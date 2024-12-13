CRM-Tutorial-Video-Maker: Erstellen Sie ansprechende Schulungsvideos

Erstellen Sie mühelos ansprechende CRM-Schulungsvideos. Verwandeln Sie Skripte in überzeugende Tutorials mit HeyGens innovativer Text-zu-Video-Funktion für ein verbessertes Onboarding.

Erstellen Sie ein prägnantes 1-minütiges CRM-Schulungsvideo für neue Vertriebsmitarbeiter, das AI-Avatare nutzt, um die Kernfunktionen des CRM mit einem professionellen, aber freundlichen visuellen Stil und klaren, begeisterten Voiceovers vorzustellen. Das Video soll ein hervorragendes Onboarding-Erlebnis bieten und komplexe Prozesse leicht verständlich machen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie eine umfassende 90-sekündige Anleitung für bestehende CRM-Nutzer, die eine neue Funktion durch eine klare und direkte visuelle Präsentation demonstriert. Dieses Video sollte Text-zu-Video aus dem Skript nutzen, um Schritt-für-Schritt-Anleitungen effizient zu vermitteln, mit einem informativen, optimistischen Audiostil, der Klarheit und Behaltensfähigkeit für Nutzer sicherstellt, die ihre CRM-Nutzung maximieren möchten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein wirkungsvolles 2-minütiges Video für CRM-Administratoren und Teamleiter, das sich auf die Vorteile der Videoautomatisierung für konsistente interne Kommunikation konzentriert. Verwenden Sie einen dynamischen und modernen visuellen Stil mit autoritativen Voiceovers und nutzen Sie diverse Vorlagen & Szenen aus der Mediathek, um verschiedene Anwendungen zu präsentieren und ansprechende visuelle Inhalte zu gewährleisten, die Effizienz und strategische Vorteile hervorheben.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein zugängliches 45-sekündiges Tutorial für globale Teams, die zum ersten Mal eine CRM-Implementierung durchlaufen. Das Video sollte einen einladenden und zugänglichen visuellen und audiovisuellen Stil annehmen, der durch Untertitel/Untertitel verbessert wird, um ein universelles Verständnis über verschiedene sprachliche Hintergründe hinweg sicherzustellen, und letztendlich das gesamte Schulungsengagement und die Benutzerakzeptanz in einer No-Code-Umgebung verbessern.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der CRM-Tutorial-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle CRM-Schulungsvideos mit AI-Avataren und automatisierten Tools, um das Onboarding und Engagement Ihres Teams zu verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript oder wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie, indem Sie Ihr CRM-Tutorial-Skript in HeyGen einfügen. Unsere Text-zu-Video-Funktion generiert sofort Szenen, oder Sie können aus verschiedenen vorgefertigten Vorlagen wählen, um Ihr Projekt zu starten.
2
Step 2
Fügen Sie Ihren AI-Avatar und visuelle Inhalte hinzu
Wählen Sie einen AI-Avatar, um Ihre Inhalte zu präsentieren, und wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek realistischer Präsentatoren. Bereichern Sie Ihr Video mit ansprechenden visuellen Inhalten aus unserer umfangreichen Mediathek oder laden Sie Ihre eigenen hoch.
3
Step 3
Wenden Sie Branding- und Zugänglichkeitsfunktionen an
Passen Sie Ihr Video mit den Branding-Kontrollen Ihres Unternehmens an, einschließlich Logos und Farben. Generieren Sie automatische Untertitel, um sicherzustellen, dass Ihre CRM-Tutorials für alle Zuschauer zugänglich sind.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Schulungsvideo
Sobald Ihr CRM-Tutorial-Video perfektioniert ist, exportieren Sie es einfach im gewünschten Seitenverhältnis und Format. Teilen Sie es auf Ihren Plattformen, um das Schulungsengagement zu steigern und das Lernen zu beschleunigen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Schnelle CRM-How-To-Videos produzieren

Erstellen Sie schnell ansprechende, kurze CRM-Tutorial-Videos und Clips für Plattformen wie soziale Medien, um die wichtigsten Funktionen schnell zu teilen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von CRM-Schulungsvideos mit AI?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und Text-zu-Video-Technologie, um die Produktion von überzeugenden CRM-Schulungsvideos zu vereinfachen. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und HeyGen generiert professionellen Inhalt mit realistischen AI-Präsentatoren, was den Prozess äußerst effizient macht.

Kann HeyGen die Produktion von ansprechendem Schulungsinhalt für ein verbessertes Onboarding-Erlebnis automatisieren?

Ja, HeyGen bietet robuste Videoautomatisierungsfunktionen, einschließlich einer Bibliothek von Vorlagen und hochwertigen Voiceovers, um schnell ansprechende visuelle Inhalte für Ihre Schulungsbedürfnisse zu produzieren. Dies beschleunigt die Inhaltserstellung erheblich, ohne die Qualität zu beeinträchtigen.

Welche Anpassungsoptionen gibt es für die Markenbildung von CRM-Tutorial-Videos?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten durch seine Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Farben nahtlos in ansprechende visuelle Inhalte zu integrieren. Sie können auch eine umfangreiche Mediathek und anpassbare Vorlagen & Szenen nutzen, um Ihre CRM-Tutorial-Videos für eine konsistente Markenidentität zu personalisieren.

Ist HeyGen für Benutzer ohne Videoerfahrung geeignet, um umfassende Anleitungen zu erstellen?

Absolut. HeyGen ist als No-Code-Video-Plattform konzipiert, die es jedem ermöglicht, mühelos hochwertige Video-Tutorials und Anleitungen zu erstellen. Es umfasst Funktionen wie automatische Untertitel und flexible Exportoptionen, die professionelle Videoproduktion ohne spezielle Fähigkeiten zugänglich machen.

