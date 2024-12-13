Fördern Sie die Zusammenarbeit mit einem Video-Generator für teamübergreifende Kommunikation

Verbessern Sie den Wissensaustausch zwischen Teams und steigern Sie die Effizienz. Erstellen Sie schnell wirkungsvolle Videobotschaften mit nahtlosem Text-zu-Video aus einem Skript.

458/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein dynamisches 30-sekündiges Ankündigungsvideo, das sich an ein Verkaufsteam richtet und von der Marketingabteilung entwickelt wurde, um wirkungsvolle Videobotschaften über eine neue Produkteinführung zu vermitteln. Dieses ansprechende Video sollte einen lebendigen, schnellen visuellen Stil annehmen, ergänzt durch eine fröhliche, energiegeladene Stimme, die mühelos mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript generiert wird, um wichtige Informationen schnell zu kommunizieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-sekündiges Informationsvideo für alle Mitarbeiter, das von der Personalabteilung stammt und kürzliche Richtlinienänderungen detailliert beschreibt, um die interne Kommunikation zu verbessern und eine effiziente Zusammenarbeit sicherzustellen. Der visuelle und akustische Stil sollte ruhig und zugänglich sein und eine beruhigende, freundliche Stimme enthalten, mit automatischen Untertiteln, die durch HeyGen aktiviert werden, um Zugänglichkeit und Klarheit für alle Zuschauer zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein prägnantes 40-sekündiges Projektupdate-Video, das für Ingenieur- und Produktteams gedacht ist, um Projektupdates zur Entwicklung eines neuen Features mit einem Video-Generator für die teamübergreifende Kommunikation zu optimieren. Das Video sollte einen technologieorientierten, klaren visuellen Stil und eine selbstbewusste, artikulierte Stimme haben, wobei relevantes Stockmaterial aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung verwendet wird, um technische Konzepte effektiv visuell darzustellen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Video-Generator für teamübergreifende Kommunikation funktioniert

Erstellen Sie schnell wirkungsvolle Videobotschaften und verbessern Sie die interne Kommunikation in Ihrer Organisation mit einer AI-gestützten Plattform.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Nachricht
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihres Skripts oder Ihrer Nachricht. Unser Text-zu-Video-Generator wandelt Ihren Text in ein dynamisches Video um und bildet die Grundlage für klare interne Kommunikation.
2
Step 2
Fügen Sie AI-Personalisierung hinzu
Steigern Sie das Engagement, indem Sie einen AI-Avatar auswählen, der Ihre Inhalte präsentiert. Dies ermöglicht es Ihnen, wirkungsvolle Videobotschaften mit einem menschlichen Touch zu liefern, auch wenn Sie nicht vor der Kamera sein können.
3
Step 3
Passen Sie Ihre Präsentation an
Verfeinern Sie Ihr Video mit automatischen Untertiteln für Zugänglichkeit und Klarheit. Dies stellt sicher, dass Ihr Wissensaustausch zwischen Teams für alle leicht verständlich ist.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie nahtlos
Sobald das Video fertig ist, exportieren Sie Ihre wirkungsvollen Videobotschaften mühelos. Unsere Cloud-basierten Lösungen ermöglichen es Ihnen, die Zusammenarbeit zu optimieren, indem Sie Ihr Video sofort teamübergreifend teilen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Entwickeln Sie skalierbare Lerninhalte für Teams

.

Erstellen Sie schnell umfassende Videokurse, um Teams in verschiedenen Abteilungen zu schulen und einen konsistenten und zugänglichen Wissenstransfer sicherzustellen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie optimiert HeyGen die teamübergreifende Kommunikation?

HeyGen fungiert als "AI-Video-Agent" und "Video-Generator für teamübergreifende Kommunikation", der es Ihnen ermöglicht, "wirkungsvoll Videobotschaften" schnell zu erstellen. Dies "optimiert die Zusammenarbeit", indem Text in ansprechende Videoinhalte mit "AI-Avataren" und "Voiceover-Generierung" verwandelt wird.

Welche Funktionen machen HeyGen zu einem benutzerfreundlichen Video-Generator?

HeyGen vereinfacht die Videoerstellung mit seiner "Text-zu-Video-Generator"-Funktionalität, die es Ihnen ermöglicht, Skripte sofort in professionelle Videos umzuwandeln. Benutzer können "ansprechende Videovorlagen", "AI-Avatare" und "automatische Untertitel" nutzen, um mühelos hochwertige Inhalte zu produzieren.

Kann HeyGen die interne Kommunikation und den Wissensaustausch verbessern?

Absolut, HeyGen ist darauf ausgelegt, die "interne Kommunikation" und den "Wissensaustausch zwischen Teams" durch dynamische Videoinhalte zu verbessern. Seine "Cloud-basierten Lösungen" erleichtern die "effiziente Zusammenarbeit", indem Teams professionelle Updates, Schulungen und Ankündigungen mit "AI-Avataren" und "mehrsprachigen Voiceovers" erstellen und teilen können.

Welche Werkzeuge bietet HeyGen, um professionelle und markenkonforme Videoausgaben zu gewährleisten?

HeyGen gewährleistet professionelle Videoausgaben mit robusten "Branding-Kontrollen" für Logos und Farben sowie umfangreicher "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung". Zusätzlich garantieren "Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte", dass Ihre "wirkungsvollen Videobotschaften" immer für verschiedene Plattformen optimiert sind und eine konsistente Markenpräsenz beibehalten.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo