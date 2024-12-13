Steigern Sie den Umsatz mit einem Cross-Selling-Schulungsvideotool

Erstellen Sie visuell ansprechendes eLearning für Verkaufsteams, indem Sie AI-Avatare nutzen, um das Produktwissen zu verbessern und den Umsatz zu steigern.

495/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges informatives Video für erfahrene Verkaufsprofis, das sich mit fortgeschrittenem Produktwissen befasst, das für erfolgreiche Cross-Selling-Schulungsvideos entscheidend ist. Die Ästhetik sollte poliert und modern sein, mit Produktmockups und Statistiken, präsentiert von einem artikulierten Erzähler. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um komplexe Informationen klar darzustellen und den Inhalt visuell ansprechend und einprägsam zu machen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 30-sekündiges schnelles Werbevideo für Verkaufsleiter und Trainer, das zeigt, wie einfach sie Verkaufsschulungsvideos erstellen können. Dieses Video sollte schnelle Schnitte und eine motivierende Musikuntermalung enthalten. Verwenden Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um schnell überzeugende eLearning-Inhalte zusammenzustellen, die die Einfachheit der Verbesserung von Cross-Selling-Strategien hervorheben.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 50-sekündiges zugängliches Schulungsmodul für Verkaufsteams, die remote arbeiten, und veranschaulichen Sie Best Practices für die Nutzung eines Cross-Selling-Schulungsvideotools. Der Ton sollte kristallklar sein, begleitet von leicht lesbaren Untertiteln. Verbessern Sie die Zugänglichkeit und das Verständnis, indem Sie HeyGens Voiceover-Generierung und Untertitel-/Caption-Funktionen nutzen, um sicherzustellen, dass alle Lernenden die wesentlichen Cross-Selling-Techniken effektiv verstehen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Cross-Selling-Schulungsvideotool funktioniert

Ermöglichen Sie Ihrem Verkaufsteam visuell ansprechende, AI-gestützte Cross-Selling-Schulungsvideos, die das Produktwissen verbessern und Verkaufsstrategien stärken.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Schulungsskript
Beginnen Sie damit, Ihre Cross-Selling-Strategien in ein detailliertes Skript zu verfassen. Nutzen Sie unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Ihre Inhalte sofort in ein professionelles Video zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie einen ansprechenden AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihr Schulungsmaterial zu präsentieren. Diese Avatare helfen, Ihre Cross-Selling-Videos dynamischer und visuell ansprechender für Ihre Verkaufsteams zu gestalten.
3
Step 3
Fügen Sie Voiceover und Medien hinzu
Verbessern Sie Ihre Verkaufsschulungsvideos mit hochwertiger Voiceover-Generierung, um eine klare und konsistente Vermittlung Ihrer Cross-Selling-Botschaft sicherzustellen.
4
Step 4
Branding anwenden und abschließen
Wenden Sie die Branding-Kontrollen Ihres Unternehmens an, einschließlich Logos und Farben, um sicherzustellen, dass Ihre Cross-Selling-Schulungsvideos ein professionelles und konsistentes Erscheinungsbild bewahren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Produktion von Schulungsvideos beschleunigen

.

Produzieren Sie in Minuten hochwertige, wirkungsvolle Cross-Selling-Schulungsvideos mit AI, um schnelle Inhaltsaktualisierungen und eine reaktionsschnelle Ausbildung des Verkaufsteams zu ermöglichen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen unsere Cross-Selling-Schulungsvideos verbessern?

HeyGen ist ein leistungsstarkes Cross-Selling-Schulungsvideotool, das Verkaufsteams ermöglicht, dynamische Verkaufsschulungsvideos zu erstellen. Nutzen Sie AI-Avatare und Text-zu-Video aus Skript, um ansprechende Inhalte effizient zu produzieren und das Produktwissen sowie die Cross-Selling-Strategien zu verbessern.

Was macht HeyGen zu einem effektiven Tool für visuell ansprechende Verkaufsschulungen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, visuell ansprechende Inhalte für Ihre Verkaufsteams mit AI-Avataren und benutzerdefinierten Branding-Kontrollen zu erstellen. Integrieren Sie Ihr Logo, Ihre Farben und generieren Sie automatische Untertitel, um eine professionelle und wirkungsvolle Schulung sicherzustellen.

Kann ich mit HeyGen schnell Verkaufsschulungsvideos aus bestehenden Skripten erstellen?

Absolut, HeyGen vereinfacht den Prozess, Verkaufsschulungsvideos direkt aus Ihren bestehenden Skripten zu erstellen. Unsere Text-zu-Video aus Skript-Funktion, kombiniert mit fortschrittlicher Voiceover-Generierung, verwandelt schriftliche Inhalte schnell in hochwertige eLearning-Module.

Unterstützt HeyGen die Erstellung von Rollenspielvideos für Verkaufsschulungen?

Ja, HeyGen ist eine ideale Plattform zur Entwicklung realistischer Rollenspielvideos, um Cross-Selling-Strategien zu üben und das Produktwissen zu verbessern. Nutzen Sie diverse AI-Avatare und eine umfangreiche Medienbibliothek, um interaktive Szenarien für Ihre Verkaufsteams zu erstellen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo