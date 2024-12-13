Erstellen Sie ein 1-minütiges technisches Anleitungsvideo für Marketingfachleute, das zeigt, wie man die Drag-and-Drop-Oberfläche des Kreuzfahrt-Videoerstellers verwendet. Der visuelle Stil sollte eine klare, saubere Bildschirmaufnahme mit kommentierten Highlights und einer professionellen, ruhigen Stimme sein, die erklärt, wie Benutzer ihre Kreuzfahrtvideos effizient bearbeiten können. Heben Sie die Benutzerfreundlichkeit mit HeyGens Sprachgenerierungsfunktion für klare Anleitungs-Audios hervor.

