Erstellen Sie fesselnde CSR-Videos und steigern Sie Ihre Wirkung durch personalisiertes Storytelling mit realistischen AI-Avataren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Für ein 60-sekündiges Erzählvideo, das die jüngsten Auswirkungen eines Unternehmens auf die Gemeinschaft zeigt, besteht das Ziel darin, bei lokalen Gemeindemitgliedern und potenziellen Mitarbeitern Resonanz zu finden. Mit authentischen, herzerwärmenden Bildern von direktem Engagement in der Gemeinschaft und Interviews mit Begünstigten wird dieses Video HeyGens Untertitel/Captions nutzen, um die Zugänglichkeit zu gewährleisten und so personalisiertes Storytelling und Transparenz zu verbessern.
Erstellen Sie ein prägnantes 30-sekündiges Informationsvideo, das die übergreifende CSR-Vision und -Werte eines Unternehmens umreißt. An Investoren und B2B-Partner gerichtet, sollte dieses Stück eine professionelle, saubere Unternehmensästhetik mit klaren Grafiken und einem selbstbewussten AI-Avatar verwenden, der die Informationen präsentiert, effizient erstellt mit HeyGens AI-Avatars-Funktion, um starkes Branding zu vermitteln und Ihre CSR-Erzählung effektiv zu erzählen.
Erstellen Sie ein dynamisches 20-sekündiges Social-Media-Video, das eine spezifische philanthropische Anstrengung fördert. Dieses Video sollte ein breites allgemeines Publikum und potenzielle Spender mit schnellen, fesselnden Bildern der Anstrengung in Aktion ansprechen, ergänzt durch einen optimistischen Soundtrack und optimiert für verschiedene Plattformen mit HeyGens Feature zur Anpassung des Seitenverhältnisses und Exporte, um die Reichweite Ihrer wirkungsvollen Videos zu maximieren.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der CSR-Initiative Video-Generator funktioniert

Produzieren Sie schnell überzeugende Corporate Social Responsibility-Videos, um die Wirkung Ihrer Organisation effektiv zu teilen und Ihr Publikum zu engagieren.

Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihr CSR-Initiativskript in den Generator einfügen. Unsere Plattform nutzt fortschrittliche Text-zu-Video aus Skript-Funktionen, um Ihre Erzählung sofort in eine visuelle Geschichte zu verwandeln und die Grundlage für Ihr wirkungsvolles Video zu legen.
Wählen Sie Ihre Visuals aus
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie aus verschiedenen Vorlagen und AI-Avataren auswählen und Ihre spezifischen Branding-Kontrollen, einschließlich Logos und Farben, anwenden, um eine konsistente organisatorische Identität zu wahren. Dies stellt sicher, dass Ihre Botschaft sowohl professionell als auch erkennbar ist.
Fügen Sie Voiceovers und Medien hinzu
Erhöhen Sie Ihr Storytelling mit professioneller Voiceover-Generierung, um Ihrer Botschaft eine emotionale Ebene hinzuzufügen. Sie können auch Ihre eigenen Medien, wie Fotos oder Videos, hochladen, um Ihre CSR-Erzählung weiter zu personalisieren und wichtige Momente hervorzuheben.
Exportieren Sie Ihr wirkungsvolles Video
Sobald Ihr Video perfektioniert ist, exportieren Sie es einfach in Ihrem gewünschten Format und Seitenverhältnis. Ihr fertiges, fesselndes CSR-Video ist nun bereit, über alle Plattformen geteilt zu werden, um das Bewusstsein zu fördern und zum Handeln zu inspirieren.

Präsentieren Sie Geschichten über den Einfluss auf die Gemeinschaft

Erstellen Sie überzeugende Videonarrative, die die realen Vorteile und positiven Veränderungen hervorheben, die durch Ihre CSR-Programme und Partnerschaften generiert werden.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen unser CSR-Storytelling verbessern?

HeyGen verwandelt Ihr CSR-Storytelling, indem es die Erstellung von fesselnden Videos mit personalisierten Erzählungen ermöglicht. Nutzen Sie AI-Avatare und natürliche Voiceovers, um Ihre Botschaft mit emotionaler Sprache zu vermitteln und Ihre CSR-Initiativen wirklich wirkungsvoll zu machen.

Bietet HeyGen anpassbare Vorlagen für CSR-Initiativvideos?

Ja, HeyGen bietet anpassbare Vorlagen, die speziell für CSR-Initiativvideos entwickelt wurden. Sie können Ihr Branding, einschließlich Logos, Titel, Musik und Übergänge, einfach integrieren, um kraftvolles und konsistentes visuelles Storytelling zu schaffen, das bei Ihrem Publikum Anklang findet.

Welche Funktionen bietet HeyGen für die Erstellung wirkungsvoller ESG-Berichterstattungsvideos?

HeyGen hilft Ihnen, kraftvolle CSR-Videos zu erstellen, die Ihre ESG-Bemühungen für die Berichterstattung effektiv kommunizieren. Nutzen Sie Text-zu-Video aus Skripten und AI-Voiceovers, um fesselnde Inhalte zu generieren, die das Bewusstsein fördern und leicht über verschiedene Plattformen geteilt werden können, was zu einer besseren ESG-Berichterstattung beiträgt.

Kann HeyGen AI-Avatare nutzen, um CSR-Botschaften zu personalisieren?

Absolut, HeyGen ermöglicht es Ihnen, AI-Avatare für personalisiertes Storytelling in Ihren CSR-Videos zu verwenden. Diese Avatare können Ihre Botschaft authentisch und engagiert übermitteln und helfen, eine tiefere Verbindung zu Ihrem Publikum für Community-Impact-Videos und philanthropische Bemühungen herzustellen.

