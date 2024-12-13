Der ultimative Generator für funktionsübergreifende Schulungsvideos
Ermöglichen Sie L&D-Teams, sofort wirkungsvolle Ausrichtungs- und Onboarding-Videos mit anpassbaren Videovorlagen zu produzieren.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Erstellen Sie ein 45-sekündiges Onboarding-Video für neue Vertriebsmitarbeiter, das die wesentlichen Aufgaben der ersten Woche beschreibt. Der Ton sollte enthusiastisch und einladend sein, mit klaren Grafiken und einem mitreißenden Soundtrack. Nutzen Sie die umfangreichen Vorlagen und Szenen von HeyGen, um schnell ein visuell ansprechendes und informatives Schulungsvideo zu erstellen, das einen reibungslosen Einstieg für alle neuen Mitarbeiter gewährleistet und als entscheidendes Onboarding-Video dient.
Produzieren Sie ein 90-sekündiges technisches Tutorial, das das neueste Software-Update für interne L&D-Teams vorstellt und neue Funktionen zur Mitarbeiterqualifizierung hervorhebt. Das Video sollte einen instruktiven, klaren visuellen Stil mit präzisen, auf dem Bildschirm gezeigten Beispielen und einer ruhigen, autoritativen Stimme beibehalten. Nutzen Sie die leistungsstarke Text-zu-Video-Funktion von HeyGen, um schnell genaue und informative Inhalte direkt aus der Funktionsdokumentation für L&D-Teams zu generieren und die Leistungsfähigkeit für die schnelle Produktion von Schulungsvideos zu demonstrieren.
Erstellen Sie ein 1 Minute und 30 Sekunden langes internes Kommunikationsvideo, das ein überarbeitetes unternehmensweites Sicherheitsprotokoll erklärt. Dieses Video ist für alle Mitarbeiter gedacht und erfordert eine vertrauenswürdige und zugängliche visuelle Ästhetik mit einer freundlichen, aber bestimmten Stimme. Integrieren Sie die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von HeyGen, um die Erzählung mit relevanten visuellen Elementen zu bereichern und sicherzustellen, dass die Botschaft als effektives Ausrichtungsvideo für das Unternehmensschulung universell verstanden wird.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie globale Schulungskurse.
Entwickeln und liefern Sie zahlreiche Schulungskurse effizient, um diverse funktionsübergreifende Teams und globale Mitarbeiter mit mehrsprachiger Unterstützung zu erreichen.
Verbessern Sie die Effektivität der Schulung.
Steigern Sie signifikant das Engagement der Lernenden und die Wissensspeicherung in Unternehmensschulungsprogrammen durch dynamische, AI-gestützte Videoinhalte und AI-Avatare.
Häufig Gestellte Fragen
Wie nutzt HeyGen AI, um hochwertige Videos zu erstellen?
HeyGen fungiert als fortschrittlicher AI-Video-Generator, der Text-zu-Video-Skripte in ansprechende Inhalte umwandelt. Benutzer können aus einer Vielzahl realistischer AI-Avatare wählen und robuste Voiceover-Funktionen nutzen, um effizient professionelle Videos zu produzieren.
Welche Anpassungsfunktionen bietet die HeyGen-Plattform?
HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Benutzern ermöglichen, Logos und spezifische Farben nahtlos zu integrieren. In Kombination mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und verschiedenen Videovorlagen ermöglichen unsere Video-Editing-Tools die vollständige Kontrolle über die visuelle Identität Ihres Videos.
Bietet HeyGen Unterstützung für mehrere Sprachen zur Erstellung globaler Inhalte?
Absolut. HeyGen unterstützt mehrsprachige Funktionen, die die Erstellung von Schulungsvideos, Onboarding-Videos und Unternehmensschulungsinhalten für diverse internationale Zielgruppen ermöglichen. Unsere Plattform ist darauf ausgelegt, Ihre globale Kommunikationsbemühungen zu optimieren.
Wie kann ich sicherstellen, dass meine HeyGen-Videos für verschiedene Plattformen optimiert sind?
HeyGen stellt sicher, dass Ihre Inhalte vielseitig sind, mit Größenanpassung des Seitenverhältnisses und verschiedenen Exportoptionen. Dies macht es ideal für die Erstellung funktionsübergreifender Schulungsvideos oder Social-Media-Videos, die Ihre Text-zu-Video-Kreationen nahtlos an jedes erforderliche Format anpassen.