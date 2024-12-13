HeyGen vereinfacht die AI-Videoerstellung mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und einsatzbereiten Vorlagen, was die Produktion von Anweisungsvideos schnell macht. Sie können Ihre Inhalte einfach exportieren und teilen oder in LMS-Plattformen integrieren, um die Reichweite für diverse Zielgruppen zu erhöhen.