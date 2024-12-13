Interkultureller Schulungsvideo-Maker: Globale Verständigung fördern

Verwandeln Sie Skripte in ansprechende interkulturelle Schulungsvideos mit Text-zu-Video, um mehrsprachige Unterstützung für globale Teams zu gewährleisten und Kosten zu sparen.

482/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 45-sekündiges informatives Video für HR-Profis und L&D-Manager, das zeigt, wie schnell sie wirkungsvolle Inhalte zur kulturellen Sensibilisierung erstellen können. Das Video sollte einen sauberen, prägnanten visuellen Stil mit animiertem Text haben, der die wichtigsten Vorteile hervorhebt, begleitet von einer autoritativen, aber zugänglichen Erzählung. Betonen Sie HeyGens effiziente Text-zu-Video-Funktion für die schnelle Inhaltserstellung.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges inspirierendes Video für Unternehmensgruppen und neue Mitarbeiter, das die positiven Auswirkungen inklusiver Arbeitsplatzpraktiken demonstriert. Der visuelle und akustische Stil sollte aufbauend und ansprechend sein, mit lebendigen Farben und optimistischer Hintergrundmusik, begleitet von einer energetischen Stimme. Zeigen Sie, wie HeyGens Voiceover-Generierung Vielfalt und Inklusionsvideos mit professioneller Erzählung zum Leben erwecken kann.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 50-sekündiges Tutorial für internationale Unternehmen und Marketingteams, das die einfache Anpassung von Schulungsmaterialien für verschiedene Sprachgruppen erklärt. Der Stil des Videos sollte modern und unkompliziert sein, mit einem Split-Screen-Effekt, um Sprachvariationen zu zeigen, gepaart mit einem professionellen, erklärenden Ton. Zeigen Sie HeyGens umfassende Unterstützung für Untertitel/Beschriftungen für mehrsprachige Inhalte innerhalb seiner AI-Videoplattform.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein interkultureller Schulungsvideo-Maker funktioniert

Nutzen Sie HeyGens AI-Videoplattform, um einfach ansprechende und kulturell sensible Schulungsvideos zu erstellen, die das Verständnis und die Kommunikation globaler Teams verbessern.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Vielzahl von AI-Avataren und fügen Sie dann Ihr Skript in den Text-zu-Video-Editor ein. Unsere Plattform unterstützt verschiedene Sprachen für Ihr interkulturelles Schulungsvideo.
2
Step 2
Fügen Sie visuelle Elemente und Branding hinzu
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie relevante Hintergrundmedien aus unserer umfangreichen Bibliothek hinzufügen und die Branding-Kontrollen Ihres Unternehmens für ein konsistentes Erscheinungsbild anwenden. Sie können auch unsere vielfältigen Vorlagen nutzen, um Ihr Projekt zu starten.
3
Step 3
Generieren Sie mehrsprachige Untertitel
Stellen Sie sicher, dass Ihre Botschaft weltweit ankommt, indem Sie Ihrem Video genaue Untertitel und Beschriftungen hinzufügen. Dies verbessert die Zugänglichkeit und das kulturelle Verständnis für Ihr diverses Publikum und macht Ihre interkulturelle Schulung effektiver.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Schulungsvideo
Sobald Sie zufrieden sind, exportieren Sie Ihr poliertes interkulturelles Schulungsvideo in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit zur Verbreitung über Plattformen oder zur Integration in Ihre Unternehmensschulungsinitiativen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Dynamisches Erzählen kultureller Kontexte

.

Erklären Sie komplexe kulturelle Normen, Traditionen und historische Kontexte durch fesselndes, AI-gestütztes Videoerzählen, um ein tieferes interkulturelles Verständnis zu fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung effektiver interkultureller Schulungsvideos erleichtern?

HeyGen ist eine AI-Videoplattform, die die Produktion ansprechender Videos zur kulturellen Sensibilisierung vereinfacht. Nutzen Sie unsere AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen, um schnell vielfältige Inhalte zu generieren und Ihre Unternehmensschulungsprogramme zu verbessern.

Was macht HeyGen zu einem idealen AI-Schulungsvideo-Maker für Unternehmen?

HeyGen bietet leistungsstarke Text-zu-Video-Funktionalitäten und eine breite Palette von Vorlagen, die eine schnelle Erstellung professioneller Schulungsvideos ermöglichen. Unsere AI-Avatare und robuste AI-Synchronisation sorgen dafür, dass Ihre Inhalte sowohl ansprechend als auch zugänglich für Onboarding und HR-Schulungen sind.

Unterstützt HeyGen mehrsprachige Inhalte für ein globales Publikum?

Absolut. HeyGen bietet umfassende mehrsprachige Unterstützung durch fortschrittliche AI-Synchronisation und automatische Untertitel, wodurch Ihre Vielfalt- und Inklusionsvideos weltweit zugänglich werden. Dies stellt sicher, dass Ihre Botschaft in verschiedenen kulturellen Kontexten ankommt.

Kann ich die AI-Avatare und Videoinhalte an meine Marke anpassen?

Ja, HeyGen ermöglicht umfangreiche Anpassungen für Ihre Schulungsvideo-Bedürfnisse. Sie können aus verschiedenen AI-Avataren wählen und Inhalte mit Branding-Kontrollen personalisieren, um sicherzustellen, dass Erklärvideos perfekt zu Ihrer Unternehmensidentität passen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo