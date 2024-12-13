HeyGen stellt sicher, dass Ihre Markenidentität in jedem Video durch umfassende Branding-Kontrollen zur Geltung kommt, die es Ihnen ermöglichen, benutzerdefinierte Logos und Farben zu integrieren. Nutzen Sie die umfangreiche Medienbibliothek und anpassbare Videovorlagen, um eine kohärente visuelle Marketingstrategie über alle Ihre Inhalte hinweg zu gewährleisten.