Der ultimative Generator für funktionsübergreifende Schulungsvideos

Ermöglichen Sie L&D-Teams, sofort wirkungsvolle Ausrichtungs- und Onboarding-Videos mit anpassbaren Videovorlagen zu produzieren.

Entwickeln Sie ein 1-minütiges funktionsübergreifendes Schulungsvideo, das einen neuen technischen Workflow für die Produktentwicklung erklärt. Dieses Video sollte sich an Ingenieur- und Marketingteams richten und einen eleganten, professionellen visuellen Stil mit einer selbstbewussten, artikulierten Stimme annehmen. Nutzen Sie die AI-Avatare von HeyGen, um komplexe Informationen klar und prägnant zu präsentieren und als fortschrittlicher Generator für funktionsübergreifende Schulungsvideos zu fungieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 45-sekündiges Onboarding-Video für neue Vertriebsmitarbeiter, das die wesentlichen Aufgaben der ersten Woche beschreibt. Der Ton sollte enthusiastisch und einladend sein, mit klaren Grafiken und einem mitreißenden Soundtrack. Nutzen Sie die umfangreichen Vorlagen und Szenen von HeyGen, um schnell ein visuell ansprechendes und informatives Schulungsvideo zu erstellen, das einen reibungslosen Einstieg für alle neuen Mitarbeiter gewährleistet und als entscheidendes Onboarding-Video dient.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 90-sekündiges technisches Tutorial, das das neueste Software-Update für interne L&D-Teams vorstellt und neue Funktionen zur Mitarbeiterqualifizierung hervorhebt. Das Video sollte einen instruktiven, klaren visuellen Stil mit präzisen, auf dem Bildschirm gezeigten Beispielen und einer ruhigen, autoritativen Stimme beibehalten. Nutzen Sie die leistungsstarke Text-zu-Video-Funktion von HeyGen, um schnell genaue und informative Inhalte direkt aus der Funktionsdokumentation für L&D-Teams zu generieren und die Leistungsfähigkeit für die schnelle Produktion von Schulungsvideos zu demonstrieren.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 1 Minute und 30 Sekunden langes internes Kommunikationsvideo, das ein überarbeitetes unternehmensweites Sicherheitsprotokoll erklärt. Dieses Video ist für alle Mitarbeiter gedacht und erfordert eine vertrauenswürdige und zugängliche visuelle Ästhetik mit einer freundlichen, aber bestimmten Stimme. Integrieren Sie die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von HeyGen, um die Erzählung mit relevanten visuellen Elementen zu bereichern und sicherzustellen, dass die Botschaft als effektives Ausrichtungsvideo für das Unternehmensschulung universell verstanden wird.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Generator für funktionsübergreifende Schulungsvideos funktioniert

Erstellen Sie effizient ansprechende, hochwertige Schulungsvideos für Ihre Teams mit unserer intuitiven AI-Plattform und sorgen Sie für konsistente Botschaften in allen Abteilungen.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Schulungsskript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihre Schulungsinhalte direkt in den Editor einfügen. Unsere AI analysiert Ihr Skript, um die Videogenerierung vorzubereiten und ermöglicht eine schnelle Inhaltserstellung mit Text-zu-Video-Technologie.
2
Step 2
Wählen Sie einen AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl realistischer AI-Avatare, die als Präsentator für Ihre funktionsübergreifende Schulung dienen. Dies verleiht Ihren Videoinhalten eine menschliche Note, ohne dass ein Live-Schauspieler benötigt wird.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Branding hinzu
Bereichern Sie Ihr Schulungsvideo mit relevanten visuellen Elementen aus der Medienbibliothek und wenden Sie das Branding Ihres Unternehmens an, einschließlich Logos und Farben, um Konsistenz in allen Materialien mit Branding-Kontrollen zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr fertiges Schulungsvideo
Sobald es fertiggestellt ist, generieren Sie Ihr Video und exportieren es im gewünschten Seitenverhältnis. Teilen Sie Ihr neues funktionsübergreifendes Schulungsvideo auf allen relevanten Plattformen, um die Teamabstimmung und das Wissen zu fördern.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Fördern Sie Teamabstimmung und Motivation

Erzeugen Sie kraftvolle Motivationsvideos, die funktionsübergreifende Teams ausrichten, die Unternehmensvision artikulieren und die Moral in Unternehmensschulungsinitiativen steigern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie nutzt HeyGen AI, um hochwertige Videos zu erstellen?

HeyGen fungiert als fortschrittlicher AI-Video-Generator, der Text-zu-Video-Skripte in ansprechende Inhalte umwandelt. Benutzer können aus einer Vielzahl realistischer AI-Avatare wählen und robuste Voiceover-Funktionen nutzen, um effizient professionelle Videos zu produzieren.

Welche Anpassungsfunktionen bietet die HeyGen-Plattform?

HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Benutzern ermöglichen, Logos und spezifische Farben nahtlos zu integrieren. In Kombination mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und verschiedenen Videovorlagen ermöglichen unsere Video-Editing-Tools die vollständige Kontrolle über die visuelle Identität Ihres Videos.

Bietet HeyGen Unterstützung für mehrere Sprachen zur Erstellung globaler Inhalte?

Absolut. HeyGen unterstützt mehrsprachige Funktionen, die die Erstellung von Schulungsvideos, Onboarding-Videos und Unternehmensschulungsinhalten für diverse internationale Zielgruppen ermöglichen. Unsere Plattform ist darauf ausgelegt, Ihre globale Kommunikationsbemühungen zu optimieren.

Wie kann ich sicherstellen, dass meine HeyGen-Videos für verschiedene Plattformen optimiert sind?

HeyGen stellt sicher, dass Ihre Inhalte vielseitig sind, mit Größenanpassung des Seitenverhältnisses und verschiedenen Exportoptionen. Dies macht es ideal für die Erstellung funktionsübergreifender Schulungsvideos oder Social-Media-Videos, die Ihre Text-zu-Video-Kreationen nahtlos an jedes erforderliche Format anpassen.

