sie überzeugende Videos, die die positiven Ergebnisse und Erfolge Ihrer Corporate Social Responsibility-Initiativen effektiv präsentieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung wirkungsvoller CSR-Videos?

HeyGen fungiert als Ihr intuitiver "CSR-Video-Macher", der es Ihnen ermöglicht, überzeugende "CSR-Videos" mühelos zu produzieren. Nutzen Sie unsere Plattform, um "wirkungsvollen Geschichten" mit realistischen "AI-Avataren" und einer Vielzahl von "Video-Vorlagen" zu erstellen, um Ihre Botschaft effektiv zu vermitteln. Dies befähigt Sie, Ihre Corporate Social Responsibility-Initiativen mit professionellen "Erzählfähigkeiten" hervorzuheben.

Welche AI-Funktionen bietet HeyGen für die Produktion von Corporate Social Responsibility-Videos?

HeyGen integriert fortschrittliche "AI-Funktionen", um Ihre "Produktion von Corporate Social Responsibility-Videos" zu optimieren. Sie können realistische "AI-Avatare" nutzen, um Ihre Botschaft zu präsentieren, und von leistungsstarken "Voiceover-Generierungs"-Fähigkeiten profitieren, die Text direkt in Sprache umwandeln. Dies macht die Erstellung eines professionellen "CSR-Initiative-Videos" effizient und zugänglich.

Gibt es anpassbare CSR-Video-Vorlagen in HeyGen?

Ja, HeyGen bietet eine Auswahl an "anpassbaren CSR-Video-Vorlagen", die darauf ausgelegt sind, Ihre Inhaltserstellung zu beschleunigen. Diese Vorlagen bieten eine Grundlage für Ihr "CSR-Initiative-Video", das Sie mit der spezifischen Botschaft und visuellen Identität Ihrer Marke personalisieren können, indem Sie unsere "Branding-Kontrollen" verwenden. Dies hilft Ihnen, Markenkonsistenz zu wahren, während Sie Ihre "wirkungsvollen Geschichten" erstellen.

Wie kann ich sicherstellen, dass mein HeyGen CSR-Video auf verschiedenen Plattformen teilbar ist?

HeyGen unterstützt vielseitige Ausgabeoptionen, um Ihnen zu helfen, Ihr "CSR-Video weit zu verbreiten". Unsere Plattform ermöglicht "Größenanpassung & Exporte im Seitenverhältnis", um sicherzustellen, dass Ihre "CSR-Videos" für verschiedene Ziele wie "soziale Medien"-Plattformen optimiert sind. Zusätzlich können automatische Untertitel und Bildunterschriften die Zugänglichkeit für ein breiteres Publikum verbessern.

