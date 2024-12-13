Erstellen Sie ein 45-sekündiges Kurzvideo, das erklärt, 'Wie man seine erste Kryptowährungs-Wallet einrichtet' für Krypto-Anfänger. Das Video sollte einen freundlichen AI-Avatar zeigen, der die Zuschauer durch den Prozess mit klaren Anweisungen auf dem Bildschirm und einer positiven, ermutigenden Voiceover-Generierung führt, um komplexe Schritte einfach und zugänglich zu machen.

