CRM-Tutorial-Video-Generator: Schnelle & Einfache Schulungsvideos

Erstellen Sie schnell ansprechende CRM-Schulungsvideos aus Ihren Skripten mit KI-gestützten Text-zu-Video-Funktionen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für IT-Support-Mitarbeiter, das den Prozess der Einrichtung automatisierter Workflow-Regeln innerhalb des CRM detailliert beschreibt. Dieses Video sollte einen schrittweisen visuellen Stil mit präzisen Bildschirmaufnahmen annehmen, begleitet von einer detaillierten, neutralen KI-Sprachausgabe, die direkt aus einem Skript mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion generiert wird und die Feinheiten der Videoautomatisierung für CRM-Aufgaben erklärt.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein anspruchsvolles 2-minütiges CRM-Schulungsvideo für das obere Management, das sich auf die Interpretation fortgeschrittener CRM-Analyse-Dashboards für strategische Entscheidungen konzentriert. Der visuelle Stil sollte elegante Datenvisualisierungen und dynamische Grafiken zeigen, während der Ton eine selbstbewusste und artikulierte KI-Sprachausgabe präsentiert, die mit HeyGens Untertiteln/Captioning verbessert wird, um sicherzustellen, dass alle wichtigen Kennzahlen klar verstanden werden, was es zu einem wirkungsvollen CRM-Schulungsvideo macht.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein freundliches 45-sekündiges Erklärvideo für Kleinunternehmer, die ihr erstes CRM einführen, und zeigen Sie, wie einfach sie grundlegende CRM-Berichte personalisieren und verstehen können. Der visuelle Stil sollte zugänglich sein und eine der vorgefertigten Vorlagen & Szenen von HeyGen nutzen, mit einer warmen und hilfreichen KI-Sprachausgabe. Heben Sie die Vorteile der Nutzung einer No-Code-Videoplattform hervor, um schnell benutzerdefinierte Videodokumentationen zu erstellen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der CRM-Tutorial-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle und ansprechende CRM-Tutorial-Videos in Minuten und optimieren Sie Ihre Schulung und Dokumentation mit intelligenter Automatisierung.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript oder nutzen Sie KI
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres CRM-Tutorial-Skripts. Unsere "Text-zu-Video"-Technologie wandelt Ihren Text in dynamische Szenen um und bietet eine solide Grundlage für Ihr Video.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar und Ihre Vorlage
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek lebensechter "KI-Avatare", um Ihre Inhalte zu präsentieren. Verbessern Sie die visuelle Attraktivität Ihres Videos, indem Sie eine geeignete Vorlage auswählen, die zum ästhetischen Erscheinungsbild Ihrer Marke passt.
3
Step 3
Fügen Sie dynamische KI-Sprachausgaben hinzu
Steigern Sie das Engagement, indem Sie natürlich klingende "KI-Sprachausgaben" in verschiedenen Stimmen und Sprachen integrieren. Sie können auch genaue Untertitel für eine verbesserte Zugänglichkeit generieren.
4
Step 4
Exportieren und Teilen Sie Ihr Video
Schließen Sie Ihre "Videoproduktion" mit Optionen zum Exportieren in mehreren Seitenverhältnissen ab. Teilen Sie Ihr professionelles CRM-Tutorial nahtlos mit Ihrem Publikum für eine effektive Schulung.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Entmystifizieren Sie komplexe CRM-Funktionen

Zerlegen Sie komplexe CRM-Prozesse in klare, leicht verständliche Videoerklärungen für alle Benutzer.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von CRM-Tutorial-Videos?

HeyGen nutzt fortschrittliche KI-Video-Generator-Technologie und eine No-Code-Videoplattform, um Ihre Skripte in professionelle CRM-Schulungsvideos zu verwandeln. Mit KI-Avataren und KI-Sprachausgaben vereinfacht diese Videoautomatisierung die Videoproduktion für benutzerdefinierte CRM-Anwendungen und Softwaredokumentationen.

Kann HeyGen ansprechende Schulungsvideos direkt aus Texteingaben generieren?

Ja, HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten ermöglicht es Ihnen, mühelos ansprechende Schulungsvideos zu erstellen. Geben Sie einfach Ihren Text ein, und HeyGen generiert professionellen Inhalt mit KI-Sprachausgaben, Untertiteln/Captioning und dynamischen Szenen.

Welche Branding-Optionen stehen für Videodokumentationen mit HeyGen zur Verfügung?

HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, mit denen Sie Ihr Firmenlogo und spezifische Markenfarben zu Ihrer Videodokumentation hinzufügen können. Dies stellt sicher, dass alle Ihre CRM-Tutorial-Videos und Erklärvideos eine konsistente, professionelle Markenidentität beibehalten.

Wie verbessern HeyGens KI-Avatare Erklärvideos für CRM-Software?

HeyGens vielfältige KI-Avatare bringen ein menschliches Element in Ihre Erklärvideos, wodurch komplexe CRM-Softwarekonzepte nachvollziehbarer und ansprechender werden. Sie bieten eine dynamische Präsentation für Ihr Publikum und ergänzen die generierten KI-Sprachausgaben und Untertitel.

